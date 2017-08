A cura di M.

SCHEDA

Titolo originale: Youkai Apartment no Yuuga na Nichijou – (妖怪アパートの幽雅な日常)

Titolo internazionale: Elegant Yokai Apartment Life

Genere: serie tv – mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 8 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2017 – in corso

Tratto: da una serie di Light Novel di Hinowa Kōzuki

Director: Mitsuo Hashimoto

Series Composition: Yasunori Yamada

Character design: Tomomi Shimazaki

Music: Susumu Aketagawa

Studios: Shin-Ei Animation

In Italia: inedito

Reperibilità: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll, ecco il link visione.

Titolo nello streaming in Italia: Elegant Yokai Apartment Life

Distributore: Crunchyroll

Sigle:

Opening

“Good Night Mare” by Lozareena

Ending

“Nichijōshiki Broken down” by Atsushi Abe & Yūichi Nakamura

Trailer originale:



TRAMA

Yushi Inaba è un ragazzo di 16 anni che non vede l’ora di iniziare le superiori [nota: in Giappone durano tre anni e si iniziano più tardi rispetto all’Italia] con annesso dormitorio, per andare via di casa. Infatti quando era piccolo era rimasto orfano e adottato dagli zii ma, a causa anche del cattivo rapporto con la cugina, vuole essere indipendente al più presto.

Purtroppo però, pochi giorni prima del trasloco, il dormitorio scelto va a fuoco, e lui si ritrova per la città a cercare disperatamente una stanza in affitto che costi poco. Dopo molto vagare, trova un’agenzia che gli offre un posto in una lugubre villa, ma con affitto basso e cibi compresi.

Yushi accetta subito, scoprirà poi che gli altri abitanti della casa sono gentili e ospitali ma… alquanto eccentrici: non sembrano quasi umani, ma più degli youkai (spiriti)! Sarà una sua impressione, o avrà davvero preso in affitto una casa abitata dai mostri?!

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Atsushi Abe – Yūshi Inaba

Yūichi Nakamura – Mizuki Hase

Akira Ishida – Reimei Isshiki

Kazuya Nakai – Akira Fukase

Kenta Sasa – Djinn

Koji Yusa – Chokhmah

Mamiko Noto – Migiwa Hase

Mii Takahashi – Eriko

Miyuki Sawashiro – Akine Kuga

Mutsumi Tamura – Shiro

Rie Kugimiya – Kuri

Sayaka Ohara – Mizuha Hase

Takahiro Sakurai as Cat Sidhe

