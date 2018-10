A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Bleach

Titolo internazionale: Bleach

Genere: film – shounen, azione, avventura, fantastico, live action

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Durata: 1 ora e 48 minuti circa

Anno di uscita: 2018

Tratto: dal manga “Bleach” di Tite Kubo

Director: Shinsuke Sato

Tv: Netflix

Production: Warner Bros

Titolo in Italia: Bleach

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione: disponibile sulla TV online Netflix (a pagamento) doppiato in italiano.

Distributore: Netflix Italia

TRAMA

La storia narra le vicende della prima stagione dell’anime Bleach.

Ichigo Kurosaki è uno studente di 15 anni che ha la capacità di vedere i fantasmi, un talento che gli permette di incontrare Rukia Kuchiki, una shinigami la cui missione è quella di condurre le anime dei morti alla “Soul Society” e di sconfiggere gli Hollow, mostruose creature che si cibano delle anime dei morti. Per salvare la sua famiglia da un Hollow, Ichigo è costretto a diventare uno shinigami attraverso i poteri di Rukia, la quale è stata gravemente ferita.

Col passare del tempo, i superiori di Rukia vengono a sapere del trasferimento dei poteri, considerato illegale nella Soul Society, e condannano la Shinigami a morte. Ichigo cercherà così di diventare più forte per far si che Rukia si riprenda tutti i suoi poteri e anche per sconfiggere l’hollow conosciuto come Grand Fisher.

CAST E DOPPIATORI

Cast

Sōta Fukushi – Ichigo Kurosaki

Hana Sugisaki – Rukia Kuchiki

Erina Mano – Orihime Inoue

Ryō Yoshizawa – Uryū Ishida

Yu Koyanagi – Yasutora Sado

Taichi Saotome – Renji Abarai

Miyavi – Byakuya Kuchiki

Seiichi Tanabe – Kisuke Urahara

Yōsuke Eguchi – Isshin Kurosaki, il padre di Ichigo

Masami Nagasawa – madre di Ichigo

Doppiatori italiani:

Ichigo Kurosaki: Flavio Aquilone

Rukia Kuchiki: Giulia Tarquini

Isshin Kurosaki: Gabriele Sabatini

Uryu Ishida: Stefano Broccoletti

Byakuya Kuchiki: Francesco De Francesco

Renji Abarai: Massimo Triggiani

Inoue Orihime: Serena Sigismondo

Tatsuki: Tiziana Martello

OPERE RELATIVE

Manga

– Bleach

Ligth Novel

– Bleach Letters From The Other Side

– Bleach The Honey Dish Rhapsody

Serie tv:

– Bleach – serie tv di 366 episodi

OAV:

– 1) “Bleach – Memories in the Rain”.

– 2) “Bleach – The Sealed Sword Frenzy”

Film d’animazione:

– 1) “Bleach: Memories of Nobody”

– 2) “Bleach: Diamond Dust Rebellion”

– 3) “Bleach: Fade to Black – Kimi no Na o Yobu”

– 4) “Bleach: Jigoku-hen”

