A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Violet Evergarden – (ヴァイオレット・エヴァーガーデン)

Titolo internazionale: Violet Evergarden

Genere: serie tv – drammatico, fantascienza, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: 10 gennaio 2018 – in corso

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Tratto: dalla serie di Light Novel “Violet Evergarden” scritto da Kana Akatsuki e disegnato da Akiko Takase

Director: Taichi Ishidate

Series Director: Haruka Fujita

Series Composition: Reiko Yoshida

Music: Evan Call

Studios: Kyoto Animation

Titolo in Italia: Violet Evergarden

Anno di pubblicazione in Italia: 11 gennaio 2018

Rete tv: la serie è disponibile, doppiata in italiano, sulla piattaforma online Netflix (a pagamento) – in corso

Distributore: Netflix Italia

Edizione italiana: non si sa se uscirà anche in Home Video

Sigle:

Opening

“Sincerely” by TRUE

Ending

“Michishirube” (Guidepost) by Minori Chihara

Trailer



TRAMA

Violet è una ragazza artificiale, che ha vissuto fin da piccola nell’esercito. Il creatore della ragazza è il professor Orland, il quale la realizzò allo scopo di aiutare la propria moglie cieca per scrivere romanzi. Ben presto, però, la notizia della sua nuova creazione venne clamorosamente diffusa, così molte delle sue Bambole di Scrittura Automatica vennero utilizzate a fini bellici.

Finita la guerra, Violet viene adottata dalla famiglia Evergarden, ed assunta nell’azienda di scrittura e recapito lettere. Ben presto la ragazza decide di scrivere testi per coloro che non sanno leggere e scrivere, allo scopo di riuscire a capire le ultime parole che il suo capitano, durante la guerra, gli ha pronunciato prima di morire: “Io ti amo”.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Edizione italiana

Direzione del Doppiaggio: Monica Bertolotti

Doppiatori

Emanuela Ionica – Violet Evergarden

Alessio De Filippis – Benedict Blue

Daniela Debolini – Tiffany Evergarden

Daniele Raffaeli – Gilbert Bougainvillea

Eva Padoan – Cattleya Baudelaire

Niccolò Guidi – Claudia Hodgins

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Violet Evergarden” presente sul sito:

Violet Evergarden light novel, romanzi

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!