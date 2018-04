A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Vampire Knight Guilty – (ヴァンパイア騎士 Guilty)

Titolo internazionale: Vampire Knight Guilty

Genere: serie tv – shoujo, horror, soprannaturale, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre a Dicembre 2008

Tratto: dal manga “Vampire Knight” di Matsuri Hino

Director: Kiyoko Sayama

Series Composition: Mari Okada

Script: Ayuna Fujisaki (eps 3, 8-9) Mari Okada (5 episodes) Mayumi Morita (eps 4, 6, 10) Toshizo Nemoto (eps 7, 11)

Character design: Asako Nishida

Music: Takefumi Haketa

Studios: Deen

Titolo in Italia: Vampire Knight Guilty

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Trasmissione in tv: disponibile sulla piattaforma online Netflix (a pagamento) sottotitolata e doppiata in italiano

Censura: no

Edizione italiana: pubblicato in Dvd dalla Kaze

Sigle:

opening

“Rondo” by ON/OFF

ending

“Suna no Oshiro” by Kanon Wakeshima

Trailer



Anime relativi:

– “Vampire Knight” serie tv, prequel

TRAMA

Seconda stagione di Vampire Knight.

La storia è ambientata nella Cross Academy, una scuola prestigiosa suddivisa in Day Class e Night Class. Nella Day Class gli studenti sono comuni mortali, nella Night Class gli studenti sono vampiri. Gli studenti della Day Class non sanno che quelli della Night Class sono vampiri, ed è compito di Yuuki Cross a mantenere il segreto e l’ordine tra le due classi.

Yuuki ha ricevuto il compito dal preside, suo padre adottivo, di vigilare le classi. Assieme a Zero, suo amico di infanzia, assicura l’ordine di entrambe le classi, per fare in modo che il segreto dei vampiri non venga scoperto.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

PERSONAGGI – DOPPIATORI ORIGINALI – DOPPIATORI ITALIANI

Yuuki Cross – Yui Horie – BENEDETTA PONTICELLI

Zero Kiryū – Mamoru Miyano – RENATO NOVARA

Kaname Kuran – Daisuke Kishio – PATRIZIO PRATA

Hiroki Yasumoto – Tooga Yagari

Risa Mizuno – Sayori Wakaba

Jun Fukuyama – Hanabusa Aidou

Junichi Suwabe – Akatsuki Kain

Keiko Sonoda – Shizuka Hio

Souichiro Hoshi – Senri Shiki

Susumu Chiba – Takuma Ichijou

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Vampire Knight” presente sul sito:

Altre opere di Kiyoko Sayama presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!