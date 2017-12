A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo: Racers

Autrici: Sara Fabrizi e Elisa L.Cross (pseudonimo Nyesis)

Genere: fumetto cartaceo autoprodotto (fanzine) – noir, surreale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: 2013 e tuttora in corso

Capitoli: finora sono stati stampati 4 capitoli presenti in una fanzine dedicata

Reperibilità: si trova nella fanzine autoprodotta dalle autrici del manga chiamata “Ferea”. Ogni numero è disponibile all’acquisto online sul sito http://www.nyesis.net/whats-ferea/ e in alcune fumetterie, per il momento presso MANGAMANIA di Firenze e CRUZADOR di Vareggio.

E’ possibile anche leggere alcuni capitoli del fumetto online gratis, nella loro pagina di facebook.

TRAMA

Inghilterra 1865. Sono ormai due anni che il signor Jenkins ha preso in affidamento Nicholas, un ragazzino dai capelli rossi che lo segue come assistente nel suo lavoro di detective al servizio di sua maestà la regina.

L’uomo è piuttosto stravagante, eccentrico, e dal passato oscuro; inoltre è ossessionato dalla ricerca di un fantomatico mister X, fautore di numerosi crimini.

Tra efferati omicidi, colpi di scena, incontri con nuovi personaggi e flashback si svolgono le indagini dal sapore steampunk di questo detective del 19mo secolo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

COMMENTI

