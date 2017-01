A cura di Dreggar

SCHEDA

Titolo originale: Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi – (ゼロの使い魔 ~双月の騎士~)

Titolo internazionale: The Familiar of Zero: Knight of the Twin Moons – Zero’s Familiar 2nd Series

Genere: serie tv – azione, avventura, commedia, harem, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: in onda da Luglio a Settembre 2007

Tratto: da una serie di Light novel (romanzi) di Noboru Yamaguchi

Director: Yuu Kou

Series Composition: Yūji Kawahara

Character design: Masahiro Fujii

Music: Shinkichi Mitsumune

Studios: J.C.Staff

In Italia: inedito

Reperibilità: fansubbato in italiano grazie al gruppo Kanjisub.

Sigle:

Opening

“I SAY YES” di ICHIKO

Ending

“Suki!?Kirai!?Suki!!!” di Rie Kugimiya

Anime relativi:

Serie tv:

1- “Zero no Tsukaima”

2-“Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi”

3- “Zero no Tsukaima: Princesses no Rondo”

4- “Zero no Tsukaima F”

TRAMA

ATTENZIONE! SPOILER SUL FINALE DELLA PRIMA SERIE TV!

Dopo che Saito ha deciso di rimanere accanto a Lousie, invece di tornare a casa, sembrava che tra i due le cose cominciassero ad andare finalmente per il verso giusto. Ma i problemi con il regno di Albion non sono affatto conclusi: su Tristan spirano venti i guerra e Louise, che è una delle rare maghe del vuoto, è chiamata in prima linea a difendere la giovane regina Henrietta, anche se Saito non è d’accordo.

Inoltre alcune spasimanti del ragazzo non hanno ancora rinunciato del tutto a lui, e finiranno per farlo anche litigare ancora di più con la sua amata, anche per colpa dello stesso Saito che non riesce a resistere alle lusinghe femminili.

Per complicare ancora di più il tutto, si metteranno anche in mezzo le sorelle di Lousie. Come finirà?

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Rie Kugimiya – Louise Françoise Le Blanc de La Vallière

Satoshi Hino – Saito Hiraga

Ayako Kawasumi – Henrietta de Tristain

Chiemi Ishimatsu a- Michelle

Daisuke Hirakawa – Giulio Cesare

Kikuko Inoue a-Eleanor

Kotomi Yamakawa – Cattleya

Masako Katsuki – Sheffield

Michiko Neya – Aniesse Chevalier de Milan

Mikako Takahashi – Montmorency

Nanako Inoue – Kirche

Takahiro Sakurai – Guiche

Takuma Suzuki – Colbert

Tetsuo Goto – Derfringher

Yui Horie – Siesta

Yuka Inokuchi – Tabitha

