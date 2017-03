A cura di Wizard09

Titolo originale: Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions – (遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS)

Titolo internazionale: Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions

Genere: film d’animazione – shounen, azione, gioco di carte, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 2 ore e 15 minuti

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2016

Tratto: dal manga “Yu-Gi-Oh” di Kazuki Takahashi

Director: Satoshi Kuwabara

Script: Kazuki Takahashi, Masahiro Hikokubo, Satoshi Kuwabara

Character design: Kazuki Takahashi, Takahiro Kagami

Music: Kazuhiro Nakamura, Shinkichi Mitsumune, Yoshihiro Ike

Studios: Studio Gallop

Titolo in Italia: Yu-Gi-Oh! Il Lato Oscuro Delle Dimensioni

Anno di pubblicazione in Italia: uscito nei cinema italiani il 10-11-12 Marzo 2017

Trasmissione in tv: no

Censura: il movie, come le serie tv, si basa sull’adattamento americano (per saperne di più, vedi il nostro dossier sulle tante censure di Yu-gi-oh)

Edizione italiana: prossimamente in Dvd e Bluray grazie alla Dynit

Sigle:

Ending

“TO BELIEVE IN SOMETHING” di THE EDEN HOUSE

TRAMA

Da quando Atem è stato sconfitto da Yugi, ed ha varcato la porta per il regno delle ombre, Seto Kaiba non si è più dato pace. Sfruttando le sue risorse è intenzionato a recuperare il Puzzle del Millennio per avere la sua rivincita.

Tuttavia Diva, membro dei Plana, è intenzionato ad ostacolarlo in tutti modi, al fine di impedirgli di resuscitare lo spirito del faraone.

Intanto Yugi, che è ignaro di tutto, si sta preparando alla cerimonia di consegna dei diplomi insieme ai suoi amici.

CURIOSITA’

– Il film è ambientato circa sei mesi dopo gli eventi che hanno visto la conclusione del manga.

– Nella versione americana, è un seguito della serie “YuGiOh! Duel Monsters”.

DOPPIATORI

Doppiatori giapponesi

Shunsuke Kazama – Yūgi Mutō

Kenjiro Tsuda – Seto Kaiba

Hidehiro Kikuchi – Hiroto Honda

Hiroki Takahashi – Katsuya Jōnouchi

Junko Takeuchi – Mokuba Kaiba

Kana Hanazawa – Sera

Kendo Kobayashi – Kudaragi

Kento Hayashi – Aigami/Deeva

Maki Saitou – Anzu Mazaki

Nozomu Sasaki – Shadi Shin

Rica Matsumoto – Ryō Bakura

Satoshi Hino – Mani

Doppiatori italiani

Massimo Di Benedetto – Yūgi Mutō

Lorenzo Scattorin – Seto Kaib

Arturo Valli – Mokuba Kaiba

Davide Albano – Bakura Ryō

Emanuele Ruzza – Tristan Taylor

Ludovica Bebi – Sera

Mauro Gravina – Shadi Shin

Mirko Mazzanti – Mani

Simone D’Andrea – Joey Wheeler

Stefano Crescentini – Aigami/Diva

Veronica Puccio – Tea Gardner

Carlo Valli – padre di Bakura

Silvio Anselmo – Sugoroku Mutō

Stefano Broccoletti – Duke Devlin

Doppiatori americani

Dan Green – Yugi Muto

Eric Stuart – Seto Kaiba

Amy Birnbaum – Téa Gardner

Billy Bob Thompson – Kudaragi

Daniel J. Edwards – Aigami

Laurie Hymes – Sera

Marc Thompson – Duke Devlin

Tamir Cousins – Mani

Tara Sands – Mokuba Kaiba

Ted Lewis – Ryo Bakura

Wayne Grayson – Joey Wheeler

