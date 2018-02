A cura di Miss Daddy

Titolo originale: Attack on Titan: End of the world – (進撃の巨人)

Titolo internazionale: Attack on Titan 2: End of the world (live-action movie)

Genere: film cinematografico, live action – azione, avventura, drammatico, horror

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Durata: 102 minuti circa

Anno di uscita: 2015

Tratto: dal manga “L’attacco dei giganti” di Hajime Isayama

Director: Shinji Higuchi

Series composition: Yūsuke Watanabe, Tomohiro Machiyama

Music: Shirō Sagisu, Shirō Washizu, Kyōko Kitahara

Production: Toho, Kōdansha, Licri, Nikkatsu

In Italia: inedito

Opere relative:

– “Attack On Titan” film live, prequel

TRAMA

Seconda parte del film dedicato all’Attacco dei Giganti.

ATTENZIONE; SPOILER SUL PRECEDENTE FILM!

Eren e gli altri intraprendono un missione per ricostruire il muro che era stato distrutto dal Gigante Colossale, ma all’improvviso vengono attaccati da altri giganti.

Durante la battaglia Eren resta gravemente ferito, e mentre sta per salvare il suo amico Armin da un gigante, viene inghiottito intero da quest’ultimo. Proprio quando ogni speranza sembra persa, un misterioso gigante dai capelli neri appare improvvisamente e inizia ad annientare gli altri giganti…

CAST

Eren – Haruma Miura

Mikasa – Kiko Mizuhara

Armin – Kanata Hongō

Shikishima – Hiroki Hasegawa

Jean – Takahiro Miura

Sasha – Nanami Sakuraba

Sannagi – Satoru Matsuo

Fukushi – Shū Watanabe

Hiana – Ayame Misaki

Lil – Rina Takeda

Hans – Satomi Ishihara

Souda – Pierre Taki

Kubal – Jun Kunimura

