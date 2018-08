A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Pako to Maho no Ehon – (パコと魔法の絵本)

Traduzione letterale: Paco e il Libro Illustrato Magico

Titolo internazionale: Paco and the Magical Picture Book

Genere: film cinematografico – avventura, drammatico, bizzarro, fantasy

Rating: adatto a tutti

Paese: Giappone

Durata: 105 minuti

Anno di uscita: Settembre 2008

Tratto: basato su un’opera teatrale di Hirohito Goto

Director: Tetsuya Nakashima

Writer: Hirohito Goto, Nobuhiro Kadoma, Tetsuya Nakashima

Production: Toho

In Italia: inedito

Trailer



TRAMA

Onuki è un uomo d’affari irascibile e senza pietà che, durante una riunione, ha un infarto, e viene così portato in ospedale. Il posto in cui viene ricoverato è però parecchio strano: non solo sembra un’enorme costruzione gotica, ma è popolato di persone bizzarre, tra cui: un travestito, una ex attrice prodigio con manie suicide, un uomo sfregiato e poco rassicurante, un’infermiera che sembra uscita da un film horror… e Paco.

Paco è una bambina che, per via di un incidente, dimentica le cose dopo un giorno; inoltre è molto attaccata al suo libro di favole pop-up, intitolato “Il Principe Ranocchio contro il Demone Gambero”.

Ogni mattina chiede al vecchio, sempre infuriato, di leggerle il suo amato volume; fino a quando… i personaggi fantastici escono dal libro, proprio grazie a Onuki!

P.S. non è il solito film per bambini!

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Onuki: Kōji Yakusho

Paco: Ayaka Wilson

Muromachi: Satoshi Tsumabuki

Tamako: Anna Tsuchiya

Horigome: Sadao Abe

Kōichi: Ryō Kase

Masami: Eiko Koike

Ryūmonji: Takaya Yamauchi

Kinomoto: Jun Kunimura

Takita: Gekidan Hitori

Asano: Takaya Kamikawa

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Tetsuya Nakashima presenti sul sito:

Confessions film live

Kamikaze Girl film live

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.