SCHEDA

Titolo originale: Tokyo Ghoul – (東京喰種)

Titolo internazionale: Tokyo Ghoul

Genere: film d’animazione – azione, horror, fantasy, thriller, live action

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Paese: Giappone

Durata: 120 minuti

Anno di uscita: 29 luglio 2017

Tratto: dal manga “Tokyo Ghoul” di Sui Ishida

Director: Kentaro Hagiwara

Music: Don Davis

Production: Geek Sight

Titolo in Italia: Tokyo Ghoul

Anno di pubblicazione in Italia: 6 e il 7 marzo 2018 (cinema)

Censura: no

Edizione italiana: Dynit

TRAMA

Il live action è basato sulla storia dell’omonimo manga. La storia narra le vicende di Ken Kaneki, un ragazzo timido e tranquillo, il quale chiede un appuntamento a Rize. Kaneki scoprirà che la ragazza è un ghoul, la quale tenta di mangiarlo, ma invano perché alcune travi d’acciaio la travolgeranno. Kaneki, in fin di vita e incosciente, verrà salvato grazie al trapianto degli organi della ghoul.

Una volta fatto il trapianto, la sua vita cambierà completamente: Kaneki assumerà le caratteristiche biologiche dei ghoul e diventerà incapace di mangiare il cibo normale, sperimentando la fame devastante di un vero ghoul.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CAST

Attore – Personaggio

Masataka Kubota – Ken Kaneki

Fumika Shimizu – Tōuka Kirishima

Nobuyuki Suzuki – Kōtarō Amon

Hiyori Sakurada – Hinami Fueguchi

Yū Aoi – Rize Kamishiro

Yo Oizumi – Kureo Mado

Kunio Murai – Yoshimura

Shunya Shiraishi – Nishiki Nishio

Shoko Aida – Ryōko Fueguchi

Shuntarō Yanagi – Renji Yomo

Kenta Hamano – Enji Koma

Bandō Minosuke II – Uta

Nozomi Sasaki – Kaya Irimi

Seika Furuhata – Yoriko Kosaka

Dankan – Hisashi Ogura

