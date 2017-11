A cura di Han

Titolo originale: Uchuu Senkan Yamato – Space Battleship ヤマト

Traduzione letterale: La corazzata spaziale Yamato

Titolo internazionale: Space Battleship Yamato: live-action movie

Genere: film – live action, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Giappone

Durata: 131 minuti

Anno di uscita: Dicembre 2010

Tratto: versione live action dell’anime “Uchuu Senkan Yamato” (“Space Battleship Yamato”), che in Italia è arrivato nel 1980 con il nome “Star Blazers”. Il film è un adattamento del primo arco narrativo, ma con parecchie libertà rispetto all’originale.

Director: Takashi Yamazaki

Original creator: Leiji Matsumoto, Yoshinobu Nishizaki

Art Director: Anri Jojo

Director of Photography: Kozo Shibasaki

Costume Design: Rika Sasaki

Music: Naoki Sato

Production: Robot Communications TBS Movies

Titolo in Italia: Space Battleship Yamato

Anno di pubblicazione in Italia: uscito nei cinema italiani il 15 e 16 Aprile 2014, e pubblicato in home video nel Luglio

Trasmissione in tv: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Dynit, sia in edizione singola sia in versione deluxe

Sigle:

Ending

“Love Lives” by Steven Tyler

Trailer



TRAMA

Anno 2199. I perfidi alieni Gamilas, dopo aver sconfitto la flotta terrestre in orbita intorno a Marte, hanno cominciato a bombardare la Terra con meteoriti radioattivi. Dopo cinque anni la superficie del pianeta è diventata un deserto, e i pochi sopravvissuti si sono rifugiati sottoterra. Ma l’intensità delle radiazioni continua ad aumentare, e gli scienziati danno all’umanità un solo anno di vita.

Ma un giorno giunge un misterioso messaggio della regina Starsha di Iscandar, che pare possieda un marchingegno per eliminare le radiazioni, ed è disposta a darlo agli umani, ma solo se essi andranno a prenderlo sul suo pianeta.

Così l’ultima nave da guerra rimasta alle forze terrestri, la corazzata Yamato, viene inviata in un viaggio di 148.000 anni luce alla volta di Iscandar.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST E DOPPIATORI

Interpreti e personaggi

Takuya Kimura: Susumu Kodai

Meisa Kuroki: Yuki Mori

Toshirô Yanagiba: Shiro Sanada

Naoto Ogata: Daisuke Shima

Tsutomu Yamazaki: Capitano Jūzō Okita

Hiroyuki Ikeuchi: Hajime Saito

Shinichi Tsutsumi: Mamoru Kodai

Maiko Skorick: Aihara

Reiko Takashima: Doctor Sado

Toshiyuki Nishida: Hikozaemon Tokugawa

Toshihiro Yashiba: Yasuo Nanbu

Kazuki Namioka: Saburo Kato

Takumi Saito: Akira Yamamoto

Takahiro Miura: Furuya

Kensuke Ohwada: Kenjiro Ota

Kana Harada: Sasaki

Junpei Uto: Isaoka

Doppiatori italiani

Maurizio Merluzzo: Susumu Kodai

Katia Sorrentino: Yuki Mori

Tony Fuochi: Capitano Okita

Roberto Accornero: Shiro Sanada

Lorenzo Scattorin: Hajime Saito

Elisabetta Spinelli: Dott.ssa Sado

Mario Scarabelli: Hikozaemon Tokugawa

Ivo De Palma: Daisuke Shima

Beatrice Caggiula: Aihara

Fabrizio Valezano: Akira Yamamoto

Claudio Moneta: Narratore

