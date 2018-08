A cura di Mari

SCHEDA

Titolo: Starfighter

Autrice: Hamlet Machine

Genere: web fumetto – azione, fantascienza, mistero, sentimentale, yaoi

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Paese: USA

Pubblicazione: la serie è pubblicata inizialmente come web comics (tutto a colori), leggibile gratis sul sito ufficiale http://starfightercomic.com/

Dopo, il fumetto viene pubblicato in versione cartacea, in volumi auto-prodotti dalla stessa autrice (in sola lingua inglese)

Data di pubblicazione: 2013 – in corso

Volumi: 4 (in corso)

In Italia: il fumetto è ufficialmente tradotto (con il permesso dell’autrice) da Starfighter Italia, e leggibile gratis online in questo sito http://starfighteritalia.altervista.org/

Dal fumetto sono stati poi tratti diversi gadget, tra cui una Visual Novel intitolata “Starfighter: Eclipse” (solo in inglese).

TRAMA

In un futuro tecnologico, una guerra nello spazio viene combattuta da team formati da due elementi: un “fighter” e un “navigator”. Uno è il braccio, che deve distruggere i nemici senza pensare; e l’altro è la mente, che comanda l’astronave e prepara una strategia. Nonostante poi tra i due si instauri un rapporto stretto, è vietato rivelare i proprio nomi; e si deve solo usare dei nick scelti dagli ufficiali.

La storia inizia quando vengono riuniti “Cain” e “Abel”, che però non potrebbero essere più diversi. Uno è intelligente ma timido e un novellino; l’altro ha già combattuto, ma è conosciuto dagli altri militari per essere pazzo e depravato.

Dopo un inizio abbastanza travagliato, tra i due si instaura un bel rapporto; ma poi si scoprirà che il loro team non è stato formato per caso; c’è dietro un piano misterioso dell’alto comando…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.