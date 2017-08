A cura di Wizard09

SCHEDA

Titolo originale: Death Note

Titolo internazionale: Death Note

Genere: film – live action, Thriller, Frantastico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Paese: USA

Durata: 101 minuti

Anno di uscita: 2017

Tratto: liberamente ispirato al manga “Death Note” scritto da Tsugumi Ōba e disegnato da Takeshi Obata.

Director: Adam Wingard

Series composition: Charley Parlapanides, Vlas Parlapanides, Jeremy Slater

Production: Netflix

Titolo in Italia: Death Note – Il quaderno della morte

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Trasmissione: in streaming, doppiato in italiano, sulla tv online Netflix (servizio a pagamento)

Edizione italiana: Netflix

Trailer italiano:



TRAMA

Light Turner è un liceale che trova un misterioso quaderno che consente di uccidere una persona, avendone in mente il volto e scrivendone il nome.

Decide di usare questo potere per punire i criminali e rendere il mondo un posto migliore; tuttavia i misteriosi omicidi attireranno l’attenzione dell’ investigatore “L”.

CAST E DOPPIATORI

Interpreti e personaggi

Nat Wolff: Light Turner

Margaret Qualley: Mia Sutton

Keith Stanfield: L

Willem Dafoe: Ryuk

Paul Nakauchi: Watari

Shea Whigham: James Turner

Michael Shamus Wiles: capitano Russel

Matthew Kevin Anderson: agente Young

Masi Oka: Ispettore giapponese

Jason Liles: Ryuk

Doppiatori italiani

Alessandro Campaiola: Light Turner

Giulia Franceschetti: Mia Sutton

Mario Cordova: Ryuk

Alessio Cigliano: James Turner

Emanuele Ruzza: L

Haruhiko Yamanouchi: Watari

Alessio Nissolino: Kenny

Gianni Giuliano: Capitano

Mariadele Cinquegrani: Annunciatrice Donna

Stefano Macchi: Annunciatore Uomo

