SCHEDA

Titolo: Brand Röd – Red Flame

Autrice: Georgette

Genere: web fumetto – sentimentale, soprannaturale, yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Pubblicazione: la serie è pubblicata inizialmente come web comics (tutto a colori), leggibile gratis in varie lingue

– italiano https://tapas.io/series/brandrod-ita (o anche nella sua pagina di facebook ufficiale)

– inglese https://tapas.io/series/brandrod

– spagnolo https://tapas.io/series/Brand-Rod-Red-Flame-ESP

Successivamente la serie viene pubblicata di carta (solo in italiano) auto-prodotta dalla stessa autrice.

Data di pubblicazione: 2017 – in corso

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Elis è un universitario che ama disegnare, vive con la zia e ha tanti amici; una vita serena se non fosse per Ruben, un bullo che lo ha preso di mira, assieme alla sua banda. Il ragazzo lo tormenta in tutti i modi e, dopo che scopre che è omosessuale, le angherie peggiorano, e coinvolgono anche le persone che gli stanno a cuore.

Inoltre Elis ha sempre avuto un debole per la leggenda di “Brand Röd”, uno spirito con lanterna e capelli rossi; che vendica gli umani. E una sera incredibilmente, mentre cerca di fuggire da Ruben, incontra davvero un demone uguale alla fiaba; ma molto più bello, e che prende la vita delle persone in cambio di un desiderio.

In un momento di pericolo, Elis stringe un patto con lui: ma il desiderio espresso in stato confusionale, è assai particolare…

RECENSIONI

