Titolo originale: Touka Gettan – (桃華月憚)

Titolo internazionale: Toka Gettan

Genere: serie tv – ecchi, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Settembre 2007

Tratto: dalla visual novel “Touka Gettan” di Root

Director: Yuji Yamaguchi

Series Composition: Tomomi Mochizuki

Character design: Asako Nishida

Music: Akifumi Tada

Studios: Studio Deen

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Yume Oboro”di Eri Kitamura with Mariya Ise & Saori Hayami

Ending

“Kono Sekai ga Itsuka wa” di Saori Hayami

Anime Relativi:

– Moonlight Lady – oav – spinoff

TRAMA

Kamitsumihara è un paese giapponese abitato, oltre che dagli umani, anche da creature soprannaturali. Il posto è sotto la protezione del clan Kamiazuma sin dall’epoca della sua fondazione, e compito della famiglia è preservare l’equilibrio della città.

Touka Kamiazuma è un ragazzo speciale: è figlio adottivo di Yumiko, che l’ha preso in “sostituzione” della figlia. Come la ragazza, anche Touka ora è chiamato a difendere gli abitanti da demoni e creature malvagie.

Un giorno va a vivere nella loro casa Momoka Kawakabe, una misteriosa ragazza che sembra da subito legata al destino di Touka…

NOTA: l’anime ha una caratteristica inusuale: il primo episodio è in realtà l’ultimo, e la storia va a ritroso come un enorme flashback (perciò il 26 episodio è in realtà il primo in linea temporale, e così via).

DOPPIATORI

Personaggio – Doppiatore

Kamiazuma Touka – Ise Mariya

Kawakabe Momoka – Hayami Saori

Azuma Hazuki – Noto Mamiko

Lilith – Kobayashi Sanae

