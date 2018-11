cucina orientale – MANTOU pane cinese

Ricetta inviata da Miss Daddy

Mantou (pane cinese)

Ingredienti

-300g di latte intero

-500g di farina 00

-5g di lievito di birra secco

-35g di zucchero

Procedimento

1) In una ciotola, versate la farina, lo zucchero e il lievito, mescolando per bene.

2) Poco alla volta versate il latte, mescolando con le mani oppure con il gancio della planetaria. Impastate fino al completo assorbimento.

3) Lavorate l’impasto su un piano di lavoro, ottenendo come risultato una palla morbida.

4) Una volta ottenuta la palla, coprite con un canovaccio e lasciate riposare per 30 minuti.

5) Con l’aiuto di un mattarello, stendete l’impasto su un piano farinato e ottenete un rettangolo.

6) Arrotolate il rettangolo formando una girella, tagliatelo a pezzi di circa 5cm di larghezza. Lasciate riposare i panini ottenuti ancora per 10 minuti.

7) Riempite una vaporiera con acqua calda. Tagliate dei quadrati di carta forno e disponete 4 panini per volta nella vaporiera (non di più perché lieviteranno e si allargheranno)

8) Accendete il fuoco e lasciate scaldare i panini per 25 minuti, senza aprire il coperchio.

9) Passati 25 minuti, i vostri panini sono pronti!

Ultimo aggiornamento: Ottobre 2018