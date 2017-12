A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo: Butterfly Effect

Autrice: Giulia della Ciana

Genere: fumetto cartaceo – shoujo-ai, scolastico, sentimentale, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2014 e attualmente in corso

Casa Editrice giapponese: Manga Senpai

Volumi: 5 (in corso)

TRAMA

Roma, giorni nostri. Ania è una ragazza con un profondo vuoto interiore, che colma con la sua grande passione per il disegno e il mondo fantastico rappresentato da cartoni animati e fumetti, e per via di questo suo non uniformarsi alla massa, viene spesso bullizzata dai compagni di scuola.

Dall’altro lato Steph è un’altra ragazza dal carattere particolare, sempre al centro dell’attenzione, sia per essere la figlia della preside che per il suo modo di essere esplosiva e irruenta.

Le due ragazze iniziano a credere nuovamente nell’amicizia, quando capiscono che il loro profondo disagio può essere colmato condividendo tra di loro i sogni e le aspettative. Col tempo il loro sentimento si farà via via più profondo, delicato come le ali di una farfalla, ma che allo stesso tempo influenzerà totalmente la loro vita, e le porrà davanti a scelte e situazioni difficili che metteranno a dura prova il loro legame.

Ma le paure e le insicurezze saranno da sprone per guardare avanti sempre insieme, mano nella mano.

COMMENTI

