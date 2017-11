LA TORTA DI FAIRY TAIL

Ricetta originale: http://rosannapansino.com/blog/recipes/fairy-tail-fantasia-cake/, video originale: https://www.youtube.com/watch?v=064ocJc7RvE

tradotto dall’inglese per questo sito da Miss Daddy.

Ingredienti

-2 tazze di farina

-1 tazza e mezza di zucchero

-5 albumi

-1/4 di tazza di grasso di pasticceria (sarebbe burro, margarina o olio)

-3/4 di tazza di latte

-1 pezzo di burro

-1/4 di cucchiaino di estratto di mandorle

-1 pizzico di sale

-2 cucchiaini di lievito

-2 cucchiaini di estratto di vaniglia

Ingredienti per decorazione

-Gocce di cioccolato

-Fragole

-Crema al burro

-Logo di Fairy Tail (puoi stamparlo da internet)

Procedimento

1) Preriscaldare il forno a 180 gradi.

2) In un ampia ciotola mescolare insieme farina, lievito e sale.

3) In una ciotola media montare insieme burro e grasso alimentare. Aggiungere zucchero e continuare a mescolare da tre a cinque minuti fino a raggiungere una consistenza morbida.

4) Aggiungere vaniglia ed estratto di mandorle alla miscela cremosa e sbattere ancora fino alla giusta incorporazione.

5) Aggiungere alternando ingredienti secchi e latte agli ingredienti umidi.

6) Posizionare un pezzo di carta da forno sotto ogni teglia ed imburrarle. Versare l’impasto nelle teglie.

7) Cuocere per 35 minuti e poi livellare ogni torta con un coltello.

Decorazione

1) Stampare il logo di Fairy Tail e poi ritagliarlo, ricavandone così uno stencil

2) Prendere un pezzo di carta da forno e posizionarci lo stencil sopra. Versare del cioccolato sullo stencil e lisciarlo. Lasciare a riposo per 15 minuti. Rimuovere lo stencil e raffreddare nuovamente il cioccolato per 10 minuti.

3) Tagliare le fragole a fettine. Tagliare quattro o cinque fragole in più a metà e metterle da parte per dopo.

4) Usare un sac a poche per decorare l’intera superficie di una torta. Posizionare le fette di fragola sopra il frosting (la crema di burro) e aggiungere un’altra stesura di frosting. Posizionare la seconda torta sopra.

5) Posizionare le fragole tagliate a metà all’esterno del frosting tra le due torte. Con il sac a poche fare un giro di frosting sulla torta.

6) Mettere le 11 fragole intere (con la base tagliata) sulla parte piatta sopra il giro di frosting. Inserire un ciuffo di frosting tra una fragola e l’altra.

7) Posizionare il logo nel centro della torta. La orta di Fairy Tail è pronta!

