A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Umi Monogatari: Anata ga Ite Kureta Koto – (うみものがたり ~あなたがいてくれたコト~)

Traduzione letterale: Il racconto del mare – Quando eri qui per me

Titolo internazionale: Umi Monogatari – Sea Story

Genere: serie tv – azione, fantasy, magia, majokko

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Giugno a Settembre 2009

Tratto: basato su un gioco di pachinko realizzato da Sanyo Bussan (storia originale di Toshihiko Tsukiji)

Director: Junichi Sato

Series Director: Yuu Kou

Series Composition: Yuka Yamada

Character design: Haruko Iizuka

Music: Ken Muramatsu

Studios: Zexcs

In Italia: inedito

Sigle:

Opening Theme:

“Violet” by marble

Ending Theme:

“Tōmei na Inori” by Masumi Itō

TRAMA

Marin e Urin sono due sorelle, che vivono sul fondo dell’oceano. Un giorno Marin raccoglie uno stupendo anello caduto in mare, e decide di andare sulla terra, assieme ad Urin, per riportarlo al proprietario.

Ma sulla terraferma Urin libera, casualmente, un’entità malvagia, sigillata per metà sulla terra e per metà nel mare.

Toccherà a Marin e a Kanon – una ragazza che vive sull’isola, nonché la proprietaria dell’anello (gettato in mare dopo essersi lasciata col fidanzato) – il compito di risigillarla, grazie a dei poteri magici, donati a loro da una tartaruga millenaria.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Kana Asumi – Marin

Minako Kotobuki – Kanon

Yui Horie – Urin

Aki Toyosaki – Oshima

Houko Kuwashima – Sedna

Junji Majima – Sam

Miyuki Sawashiro – Kojima

Nami Miyahara – Utasya

Rokurō Naya – Matsumoto

Sachiko Nagai – Miyako Miyamori

Satomi Akesaka – Ichikawa

Yukari Fukui – Warin

Yuko Gibu – Suzuki

OPERE RELATIVE

Manga

– Umi Monogatari: Anata ga Ite Kureta Koto

Anime

– Umi Monogatari: Anata ga Ite Kureta Koto – Shinjiau Kokoro – oav

– Umi Monogatari: Marin no Kore Naani? – oav

– Umi Monogatari: Kanon to Iku Amamikoshima – oav

