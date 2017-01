A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Shimotsuma Monogatari-Yanki-chan to Rorita-chan – (下妻物語――ヤンキーちゃんとロリータちゃん)

Traduzione letterale: La storia di Shimotsuma

Titolo internazionale: Kamikaze Girls

Genere: film – commedia, amicizia, moda

Rating: adatto a tutti

Paese: Giappone

Durata: 102 minuti

Anno di uscita: 2004

Tratto: da un romanzo di Novala Takemoto.

Director: Tetsuya Nakashima

Written: Tetsuya Nakashima

Music: Yoko Kanno

Titolo in Italia: Kamikaze Girls

Anno di pubblicazione in Italia:

Trasmissione in tv: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in dvd dalla One Movie, disponibile anche in versione speciale con numerosi extra

Reperibilità: disponibile in streaming, in versione legale, su Popcorn tv, ecco il link visione.

TRAMA

Momoko è una stralunata ragazza che è ossessionata dalla moda, e gira vestita come una elegante gothic lolita. Un hobby costoso, che la porta a spendere in abiti tutti i soldi del padre, un criminale che commercia merce tarocche, falsificando marchi famosi. Quando il genitore comincia ad avere dei guai seri, Momoko decide di vendere quello che è rimasto della sua attività con un annuncio sul giornale, per racimolare qualche soldo in più.

Una delle sue acquirenti sarà Ichigo, una biker che fa parte di una banda femminile. Nonostante la grande diversità, le due diventeranno protagoniste di un’involontaria, comica ma anche tormentata amicizia.

CURIOSITA’

– Da questo film è stato tratto anche un manga, di un solo volume, disegnato da Yukio Kanesada.

CAST E DOPPIATORI

Interpreti – Personaggi – Doppiatori italiani

Momoko Ryugasaki – Kyoko Fukada – Patrizia Mottola

Momoko Ryugasaki da bambina – Mayuko Fukuda

Ichigo Shirayuri – Anna Tsuchiya – Beatrice Caggiula

Dame Oyaji – Hiroyuki Miyasako

Saiyonji Midori – Ryoko Shinohara

“Unicorn” Ryuji – Sadao Abe

Nonna di Momoko- Kirin Kiki

Akimi – Eiko Koike

Miko – Shin Yazawa

Akinori Isobe – Yoshinori Okada

