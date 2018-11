anime – TONARI NO SEKI-KUN (The Master of Killing Time, My Neighbor Seki) – di Yuuji Mutou

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Tonari no Seki-kun – (となりの関くん)

Titolo internazionale: My Neighbor Seki – The Master of Killing Time

Genere: serie tv – seinen, commedia, scolastico

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 21 (concluso) – ogni episodio dura 7 minuti

Anno di uscita in Giappone: da Gennaio a Marzo 2014

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: dal manga “Tonari no Seki-kun” di Takuma Morishige

Director: Yuuji Mutou

Script: Katsuyuki Kodera, Masaki Sugiyama, Masao Ookubo, Rei Matsumura, Yuuji Mutou

Character design: Masae Otake

Music: Akifumi Tada, Hiroshi Nakamura

Studios: Shin-Ei Animation

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.

Titolo nello streaming in Italia: Tonari no Seki-kun: The Master of Killing Time

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Opening Theme

“Meiwaku Spectacle” by Kana Hanazawa

Ending Theme

“Set Them Free” by Akira Jimbo

Trailer



TRAMA

La serie segue le disavventure scolastiche di Rumi Yokoi, e i problemi sono imputabili al vicino di banco Toshinari Seki.

Il ragazzo ogni giorno, durante la lezione, si inventa in continuazione disparati giochi completamente fuori luogo, o si lascia andare ad hobby del tutto inusuali, distraendola continuamente.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Hiro Shimono – Toshinari Seki

Kana Hanazawa – Rumi Yokoi

OPERE RELATIVE

Manga

– Tonari no Seki-kun

Anime

– Tonari no Seki-kun oav – special

Live action

– Tonari no Seki-kun – telefilm (drama)

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Yuuji Mutou presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.