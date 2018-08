A cura di Giadina97

SCHEDA

Titolo: Nine Stones

Autore: Samuel Spano (prima si firmava anche come “Sara Spano”)

Genere: fumetto – drammatico, horror, mistero, sentimentale, yaoi

Rating: adatto ad un pubblico adulto (e non facilmente impressionabile)

Paese: Italia

Pubblicazione: la serie è pubblicata inizialmente come web comics (tutto a colori), leggibile gratis sulla pagina di facebook Nine Stones sia in lingua italiana che in inglese.

Successivamente la serie viene pubblicata di carta da Editoriale Cosmo.

Prezzo: € 5,50, 16 x 21 cm, pp. 122, colore, brossurato – disponibile anche in versione deluxe e variant

Data di pubblicazione: 2017 – in corso

Volumi: 2 (in corso) – la serie sarà di 3 volumi

TRAMA

“Ci sono nove piccole pietre lungo il confine tra amore e speranza”

Sogni inquietanti agitano le notti di Alistair Jacobi, figlio di temibilissimo boss di un’organizzazione criminale, che gli ordina di iniziare a farsi le ossa nella malavita per trasformarlo nel prossimo successore.

Così Alistair si ritrova a lavorare in un discount gestito dal genitore che, con la copertura delle consegne a domicilio, spaccia droga all’intera città con la paura di essere scoperti e uccisi dalle bande rivali.

A insegnargli il “mestiere” c’è Christopher, un ragazzo più grande di lui dai gusti “discutibili” e dal passato misterioso legato al violentissimo ed enigmatico Felix.

Il legame che nascerà tra i due farà emergere oscure presenze e inquietanti ed enigmatiche premonizioni assieme ad un attrazione piena di passione che cambierà ad Alistair.

Così inizia la famosissima trilogia ideata dalla penna di Samuel Spano e pubblicata dalla Casa Editrice “Editoriale Cosmo”.

RECENSIONI

