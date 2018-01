A cura di Leonatos

SCHEDA

Titolo originale: Tytania – (タイタニア)

Titolo internazionale: Tytania

Genere: serie tv – avventura, drammatico, fantascienza, psicologico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre 2008 a Marzo 2009

Tratto: da una serie di romanzi di Yoshiki Tanaka

Director: Noboru Ishiguro

Character design: Noboru Sugimitsu

Music: Hiroshi Takaki

Studios: Artland

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Akindo.

Sigle:

Opening

“Ano Sora wo, Ike” by Ken Nishikiori

Ending

“Lost in Space” by Psychic Lover

TRAMA

L’Impero di Vardhana controlla la quasi totalità dei mondi abitati dall’uomo, il potere del suo regnante è immenso, ma in realtà c’è qualcun’altro che detiene il potere assoluto: i membri del clan Tytania! Il capo-clan e 4 arciduchi, rappresentanti della famiglia, sono i membri più potenti della galassia, e persino l’imperatore teme il loro potere e lascia fare ogni cosa vogliano; così essi manovrano l’impero come dei burattinai.

Un giorno però le cose cambiano, la flotta del pianeta Eura riesce a sconfiggere in battaglia un’arciduca di Tytania, grazie alla strategia azzardata del comandante Fan Hyulick, un inesperto neo-ufficiale con problemi di disciplina. La prima sconfitta del clan attraversa tutta la galassia, ed i vari gruppi ribelli sentono che può essere giunto il momento della sconfitta di Tytania e della fine del loro dominio sull’impero.

Fan Hyulick torna a casa, per scoprire che è stato esiliato, la sua vittoria non era nè attesa nè sperata, lui era solo una pedina sacrificale, ed il governo del paese voleva una sconfitta per poter trattare una resa favorevole.

Il disoccupato Fan inizia a viaggiare quindi per la galassia, scoprendo di essere visto come un’eroe, e di essere diventato il simbolo della resistenza contro il clan Tytania!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Katsuyuki Konishi – Fan Hulic

Daisuke Kishio – Jouslain Tytania

Anri Shiono – Kallen

Atsushi Ono – Michael Valenkov

Hiroshi Kamiya – Louis Edmond Pages

Hiroyuki Yoshino – Idris Tytania

Kaori Nazuka – Lydia

Kenta Miyake – Ajman Tytania

Kenyuu Horiuchi – Doctor Lee Zhang-Chen

Shigenori Sōya – Estrades Tytania

Sōichiro Hoshi – Bal’ami Tytania

Takashi Kondo – Ariabart Tytania

Takashi Oohara – Alan Mahdi

