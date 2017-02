A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Kimi no na wa. – (君の名は。)

Traduzione letterale: Il tuo nome.

Titolo internazionale: Your Name.

Genere: film d’animazione – mistero, soprannaturale, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

(in realtà il film può essere visto anche dai bambini, dato che non ha nessun tipo di immagine o dialogo inadatto ai piccoli, ma ritengo che gli argomenti trattati siano più adatti ai grandicelli)

Durata: 106 minuti

Anno di uscita: presentato per la prima volta all’Anime Expo svoltosi a Los Angeles, California, il 3 luglio 2016, e successivamente proiettato in Giappone il 26 agosto 2016

Tratto: dal romanzo “Your Name.” di Makoto Shinkai

Director: Makoto Shinkai

Script: Makoto Shinkai

Character design: Masayoshi Tanaka

Music: RADWIMPS

Studios: CoMix Wave Films

Titolo in Italia: Your Name.

Anno di pubblicazione in Italia: uscito nei cinema italiani il 23-24-25 gennaio 2016. Dopo il grande successo, viene replicato nei cinema anche il 31 gennaio, e il 1, 9 e 10 febbraio 2016

Censura: no

Edizione italiana: in futuro uscirà in Dvd e Bluray grazie alla Dynit

Sigle:

Opening

“Yume Tourou” di RADWIMPS

Ending

“Nandemonaiya (movie ver.)” di RADWIMPS

TRAMA

(senza spoiler!)

Mitsuha Miyamizu è una ragazza di 17 anni che abita nel piccolo paese di Itomori, tra le montagne, sulle sponde di un lago. Vive con la sorellina minore e la nonna, sacerdotessa del locale tempio, che sta anche insegnando la sua professione alle nipoti. La madre è morta da tempo, e il padre ha abbandonato il tempio, per dedicarsi alla politica, infatti non è mai a casa. Mitsuha è stufa della vita monotona del piccolo centro, dove non esiste nemmeno una caffetteria, e sogna di andare a vivere a Tokyo.

Taki Tachibana è un ragazzo di 17 anni che vive nella caotica Tokyo, in un piccolo appartamento con il padre. Sogna di diventare un architetto, ma sa che è difficile da realizzare, e dopo la scuola svolge un lavoro part-time nel ristorante italiano “Il giardino delle parole”. Ha una cotta per una sua collega, ma è troppo timido per farsi avanti.

Qualche giorno prima del passaggio di una cometa, i due si svegliano l’uno nel corpo dell’altro… nonostante siano due estranei, si sono misteriosamente scambiati le vite! Lo strano fenomeno dura tutta la giornata fino a sera, quando dopo la notte ognuno torna al suo posto.

Ma il fenomeno poi si ripete ancora, e i due cominciano così a lasciarsi messaggi sui fogli e sul cellulare, e anche ad intervenire nelle vite di ciascuno.

Fino alla notte in cui la cometa passa nei cieli del Giappone….

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Ryunosuke Kamiki: Taki Tachibana

Mone Kamishiraishi: Mitsuha Miyamizu

Masami Nagasawa: Miki Okudera

Etsuko Ichihara: Hitoha Miyamizu

Ryo Narita: Katsuhiko Teshigawara

Aoi Yūki: Sayaka Natori

Nobunaga Shimazaki: Tsukasa Fujii

Kaito Ishikawa: Shinta Takagi

Kanon Tani: Yotsuha Miyamizu

Masaki Terasoma: Toshiki Miyamizu

Sayaka Ohara: Futaba Miyamizu

Kana Hanazawa: Yukari Yukino

Doppiatori italiani

Manuel Meli: Taki Tachibana

Emanuela Ionica: Mitsuha Miyamizu

Ludovica Bebi: Miki Okudera

Lorenza Biella: Hitoha Miyamizu

Fabrizio Russotto: Katsuhiko Teshigawara

Elena Perino: Sayaka Natori

Emanuele Ruzza: Tsukasa Fujii

Gabriele Tacchi: Shinta Takagi

Giorgia Ionica: Yotsuha Miyamizu

Gerolamo Alchieri: Toshiki Miyamizu

Chiara Colizzi: Yukari Yukino

