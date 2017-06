– Giappone: Anime ESTATE 2017 –

La stagione autunnale televisiva in Giappone comprende i mesi di Luglio, Agosto e Settembre.

– * Serie tv della stagione ESTIVA * – IN ORDINE ALFABETICO (titolo originale giapponese) –

18if

(18if)

Studio Gonzo – Series Composition: Tomioka Atsuhiro – Character Design: Oppata Tadashi

data uscita: 07/07

In Italia:

temi: Game

tratto: storia originale

trama: Parte di un progetto multimediale, che comprende anche un gioco per cellulare e un gioco di realtà virtuale. Haruto Tsukishiro è un normale ragazzo, che sogna spesso misterioso mondo surreale, dove incontra ragazza di nome Lily. Uno scienziato, Kanzaki, è molto interessato a capire più su quella dimensione e su Lily, così convince Haruto a partecipare alle sue ricerche.

sito: http://18if.jp/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=pqsIGBw_u2w Action Heroine Cheer Fruits

(アクションヒロイン チアフルーツ)

Studio Diomedea – Direction: Kusakawa Keizou – Series Composition: Arakawa Naruhisa – Character Design: Ide Naomi

data uscita: 07/07

In Italia:

temi: Comedy, School, Slice of Life

tratto: storia originale

trama: Hinano City è una cittadina tranquilla dove si coltiva la frutta, ma sta perdendo la sua vitalità. La liceale Misaki Shirogane, per amore della sua città e per la zia, governatrice della prefettura, decide di diventare una eroina insieme ad altre ragazze, e recitare in spettacoli dal vivo (con un misto di canzoni e combattimenti di arti marziali), per rivitalizzare il suo paese.

sito: http://www.tbs.co.jp/anime/cfru/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=SJqw8h8h67k Aho Girl

(アホガール)

Studio Diomedea – Direction: Tamaki Shingo – Series Composition: Aoshima Takashi – Character Design: Ishikawa Masakazu

data uscita: 04/07

In Italia:

temi: Comedy, Romance, School

tratto: da un 4-koma manga di Hiroyuki

trama: La protagonista è Yoshiko, una ragazza veramente stupida (che può anche riuscire a ottenere tutti i 0 su test a scelta multipla). E’ innamorata di un suo amico di infanzia e compagno di classe, che dovrà fare i conti con il suo comportamento ridicolo! Ogni episodio durerà 15 minuti.

sito: http://ahogirl.jp/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=NQ7JwVtZDfg Ballroom e Youkoso

(Welcome to the Ballroom – ボールルームへようこそ)

Studio: Production I.G – Direction: Itazu Yoshimi – Series Composition: Suemitsu Ken`ichi – Character Design: Kishida Takahiro

data uscita: 09/07

In Italia:

temi: Comedy, Sports, Drama, Romance, School, Shounen

tratto: Manga di Takeuchi Tomo.

trama: Un ballerino professionista di nome Sengoku salva Fujita Tatara, uno studente senza sogni, da dei teppisti. Tatara finisce poi nella scuola di ballo liscio di Sengoku, dove incontra anche Shizuku Hanaoka, una sua compagna di scuola. Da quel momento scopre un interesse per la danza che non avrebbe mai sospettato, ma gli inizi non saranno facili, dato che non ha alcuna esperienza. Attraverso nuove amicizie e duro lavoro, Tatara sviluppa un appassionato desiderio di migliorare come ballerino, ed essere accettato dai suoi pari e rivali.

sito: http://ballroom-official.jp/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=OnR0MhWoi5g Battle Girl High School

(バトルガール ハイスクール)

Studio: Silver Link – Direction: Akitaya Noriaki, Miyake Kazuo – Series Composition: Kuroda Yousuke – Character Design: Furukawa Hideki, Yamamoto Shuuhei

data uscita: 03/07

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, School

tratto: da un videogames

trama: Anno 2045. Il mondo è stato contaminato dagli Irousu, dei misteriosi invasori. L’Accademia femminile Shinjugammine forma le “Hoshimori” (Guardiane delle stelle), guerriere che dovranno combattere il nemico della Terra.

sito: http://colopl.co.jp/battlegirl-hs/anime/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yU24cpYtkng Centaur no Nayami

(Centaur’s worries – セントールの悩み)

Studio: Haoliners Huimeng Animation – Direction: Konno Naoyuki – Series Composition: Machida Touko – Character Design: Shibuya Sakae

data uscita: 09/07

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Supernatural, Fantasy, Seinen

tratto: da un manga di Murayama Kei.

trama: Himeno è una dolce e timida ragazzina, con una particolarità: è un centauro. Nella sua scuola, tutti sono creature soprannaturali, e hanno qualche tipo di corna, ali, code, aureole o altro. Nonostante questo, lei e le sue migliori amiche Nozomi e Kyouko, hanno una vita scolastica uguale a quella delle ragazze umane.

sito: http://centaur-anime.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=xKoG6x2QkXw Clione no Akari

(クリオネの灯り)

Studio: Drop – Direction: Ishikawa Pro – Character Design: Natural-Rain

data uscita: ??/07

In Italia:

temi: Mistery

tratto: da una novel

trama: Minori è una ragazza orfana, costantemente vittima di bullismo. Un giorno di pioggia non si presenta a scuola, e viene detto che per una malattia è stata ricoverata nell’ospedale di una città lontana. Due mesi dopo, Takashi e Kyoko, sue amiche, ricevono una misteriosa mail, senza mittente, che le invita nel festival estivo di una città vicina…

sito: http://clionenoakari.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=KHo8lH3utEY Dive!!

(DIVE!!)

Studio Zero-G – Direction: Suzuki Kaoru – Series Composition: Machida Touko

data uscita: 07/07

In Italia:

temi: Comedy, Sports

tratto: da una serie di Light Novel di Mori Eto

trama: Il club di tutti Mizuki (o MDC, Mizuki Diving Club) è a rischio chiusura. Il nuovo allenatore della squadra riesce a strappare la promessa di fa stare aperto il club, a a patto che almeno uno dei membri riesca a entrare nel team della nazionale olimpionica giapponese.

sito: http://www.dive-anime.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=7iYs1qTtrtE Enmusubi no Youko-chan

(Huyao Xiao Hongniang – Fox Spirit Matchmaker – 狐妖小红娘)

Studio Haoliners Animation League – Direction: Wang Xin – Character Design: Sin Gi-Cheol

data uscita: 01/07

In Italia:

temi: Comedy, Historical, Supernatural, Romance

tratto: da un Manhua

trama: In un mondo in cui umani e yokai (spiriti) coesistono, il protagonista Bai Yuechu, viene scelto da uno spirito-volpe per aiutarla a ritrovare i ricordi perduti.

sito: http://enmusuyouko.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=GKYQBlWhfp4 Fate/Apocrypha

(Fate/Apocrypha)

Studio A-1 Pictures – Direction: Asai Yoshiyuki – Series Composition: Higashide Yuuichirou – Character Design: Yamada Ariyoshi

data uscita: 02/07

In Italia:

temi: Action, Historical, Supernatural, Drama, Magic, Fantasy

tratto: da Light Novel di Higashide Yuuichirou e Type-Moon. Fa parte dell’universo di “Fate/…”

trama: Ambientato in un mondo parallelo rispetto a “Fate/Stay Night”, dopo la terza guerra il Santo Graal sparisce misteriosamente. Dopo alcuni decenni, la famiglia Yggmillennia proclama la sua indipendenza dall’Associazione dei Maghi, che invia così le sue forze a combattere la famiglia. Inizia così una nuova grande guerra che vede due schieramenti: la fazione Nera, i cui membri sono dalla parte ei Yggdramillennia, e la fazione Rossa, dalla parte dell’associazione.

sito: http://fate-apocrypha.com/ – trailer: http://www.dailymotion.com/video/x5g8a4u Gamers!

(Gamers! Amano Keita to Seishun Continue – Gamers! Keita Amano and youth continue – ゲーマーズ!)

Studio Pine Jam – Director: Okamoto Manabu – Series Composition: Uchida Hiroki – Character Design: Satou Tenshou

data uscita: 13/07

In Italia:

temi: Comedy, Romance, School

tratto: Light novel di Aoi Sekina

trama: Keita Amano, un ragazzo solitario che ama i videogiochi, entra in un club scolastico dedicato proprio ai videogames, dove si ritroverà in compagnia di un altro studente e tre ragazze, con caratteri e gusti molto diversi.

sito: http://www.gamers-anime.com/ Hajimete no Gal

(Hajimete no Gyaru – はじめてのギャル)

Studio NAZ – Direction: Furukawa Hiroyuki – Series Composition: Momose Yuuichirou – Character Design: Furukawa Hiroyuki

data uscita: 12/07

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Ecchi, School, Shounen

tratto: Manga di Ueno Meguru

trama: Hashiba Jun’ichi è uno studente di scuola superiore sfortunato con le ragazze, che però vuole perdere la verginità al più presto. Istigato dai suoi amici, Jun va in ginocchio a confessare il suo amore ad una compagna di classe, la bella Yame Yukana . In modo del tutto inaspettato, lei accetta di uscire con lui! Peccato solo che Yame sia una “gal” una ragazza alla moda, e Jun non sa proprio niente dell’argomento…

sito: http://hajimete-no-gal.jp/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=CTNKy6Cig00 Hina Logi: From Luck & Logic

(ひなろじ~ da Luck & Logic ~)

Studio Doga Kobo – Direction: Akagi Hiroaki – Series Composition: Sugawara Yukie – Character Design: Kurita Satomi

data uscita: 01/07

In Italia:

temi: Action, Fantasy

tratto: da un gioco di carte. Seguito della serie tv “Luck & Logic”

trama: Liones Yelistratova, ingenua principessa di un piccolo paese, entra in una scuola nell’Hokkaido specializzata nel formare “Logicalists”, che hanno il compito di mantenere la pace nel mondo. Liones entra nella Classe S, dove incontra molti compagni di classe con personalità uniche, come Nina.

sito: http://hinalogic.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=egjLhcfDYF8 Hitorijime My Hero

(My Very Own Hero – ひとりじめマイヒーロー)

Studio Encourage Films – Direction: Hiiro Yukina – Series Composition: Naruse Yuusei – Character Design: Nishino Ayana

data uscita: 08/07

In Italia:

temi: Slice of Life, School, Shounen Ai

tratto: Manga di Arii Memeco (spinoff di un altro fumetto dell’autrice, “Hitorijime Boyfriend”)

trama: La storia segue le vicende del professore delle superiori Kosuke Oshiba, e del bullo Masahiro Setagawa.

sito: http://hitorijime-myhero.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=uUy5vWFwds4 Ikemen Sengoku: Toki wo Kakeru ga Koi wa Hajimaranai

(イケメン戦国◆時をかけるが恋ははじまらない)

Studio Jinnis Animation – Director:

data uscita: 12/07

In Italia:

temi: Historical, Romance

tratto: da un Videogames

trama: Una ragazza finisce nell’epoca Sengoku, dove viene scambiata per un messaggero dal Cielo. Qui incontra personaggi storici dal periodo feudale del Giappone, trasformato in bei giovani. Ogni episodio dura solo 5 minuti.

sito: http://anime-ikemen-sengoku.jp/ Isekai Shokudou

(Restaurant to Another World – 異世界食堂)

Studio Silver Link. – Direction: Jinbou Masato – Series Composition: Jinbou Masato – Character Design: Sano Keiichi, Sano Takao

data uscita: 04/07

In Italia:

temi: Mystery, Comedy, Fantasy

tratto: Light Novel di Inuzuka Junpei e Enami Katsumi.

trama: Il “Youshoku no Nekoya” sembra un normale ristorante, è stato aperto cinquant’anni fa, e ha soddisfatto diversi salarymen degli uffici vicini. Ma il sabato, quando il locale chiude per il pubblico umano, diventa una tavola calda per clienti speciali, provenienti da altri mondi.

sito: http://isekai-shokudo.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=5EDOjyLx_js Isekai wa Smartphone to Tomo ni.

(In a Different World with a Smartphone. – 異世界はスマートフォンとともに.)

Studio Production Reed – Direction: Yanase Hiroyuki – Series Composition: Takahashi Natsuko – Character Design: Masudate Toshihide, Nishida Miyako, Sekiguchi Masahiro

data uscita: 11/07

In Italia:

temi: Adventure, Harem, Comedy, Romance, Fantasy

tratto: Light novel di Fuyuhara Patora

trama: Touya Mochizuki è un liceale che muore fulminato da delle saette vaganti ma, visto che la sua dipartita non era prevista, Dio gli permette di rinascere in un mondo fantay, e gli concede un unico desiderio. E così, Touya sceglie di avere in funzione il suo smartphone anche nel nuovo mondo.

sito: http://isesuma-anime.jp/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Tpl6mSXo8po Jigoku Shoujo: Yoi no Togi

(Hell Girl 4 – 地獄少女 宵伽)

Studio Deen – Direction: Oomori Takahiro – Series Composition: Kanemaki Ken`ichi – Character Design: Oka Mariko

data uscita: 15/07

In Italia:

temi: Mystery, Horror, Psychological, Supernatural

tratto: storia originale

trama: Quarta serie animata dedicata a Ai Enma, una ragazzina che può essere contatta solo a mezzanotte su un sito internet, e che porterà a termine qualsiasi vendetta. In cambio però, si prenderà l’anima del richiedente…

sito: http://www.jigokushoujo.com/ – trailer: http://www.dailymotion.com/video/x5okjhq Jikan no Shihaisha

(Chronos Ruler – 時間の支配者)

Studio Project No.9 – Direction: Matsune Masato – Series Composition: Yokote Michiko – Character Design: Iijima Hiroya

data uscita: ??/07

In Italia:

temi: Action, Supernatural, Shounen

tratto: Manhua di Pon Jea

trama: I Chronos Rulers (Jikan no Shihaisha) sono guerrieri che combattano i demoni che divorano il tempo, e impediscono che la storia venga manipolata.

sito: http://chronosruler.jp/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=U26KeLW6w1Y Kaito × Ansa

(Nazotokine 2 – カイトxアンサ)

Studio Tengu Kobo – Director: Fukushi Naoya

data uscita: ??/07

In Italia:

temi: Game

tratto: storia originale

trama: Seguito della serie tv “Nazotokine”. In ogni episodio, che durerà solo 7 minuti, ci sarà un enigma di risolvere.

sito: http://kaitoansa.com/ Kakegurui

(Kakegurui: Compulsive Gambler – 賭ケグルイ)

Studio Mappa – Direction: Hayashi Yuuichirou – Series Composition: Kobayashi Yasuko – Character Design: Akita Manabu

data uscita: 01/07

In Italia:

temi: Mystery, Psychological, Drama, School, Shounen

tratto: Manga di Kawamoto Homura e Naomura Tooru.

trama: La scuola privata Hyakkaou Academy ha un sistema di classi molto particolare, basato sul gioco d’azzardo e sulle scommesse. Chi vince va in alto e ha dei privilegi, chi perde cade in basso. Il sistema è sotto il dominio del consiglio studentesco.

sito: http://kakegurui-anime.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=v2xJDuM9ZDM Katsugeki/Touken Ranbu

(活撃/刀剣乱舞)

Studio ufotable – Direction: Shirai Toshiyuki – Character Design: Tsuzugi Moe, Uchimura Touko

data uscita: 02/07

In Italia:

temi: Action, Fantasy

tratto: Videogioco

trama: Nuovo spinoff della serie “Touken Ranbu”. Anno 1863, il Giappone è in tumulto per la fine dell’epoca dei samurai. Il destino del mondo è minacciato quando un esercito di revisionisti storici viene inviato dal futuro per alterare il corso della storia. Dei guerrieri, abili con la spada, avranno il compito di proteggere il futuro del Giappone.

sito: http://katsugeki-touken.com/ – trailer: http://www.dailymotion.com/video/x5g92f2 Keppeki Danshi! Aoyama-kun

(Cleanliness Boy! Aoyama-kun – 潔癖男子!青山くん)

Studio Hibari – Direction: Ichikawa Kazuya – Series Composition: Gotou Midori – Character Design: Matsuura Arisa

data uscita: 03/07

In Italia:

temi: Comedy, Sports, Seinen

tratto: Manga di Sakamoto Taku

trama: Serie comica, incentrata su Aoyama, uno studente che è ritenuto un genio nel calcio, ma che è anche un maniaco dell’ordine e della pulizia.

sito: http://kda-anime.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=7CC__ij9WLM Knight’s & Magic

(ナイツ&マジック)

Studio 8bit – Direction: Yamamoto Yuusuke – Series Composition: Yokote Michiko – Character Design: Katsura Ken`ichirou

data uscita: 02/07

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Mecha, School

tratto: Light novel di Amazake no Hisago

trama: Un otaku del genere mecha si reincarna in un altro mondo, come Ernesti Echevalier (Eru). In quel mondo fantasy esistono delle grandi armi robotiche mosse a energia magica, chiamate Silhouette Knight, ed Eru punta a diventarne un pilota.

sito: http://knights-magic.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=p4gSzsfTsFA Koi to Uso

(Love and Lies – 恋と嘘)

Studio LIDENFILMS – Direction: Takuno Seiki – Series Composition: Takahashi Natsuko – Character Design: Itou Ioriko

data uscita: 03/07

In Italia:

temi: Drama, Romance, School

tratto: Manga di Musao

trama: In un futuro prossimo, ad ogni persona al compimento dei 16 anni viene assegnato un partner compatibile dal governo. Nessuno si ribella, e tutti accettano la situazione, e di non doversi più sforzare per trovare l’anima gemella. Yukari Nejima è un ragazzo di quindici anni, e non vede l’ora di innamorarsi. In questo mondo in cui è vietato l’amore, cosa ne sarà di lui però quando si innamorerà?

sito: http://koiuso-anime.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2CS87AfcD1A Konbini Kareshi

(Convenience Store Boyfriends – コンビニカレシ)

Studio Pierrot – Direction: Date Hayato – Series Composition: Harada Sayaka – Character Design: Ishikawa Tomomi

data uscita: 07/07

In Italia:

temi: Slice of Life

tratto: storia originale, che fa parte di un progetto multimediale

trama: Le vicende di sei studenti maschi delle scuole superiori che, dopo la scuola, si fermano allo stesso konbini. Lì conosceranno anche delle ragazze, facendo nascere così amicizie e amori.

sito: http://www.tbs.co.jp/anime/konbini/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=RW2Gol1-lhI Made in Abyss

(メイドインアビス)

Studio Kinema Citrus – Direction: Kojima Masayuki – Series Composition: Kurata Hideyuki – Character Design: Kise Kazuchika

data uscita: 07/07

In Italia:

temi: Sci-Fi, Adventure, Drama, Fantasy

tratto: Web Manga di Tsukushi Akihito

trama: Un sistema di grotte enormi, conosciuto come l’Abisso, è l’unico luogo inesplorato del mondo. Nessuno sa come ci sia nel fondo di quell’enorme pozzo, abitato da creature strane e meravigliose, e piena di misteriosi reperti antichi dallo scopo sconosciuto all’uomo moderno. Generazioni di avventurieri audaci hanno esplorato parti de l’Abisso. A Oosu, città al bordo del baratro, vive un’orfana di nome Rico, che sogna di diventare una grande esploratrice come lo era la madre. Un giorno incontra un bambino-robot di nome Regu.

sito: http://miabyss.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=AQbaZeby2zA Mahoujin Guru Guru (2017)

(Guru Guru il Girotondo della Magia – Magical Circle Guru Guru – 魔法陣グルグル 新作)

Studio Production I.G – Direction: Hiroshi Ikehata – Series Composition: Okui Hisaaki – Character Design: Asano Naoyuki

data uscita: 12/07

In Italia:

temi: Adventure, Comedy, Magic, Fantasy, Shounen

tratto: dal Manga “Guru Guru” di Etou Hiroyuki

trama: Remake di “Guru Guru” (il vecchio anime fu trasmesso in Italia dalla Rai) che ricomincia la storia dal principio. In un mondo fantasy, e anche comico, il valoroso guerriero Nike deve sconfiggere il re dei demoni, accompagnato dalla strega Kokori!

sito: http://guruguru-anime.jp/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=hKMHvrDcNKU Marvel Future Avengers

( マーベル フューチャー・アベンジャーズ)

Studio Madhouse – Direction: Satou Yuuzou – Series Composition: King Ryuu – Character Design: Umehara Takahiro

data uscita: 22/07

In Italia:

temi: Action, Super Power, Kids

tratto: dai Comics Marvel

trama: Makoto viene arruolato, assieme ad altri ragazzini, nei “Future Avengers”, sotto la supervisione di Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, e Wasp.

sito: http://dlife.disney.co.jp/program/marvel_starwars/future_avengers.html Mori no Yousei: Kinoko no Musume

(森の妖精 キノコの娘)

Studio 6D Animation

data uscita: ??/07

In Italia:

temi: Music, Comedy, Fantasy

tratto: da un libro per bambini

sito: http://kinokomusume.com/ Musashino!

(むさしの!)

Studio A-Real – Director: Ishibashi Mitsuyuki – Series Composition: Kubota Hiroyasu – Character Design: Oka Akihiko

data uscita: ??/07

In Italia:

temi: Comedy, School, Slice of Life

tratto: storia originale. Seguito di “Urawa no Usagi-chan”

trama: Brevi episodi (dalla durata di soli 3 minuti) sulla vita di otto studentesse.

sito: https://www.musasi-no.com/ Musekinin Galaxy☆Tylor

(無責任ギャラクシー☆タイラー)

Studio Seven – Direction: Kimura Hiroshi – Character Design: Kita Natsuki

data uscita: 11/07

In Italia:

tratto: Novel di Hitoshi Yoshioka

trama: Nel futuro, Banjou Tylor lavora allo smaltimento dei rifiuti nell’atmosfera del suo pianeta, quando si imbatte in una nave robot, con all’interno una ragazza ibernata. La donna addormentata è Goza il 168 °, colei che si dice sia presagio di sventura della galassia…

sito: http://www.dreamcreation.co.jp/musekinin/ Nanamaru Sanbatsu

(7O3X Fastest Finger First – ナナマル サンバツ)

Studio TMS Entertainment – Direction: Oozora Masaki – Series Composition: Kakihara Yuuko – Character Design: Takahoko Makoto

data uscita: 05/07

In Italia:

temi: Game, School, Seinen

tratto: Manga di Sugimoto Iqura

trama: L’ultima cosa che la matricola Koshiyama Shiki si aspettava, è di essere invitato a partecipare al torne di Quizz della sua nuova scuola. Lui è un ragazzo timido, che ama stare in biblioteca, e teme il pubblico. Il quizz viene chiamato anche “7 Giuste e 3 Sbagliate” perchè si vince con sette risposte giuste, e si è eliminati con tre sbagliate.

sito: http://7o3x.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=g8oLeRQLIxU Netsuzou TRap

(捏造トラップ―NTR―)

Studio Creators in Pack – Direction: Hirasawa Hisayoshi – Character Design: Kawashima Masaru

data uscita: 05/07

In Italia:

temi: Drama, Shoujo Ai

tratto: Manga di Kodama Naoko

trama: Yuma e Hotaru sono amiche di infanzia. Quando Yuma è nervosa per l’appuntamento con il ragazzo che le piace, chiede consiglio a Hotaru che è già fidanzata. Hotaru per “farle fare pratica” finisce per baciare Yuma. Ma questo manda in totale confusione la ragazza. Che sia caduta in una trappola? Ogni episodio dura 10 minuti.

sito: http://netsuzoutrap.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3UUs23olVOI New Game!!

(New Game!!2)

Studio Doga Kobo – Direction: Fujiwara Yoshiyuki – Series Composition: Shimo Fumihiko – Character Design: Kikuchi Ai

data uscita: 11/07

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy

tratto: 4koma Manga. Seguito della serie tv “New Game!”

trama: Continuano le avventure di Aoba Suzukaze e il team femminile Eagle Jump, che crea videogiochi.

sito: http://newgame-anime.com Nora to Oujo to Noraneko Heart

(Nora, Princess, and Stray Cat – ノラと皇女と野良猫ハート)

Direction: Morii Kenshirou

data uscita: ??/07

In Italia:

temi: Comedy, Ecchi

tratto: Visual Novel

trama: Handa Nora è un ragazzo che incontra, in un parco, Patricia, una ragazzina che dice di essere la principessa di un regno sotterraneo, venuta a conquistare la Terra! Appena però tocca Nora, la principessa sviene, e il ragazzo è costretto a prendersi cura di lei.

sito: http://nora-anime.net/ Owarimonogatari (2017)

(Owarimonogatari 2)

Studio Shaft

data uscita: ??/07

In Italia:

temi: Mystery, Comedy, Supernatural

tratto: da una serie di Light Novel. Seguito di “Owarimonogatari”. Fa parte della franchise “Monogatari”.

sito: http://www.monogatari-series.com/owarimonogatari/ – trailer: http://www.dailymotion.com/video/x5g41t8 Princess Principal

(プリンセス・プリンシパル)

Studio Actas, Studio 3Hz – Direction: Tachibana Masaki – Series Composition: Ookouchi Ichirou – Character Design: Akiya Yukiko

data uscita: 09/07

In Italia:

temi: Action, Adventure

tratto: storia originale

trama: In un 19° secolo alternativo, cinque ragazze sono a Londra, che fa parte del Regno di Albione. Servono il governo come spie, e vivono sotto copertura nella prestigiosa scuola Regina Mayfair. Le ragazze fanno uso delle loro capacità individuali nel mondo sotterraneo di inseguimenti, travestimento, spionaggio, infiltrazione, e auto.

sito: http://www.pripri-anime.jp/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=pp70baXff_Q Saiyuki Reload Blast

(最遊記RELOAD BLAST)

Studio Platinum Vision – Direction: Nakano Hideaki – Series Composition: Konuta Kenji – Character Design: Satou Youko

data uscita: 05/07

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Supernatural, Drama, Josei

tratto: Manga di Minekura Kazuya. Seguito di “Saiyuki Gunlock”, “Saiyuki Reload” e “Saiyuki”

trama: Dopo tanto vagare, finalmente il gruppo di Sanzo è arrivato in India. In questa terra straniera, si trova l’origine dell’anomalia che ha provocato le battaglie tra umani e demoni. I quattro dovranno però anche affrontare il tragico destino iniziato 500 anni prima…

sito: http://saiyuki-rb.jp/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=WvtfJ1JNwFY Senki Zesshou Symphogear AXZ

(戦姫絶唱シンフォギアAXZ アクシズ)

Studio Satelight – Direction: Ono Katsumi – Series Composition: Kaneko Akifumi – Character Design: Fujimoto Satoru

data uscita: 02/07

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Music

tratto: Storia originale.

trama: Quarta serie tv della saga di Symphogear.

sito: http://www.symphogear-axz.com/ Shoukoku no Altair

(Project Altair – 将国のアルタイル)

Studio Mappa – Direction: Furuhashi Kazuhiro – Series Composition: Takagi Noboru – Character Design: Kanno Toshiyuki

data uscita: 08/07

In Italia:

temi: Adventure, Historical, Drama, Fantasy, Shounen

tratto: Manga di Katou Kotono

trama: Mahmut è un giovane aristocratico che serve il Consiglio del regno di Türkiye. Il suo paese è però minacciato da un grande Impero, che sta conquistando molti regni. Con il Consiglio diviso tra guerrafondai e pacifisti, Mahmut decide di cercare un modo che porti la pace, a tutti i costi.

sito: http://project-altair.com/ – trailer: http://www.dailymotion.com/video/x5g5hu6 Skirt no Naka wa Kedamono Deshita.

( There Was a Beast Inside the Skirt. – スカートの中はケダモノでした。)

Studio Magic Bus – Director: Noshitani Mitsutaka

data uscita: 03/07

In Italia:

temi: Drama, Romance, Ecchi

tratto: Manga di Hanamaluo

trama: Kominami Shizuka è una ragazza timida e impacciata, che fatica a integrarsi nella nuova scuola. Durante una festa, incontra una sua compagna di scuola più grande, Ryou Kirishima. Si prende subito una cotta per lei, ma quando rimangono da sole in intimità, Shizuka scopre che la sua amata…. è in realtà un maschio! Ogni episodio durerà solo 5 minuti.

sito: http://skirt.w-anime.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=0RcG1yC9d2A Teekyuu 9

(てーきゅう 9期)

Studio Millepensee – Director: Itagaki Shin

data uscita: ??/07

In Italia:

temi: Comedy, Sports, Shounen

tratto: Manga di Terada Tsugeo e Piyo

trama: Nona serie tv dedicata al club femminile di Tennis della Kameido High School. Ogni episodio dura solo 2 minuti.

sito: http://te-kyu.com/ Tenshi no 3P!

(Tenshi no Three Piece! – Here comes the three angels – 天使の3P!〈スリーピース〉)

Studio Project No.9 – Direction: Yanagi Shinsuke – Series Composition: Zappa Gou – Character Design: Noguchi Takayuki

data uscita: 10/07

In Italia:

temi: Music, Slice of Life, School

tratto: Light Novel di Aoyama Sagu e Tinkle

trama: Kyou Nukui è un hikimori, che si è chiuso in casa, rifiutando di andare a scuola, a causa di un trauma nel suo passato. Il suo hobby è fare canzoni con il programma Vocaloid, e caricarle on-line. Un giorno, riceve un messaggio da un fan, che chiede di poterlo incontrare, perchè ha bisogno di aiuto per la sua band musicale.

sito: http://www.tenshi-no-3p.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ICuFvIhOijc The Reflection

(ザ・リフレクション)

Studio Deen – Director: Nagahama Hiroshi – Character Design: Umakoshi Yoshihiko – Original Work: Nagahama Hiroshi, Stan Lee

data uscita: 22/07

In Italia:

temi: Action, Super Power

tratto: storia originale

trama: In seguito ad un evento chiamato “Reflection”, molte persone si ritrovarono con poteri sopranaturali. Alcuni diventarono eroi, altri criminali. Il mondo è caduto nel caos, così alcune persone cercano di capire cosa sia stato il Reflection, per riportare la pace.

sito: http://thereflection-anime.net/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=i3cHh4c3e8Q Tsuredure Children

(徒然チルドレン)

Studio Gokumi – Direction: Kaneko Hiraku – Series Composition: Urahata Tatsuhiko – Character Design: Sumimoto Etsuko

data uscita: 04/07

In Italia:

temi: Comedy, Romance, School, Shounen

tratto: 4-koma manga di Wakabayashi Toshiya

trama: Ogni episodio raffigura una storia d’amore tra adolescenti. Ogni puntata dura 15 minuti.

sito: http://tsuredure-project.jp/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=g2LxeRRzD4w Vatican Kiseki Chousakan

(Vatican Miracle Examiner – バチカン奇跡調査官)

Studio J.C.Staff – Direction: Yonetani Yoshitomo – Series Composition: Minakami Seishi – Character Design: Iwakura Kazunori

data uscita: 07/07

In Italia:

temi: Mystery, Supernatural, Drama

tratto: Novel di Fujiki Rin

trama: La storia è incentrata su Hiraga Josef Kou, uno scienziato geniale, e Robert Nicholas, un esperto di archivi e crittoanalisi. I due lavorano come “esaminatori miracoli” per il Vaticano, viaggiando per il mondo per indagare sull’autenticità dei vari miracoli, e sventare truffe.

sito: http://kisekichosakan.jp/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=GnpLsEtwZWc Yami Shibai 5th Season

(Ghost Stories Fifth Season – Theater of Darkness 5th Season – 闇芝居 5)

Studio Ilca

data uscita: ??/07

In Italia:

temi: Dementia, Horror, Supernatural

tratto: storia originale

trama: Quinta serie tv dedicata a brevi storie horror, basate soprattutto su miti e leggende metropolitane giapponesi

sito: http://www.tv-tokyo.co.jp/anime/yamishibai/ Youkai Apartment no Yuuga na Nichijou

(妖怪アパートの幽雅な日常)

Studio Shin-Ei Animation – Direction: Hashimoto Mitsuo – Series Composition: Yamada Yasunori

data uscita: 03/07

In Italia:

temi: Slice of Life, Mystery, Supernatural

tratto: Light Novel di Kouzuki Hinowa

trama: Yushi Inaba è uno studente in cerca di una stanza da affittare. Ne trova una molto economica vicino alla scuola, in un vecchio edificio, ma poi scoprirà che l’affitto è basso perchè il luogo è infestato da mostri e spiriti di ogni tipo, che si comportano come normali inquilini! Inoltre la sua vicina di stanza, Akite, è un’esorcista.

sito: http://youapa-anime.jp/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=649aQHbeq6c Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi no Kyoushitsu e

(ようこそ実力至上主義の教室へ)

Studio Lerche – Direction: Hashimoto Hiroyuki, Kishi Seiji – Series Composition: Akashiro Aoi – Character Design: Morita Kazuaki

data uscita: 12/07

In Italia:

temi: Comedy, Romance, School

tratto: Light Novel di Kinugasa Shougo e Tomose Shunsaku

trama: La Koudo Ikusei Senior High School sembra una scuola da sogno: quasi il 100% dei suoi diplomati accede all’università, ha attrezzature e insegnamenti all’avanguardia, e concede molte libertà ai ragazzi. Ma come scoprirà il nuovo studente Ayanokouji Kiyotaka, solo chi ha voti alti ha diritto a dei privilegi, chi come lui è nella sezione D, ha invece molti problemi.

sito: http://you-zitsu.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=viNXBNUaG6A

* FILM al Cinema della stagione ESTIVA

Gekijouban Fate/Kaleid Liner Prisma Illya: Sekka no Chikai – (Fate/kaleid liner Prisma☆Illya Movie: Oath Under Snow – 劇場版 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ 雪下の誓い)

Studio Silver Link – Original Work: Hiroyama Hiroshi, Type-Moon – Direction: Oonuma Shin

Temi: Action, Comedy, Magic, Fantasy

data uscita: 26/08

In Italia:

tratto: Visual Novel

trama: Nuovo capitolo di “Fate/Kaleid Liner Prisma Illya”, spinoff della serie “Fate/…”

sito: http://chaoschildanime.com/

Gekijouban Free! Timeless Medley – (劇場版 Free!-Timeless Medley- 約束)

Studio Kyoto Animation – Direction: Kawanami Eisaku – Series Composition: Yokotani Masahiro

Temi: Slice of Life, Sports, School

data uscita: 01/07

In Italia:

tratto: storia originale

trama: Secondo film dedicato alla serie tv sul nuoto “Free!”

sito: http://tm.iwatobi-sc.com/

Gekijouban Pocket Monsters: Kimi ni Kimeta! – (Pokemon, scelgo te! – Pokemon Movie 20 -劇場版ポケットモンスター キミにきめた!)

Studio OLM

Temi: Action, Adventure, Comedy, Kids

data uscita: 15/07

In Italia:

tratto: Videogames

trama: Film ambientato durante la prima serie, che racconta di come Ash e Pikachu sono diventati amici e hanno cominciato ad andare d’accordo.

sito: http://www.pokemon-movie.jp/

Fuusen Inu Tinny: Nandaka Fushigi na – Kyouryuu no Kuni – (Tinny Ballon Dog: The Somewhat Mysterious Country of Dinosaurs – ふうせんいぬティニー なんだかふしぎな きょうりゅうのくに)

Studio Craftar – Direction: Inaba Daiki

Temi: Adventure, Kids

data uscita: 25/08

In Italia:

tratto: Picture Book

trama: Storia per bambini, con un cane e dei suoi amici, che usano dei palloncini per volare nel cielo, ed esplorare un regno tra le nuvole.

sito: http://jackie-tinny-movie.com/

Kemushi no Boro – (毛虫のボロ)

Studio Ghibli

data uscita: ??/07

In Italia:

tratto: storia originale

trama: Un cortometraggio CG di Hayao Miyazaki, che verrà proiettato solo nel Museo Ghibli in Giappone.

Kimi no Koe wo Todoketai – (I Want to Deliver Your Voice – きみの声をとどけたい)

Studio Madhouse – Direction: Itou Naoyuki

data uscita: 25/08

In Italia:

tratto: storia originale

trama: Nagisa è una liceale che abita in una cittadina sul mare, la cui nonna le raccontava del “kotodama”, ovvero degli spiriti che dimorano nelle parole. Un giorno trova una stazione radio in disuso, e prova a parlare nel microfono. Ma la sua voce, mandata accidentalmente in onda, raggiunge qualcuno di imprevisto…

Eiga Kuma no Gakkou: Patissier Jackie to Ohisama no Sweets – (映画くまのがっこう パティシエ・ジャッキーとおひさまのスイーツ)

Studio BN Pictures – Direction: Kodama Tetsurou

Temi: Comedy, Kids

data uscita: 25/08

In Italia:

tratto: Picture Book

trama: Storia per bambini, su un Orso pasticcere

sito: http://jackie-tinny-movie.com/

Mahou Shoujo Lyrical Nanoha Reflection – (Magical Girl Lyrical Nanoha Reflection – 魔法少女リリカルなのは Reflection)

Studio Seven Arcs Pictures

Temi: Action, Comedy, Super Power, Drama, Magic

data uscita: 22/07

In Italia:

tratto: storia originale, basata però su Videogames

trama: 3° film della saga di Lyrical Nanoha. Questo film, a differenza del 1 ° e 2 °, ha una nuova storia originale, utilizzando elementi provenienti da altri media, come il manga Nanoha Force. E’ una prima parte, il cui seguito uscirà il prossimo anno. La storia è incentrata su due sorelle, Amitie e Kirie.

sito: http://www.nanoha.com/

Mary to Majo no Hana – (Mary and the Witch’s Flower – The Little Broomstick – メアリと魔女の花)

Studio Ponoc – Direction: Yonebayashi Hiromasa

Temi: Adventure, Magic, Fantasy

data uscita: 08/07

In Italia:

tratto: Romanzo “The Little Broomstick” di Mary Stewart (pubblicato in Italia da Mondadori col titolo “La piccola scopa”)

trama: Mary Smith è una bambina che sta passando delle noiose vacanze estive. Ma un giorno, un gatto nero conduce la piccola in un bosco, dove si trova un misterioso fiore blu e una scopa magica, che Mary riuscirà a cavalcare!

sito: http://www.maryflower.jp/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=Cm0YYNgNr7A

No Game No Life: Zero – (ノーゲーム・ノーライフ ゼロ)

Studio Madhouse – Direction: Ishizuka Atsuko

Temi: Game, Comedy, Supernatural, Ecchi, Fantasy

data uscita: 15/07

In Italia:

tratto: Light novel. Relativo alla serie tv “No Game No Life”

trama: La guerra per diventare un unico dio rischia di distruggere tutti. In mezzo al caos, un giovane di nome Riku trova, tra le rovine di una città, Shuvi, una androide “Ex-machina” che è stata esiliata. [grazie a Lurix per l’aiuto]

sito: http://ngnl.jp/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=yKrp7XYIEu4

Seitokai Yakuindomo Movie – (劇場版 生徒会役員共)

Studio GoHands – Direction: Kanazawa Hiromichi

Temi: Comedy, School, Shounen, Slice of Life

data uscita: 21/07

In Italia:

tratto: 4koma Manga

trama: Il movie ricomincia da capo la storia (già trattata in una serie tv)

sito: http://king-cr.jp/special/seitokai_G/

Sore Ike! Anpanman: Omocha no Hoshi no Nanda to Runda – (Go! Anpanman: Nanda and Runda of the Toy Star – それいけ! アンパンマン おもちゃの星のナンダとルンダ)

Studio TMS Entertainment

Temi: Kids, Fantasy, Comedy

data uscita: 02/07

In Italia:

tratto: Picture Book

trama: Movie per bambini, sul popolare eroe AnpanMan

sito: http://anpan-movie.com/2017/

Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka? – (Fireworks, Should We See it from the Side or the Bottom? – 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?)

Studio Shaft

Temi: Drama

data uscita: 18/08

In Italia:

tratto: Film live

trama: Durante le vacanze estive, gli amici Norimichi, Yuusuke e Junichi fanno una scommessa sui fuochi d’artificio, e decidono di andare ad un festival per vedere chi ha ragione. Con loro c’è Nazuna, che è disinteressata alla questione perchè turbata dalla separazione dei genitori, tanto che vorrebbe scappare di casa…

sito: http://www.uchiagehanabi.jp/

Episodi speciali / OVA / BD / DVD della stagione Estiva *

91 Days: Day 13

Studio Shuka

05/07

Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu LOVE! LOVE! LOVE!

Studio Comet

26/08

Bungou Stray Dogs: Hitori Ayumu

Studio Bones

04/08

Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen – Sakura to Futatsu no Kuma

Studio Madhouse

01/07

Dream Festival! 2

Studio Bandai Namco Pictures

23/07

Haikyuu!! OVA 3

Studio Production I.G

04/08

Hand Shakers: Go ago Go

Studio GoHands

26/07

Karada Sagashi

Studio Production I.G

??/07

Kobayashi-san Chi no Maid Dragon Specials

Studio KyoAni

19/07 e 18/08

Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! OVA

Studio Deen

24/07

Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregototsukai

Studio Shaft

30/08

Mahoutsukai no Yome: Hoshi Matsu Hito

Studio Wit

19/08

Minami Kamakura Koukou Joshi Jitensha-bu: Kita yo, Taiwan!

Studio A.C.G.T – J.C.Staff

09/08

Shokugeki no Souma OVA

Studio J.C.Staff

04/07

Sin: Nanatsu no Taizai Specials

Studio

28/07 e 23/08

To Love-Ru: Trouble – Darkness OVA

Studio Xebec

04/08