SCHEDA

Titolo originale: Wellber no Monogatari: Sisters of Wellber – (ウエルベールの物語 〜Sisters of Wellber)

Titolo internazionale: Wellber Story: Sisters of Wellber

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 13 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Aprile a Luglio 2007

Tratto: storia originale

Director: Takayuki Hamana

Series Composition: Atsushi Maekawa

Script: Atsushi Maekawa, Fumiyo Sakai, Rinao Okuhara

Character design: Haruko Iizuka, Nariyuki Takahashi

Music: Akio Dobashi

Studios: Trans Arts Co., Production I.G

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“Theme of Wellber” di Akio Dobashi

Ending

“Kizuna -eternal rainbow-” di E.O.D

Anime relativi:

– Wellber no Monogatari: Sisters of Wellber Zwei – serie tv, sequel

TRAMA

Dieci anni prima, era stato stretto un patto di pace tra le due nazioni confinanti Wellber e Sangatras. Ora però la tensione è cresciuta tra i due paesi, così il re di Wellber decide che la figlia, la principessa Rita, vada in sposa al principe di Sangatras, Gernia.

Le cose vanno però molto male, la principessa Rita infatti scappa via dal palazzo dello sposo, e viene anche accusata di aver pugnalato il principe a morte. Il re di Sangatras, adirato, dichiara così guerra al vicino.

Proprio la notte in cui è costretta a fuggire, Rita incontra la ladra Tina, e le chiede di seguirla verso il regno di Greedom, dove sta cercando la persona che ha probabilmente scatenato il conflitto…

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Junko Takeuchi – Tina Lawter

Mikako Takahashi – Rita Ciol

Cho as Girano – Voljurac

Daisuke Namikawa – Galahad Eiger

Eri Sendai – Sherry

Hitoshi Bifu – Heidel Ciol

Satoshi Tsuruoka – Weiss

Takuma Terashima – Jin

Tomokazu Sugita – Rodin Ciol

Toshiyuki Kusuda – Gernia Han

Yousuke Akimoto – Rambernoff Han

Yuki Kaida – Jamille Kaela

