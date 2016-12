A cura di Han

Titolo originale: Triangle Heart: Sweet Songs Forever – (とらいあんぐるハート Sweet Songs Forever)

abbreviato anche come “Toraha”

Titolo internazionale: Triangle Heart: Sweet Songs Forever

Genere: oav – avventura, azione, mistero, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 4 oav (concluso), di 30 minuti ciascuno

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2003

Tratto: dalla visual novel “Triangle Heart 3: Sweet Songs Forever” di Space Project

Regista: Akiyuki Shinbo

Screenplay: Masaki Tsuzuki

Character design: Satoshi Ishino

Musiche: Hiroaki Sano

Studio di animazione: Seven Arcs

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Trust You’re Truth – Ashita o Mamoru no Yakusoku” di KOTOKO

Ending

1: “inside of a wilderness” di KOTOKO (eps 1-3)

2: “Sweet Songs ever with you” di KOTOKO (ep 4)

Anime relativi:

– “Triangle Heart: Sazanami Joshi Ryo” – oav, prequel

– “Mahou Shoujo Lyrical Nanoha” spinoff

TRAMA

Una misteriosa organizzazione criminale spedisce delle lettere intimidatorie a Fiasse Crystera, preside di una accademia inglese di canto, anche se lei non ne capisce il motivo.

Per fortuna a difendere Fiasse ci sono due guardie del corpo speciali, i fratelli Kyouya e Miyuki Tanamachi, ottimi spadaccini e amici della ragazza.

Il loro compito però è complicato dalla presenza, nella scuola, di Ellis McGaren; una loro amica di infanzia, con cui hanno condiviso un evento drammatico in passato…

DOPPIATORI

Chiemi Ishimatsu – Ellis McGaren

Hikaru Midorikawa – Kyouya Takamachi

Kazuhiro Nakata – The Fan

Minami Nagasaki – Fiasse Christella

Satomi Kodama – Miyuki Takamachi

