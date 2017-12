A cura di Nia_sama

SCHEDA

Titolo: Sugar Sea

Autrice: Sogno Condiviso (pagina di facebook)

Genere: web-comics – avventura, fantasy, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Paese: Italia

Anno di pubblicazione: iniziato ad essere pubblicato su facebook nel novembre 2015

Capitoli: serie in corso di pubblicazione

Reperibilità: fumetto pubblicato gratuitamente via facebook, in questa pagina.

TRAMA

Sarel Silverworth, principessa del regno di Medoro, si trova in gravi difficoltà, perché il suo territorio è stato attaccato dal regno di Armida (tenuto in scacco da una malvagia strega, che ha influenze malefiche sul re).

Malauguratamente rischia di perdere la guerra, in quanto il regno avversario può contare su una milizia di abili maghi; per ovviare a ciò si rivolge ad un potentissimo mago mercenario che vive nel suo regno: Robin Deramo Hamelin, che è abile, giovane e affascinante… ma ha l’unico difetto di essere un incallito dongiovanni.

Per salvare il regno di Medoro non esita a chiedere in cambio alla principessa di diventare sua. La ragazza rifiuta categoricamente, ma si troverà ben presto in seri guai.

IMMAGINI clicca per ingrandire

COMMENTI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!