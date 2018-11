cucina orientale – GYOZA ravioli di carne giapponesi

Ricetta inviata da Miss Daddy

Gyoza (ravioli di carne giapponesi)

Ingredienti

Per la sfoglia

-90g di acqua calda

-200 g di farina 00

-1 pizzico di sale

Per il ripieno

-400g di carne macinata (possibilmente di maiale)

-1 spicchio di aglio

-60g di cipollotto fresco

-20g di salsa di soia

-1 tuorlo d’uovo

-50g di cicoria

Per la cottura

-10g di olio di semi

-20g di acqua

Procedimento

1)Per il ripieno, tagliate il cipollotto, la cicoria e l’aglio in grossi pezzi.

2)In un mixer inserite gli ingredienti tagliati, la salsa di soia, la carne macinata e il tuorlo d’uovo e frullate accuratamente.

3)Trasferite il composto in una scatola, copritelo con una pellicola e mettetelo da parte.

4)Per la sfoglia, versate la farina e il sale nel mixer. Durante la frullatura, versate a filo l’acqua calda.

5)Una volta formato l’impasto, mettete la palla formata in una ciotola, copritelo con una pellicola e lasciatelo riposare per 30 minuti.

6)Trascorsi 30 minuti, formate tante palline con l’impasto e con un mattarello create dei dei dischi. Coppate ciascun disco con un coppapasta e formate dei dischi precisi di 9 cm di diametro

7)Al centro della sfoglia ponete il ripieno e chiudete i ravioli con il loro tipico aspetto.

8) In una pentola inserite l’olio di semi e cuocete i vostri gyoza. Senza girarli, lasciateli dorare per qualche secondo, inserite l’acqua e chiudete con un coperchio la pentola per circa 2 minuti.

Ultimo aggiornamento: Ottobre 2018