SCHEDA

Titolo originale: An – あん

Genere: film – drammatico, cucina

Paese: Giappone

Durata: 113 minuti

Anno di uscita: 2015

Rating: 13+ (pubblico maturo)

Soggetto: Durian Sukegawa (romanzo)

Regista e Sceneggiatura: Naomi Kawase

Produzione: Comme des Cinemás, Kumie, Mam, Nagoya Broadcasting Network

Titolo in Italia: Le ricette della signora Toku

Uscita italiana: il 10 dicembre 2015 in Italia

Distribuzione Italia: Cinema

Uscita: Presentato in anteprima fuori concorso al festivla di Cannes del 2015

TRAMA

Sentaro è il gestore di un baracchino di dorayaki, costretto a fare un lavoro che non vuole per poter ripagare i proprietari del negozio dei debiti che ha contratto con loro. Inoltre l’uomo non ama i dolci e non riesce a preparare la marmellata an (o anko), ripieno tradizionale dei dorayaki, usando quindi quella confezionata per “uso professionale”.

La vita di Sentaro sembra dunque monotona e sofferente, e la sua unica amica è una giovane studentessa di terza media di nome Wakana.

Il lavoro è stancante. al punto che l’uomo decide di assumere un assistente che lo aiuti. Durante la fioritura dei ciliegi un’anziana signora di nome Toku si offre per quel posto, ma inizialmente Sentaro rifiuta data l’età avanzata della donna. Ma dopo aver assaggiato la marmellata an della donna, Sentaro ritorna sulle sue decisione e l’assume.

Grazie all’aiuto di Toku, Sentaro impara a cucinare una buona marmellata an, imaprando a sentire e a rispettare i fagioli rossi, trattandoli con delicatezza. E grazie a ciò i dorayaki del negozio diventano presto famosi.

Anche la vita di Sentaro e di Wakana (che ha problemi con la madre) sembrano giovare dall’incontro con la volenterosa e compassionevole vecchietta.

Tuttavia la donna ha un segreto: le sue dita sono rovinate dal fatto che da giovane contrasse la lebbra, malattia che ha portato (fino al 1996) all’isolamento completo dei malati dal resto della società nipponica, e tutt’ora lei continua a vivere in una sanatorio insieme ad altre persone che (seppur non contagiose) hanno il corpo rovinato dalla malattia.

Quando la voce sulle condizioni dell’assistente si diffonde, i clienti del piccolo chiosco cominciano sempre di più a rarefarsi…

CAST E DOPPIATORI

Personaggio – Attore – Doppiatore italiano

Toku – Kirin Kiki – Graziella Polesinanti

Sentaro – Masatoshi Nagase – Alessio Cigliano

Wakana – Kyara Uchid – Margherita De Risi

Proprietaria del negozio – Miyoko Asada – Francesca D’Amato

Yoshiko (amica di Toku) – Etsuko Ichihara – Lorenza Biella

COMMENTI

