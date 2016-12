Le Censure di YU-GI-OH

Materiale inviato da: Greendragon.



INTRODUZIONE

Titolo originale: Yuugiou Duel Monsters (遊戯王 デュエルモンスターズ)

Significato del titolo: Già il titolo rivela la passione dell’autore per i rompicapi. Il nome “Yuugiou” (Yuugi = gioco, ou = re), che contiene in sé il nome del protagonista (Yuugi), infatti si può leggere sia “Re dei Giochi” sia “Re Yuugi”, riferendosi quindi nel suo significato al doppio aspetto del personaggio come “miglior giocatore” e come “faraone” al tempo stesso.

Ma non solo: il nome Yuugiou è stato scelto dal suo autore anche per la somiglianza che ha con la parola giapponese “yuujou”, che significa “amicizia”, in cui sono contenute contemporaneamente le iniziali dei due protagonisti della serie, Yuugi e Jounouchi, a sottolineare quindi anche il rapporto che li lega.

Titolo dell’anime nel resto del mondo: Yu-Gi-Oh!

N° episodi: 224, suddivisi nella versione originale in svariate serie, basate sul manga originale o create solo per l’anime e che non seguono la trama principale (filler):

– Regno dei Duellanti (ep.1-49)

– Città dei Duelli, divisa nelle sezioni:

Città dei Duelli vera e propria (ep.50-80)

Nave dei Duelli (ep.81-97)

Torre dei Duelli di Alcatraz (ep.122-143)

– Noah – Mondo Virtuale (ep.98-121, saga filler)

– Doma Orichalcos (ep.144-184, saga filler)

– KC Grand Prix (ep.185-198, saga filler)

– Regno della Memoria del Faraone (ep.199-224)

Età dei protagonisti: All’inizio della storia i protagonisti hanno 16 anni e frequentano la 1° superiore (la durata della scuola giapponese è diversa dalla nostra). Poiché la serie si sviluppa in un arco temporale di un paio d’anni, si può supporre che alla fine abbiano circa 18-19 anni.

Target: Versione originale e versione trasmessa da noi hanno due target ben diversi. Se la serie trasmessa sulle nostre televisioni è adatta a chiunque, l’originale invece non è affatto rivolto a un pubblico di bambini, ma ad un pubblico maturo, di ragazzi.

Versione televisiva censurata: La versione trasmessa in Italia è quella USA realizzata dalla compagnia 4Kids Entertainment, ed è stata trasmessa su Italia1 dal 2003 al 2006. Tutte le censure e gli adattamenti presenti nella serie, a parte qualche ulteriore modifica da parte di Mediaset, sono stati realizzati da questa casa di produzione.

Versione integrale: La versione originale, basata sull’omonimo manga di Kazuki Takahashi , è stata trasmessa esclusivamente in Giappone. La versione trasmessa nel resto del mondo, tra cui l’Italia, è stata realizzata negli USA ed è l’unica versione in circolazione. Dell’originale non esiste ancora un doppiaggio ufficiale né in italiano né tanto meno in altre lingue.

Parlare semplicemente di “censure” per questo anime non sarebbe opportuno.

L’adattamento realizzato negli USA ha infatti causato uno stravolgimento totale ai danni della serie sotto ogni possibile aspetto, modificandola in maniera pesantissima e rovinandone l’immagine in maniera irreparabile. Il grave mutamento subito dall’anime a livello non solo di censure in senso stretto ma di trame, personaggi, disegni, dialoghi, musiche e altro ancora rendono la versione originale e quella censurata quasi due serie a sé stanti e fanno di Yugioh l’anime più stravolto che probabilmente sia mai stato trasmesso.