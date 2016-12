ACCA 13-ku Kansatsu-ka

Acca 13

Studio Madhouse- regia: Natsume Shingo – sceneggiatura: Suzuki Tomohiro

data uscita: 10 Gennaio 2017

In Italia: VVVVID

temi: Seinen, Police, Drama

tratto: da un manga di Ono Natsume

trama: Il regno di Dowa, che è diviso in 13 stati, celebra il novantanovesimo compleanno del suo Re. Ogni stato ha al suo interno una agenzia governativa, controllate dall’organizzazione gigantesca conosciuta come ACCA. Al suo interno, Jean Otis è il vice-comandante dell’agenzia d’ispezione, con dieci persone posizionate in ciascuno dei tredici stati, con sede centrale nella capitale. Il loro compito è tracciare tutte le attività dell’ACCA, e questi dati finiscono nell’ufficio centrale. Jean si occupa dei viaggi d’affari dalla capitale agli altri distretti, per monitorare la situazione e il personale.

sito: http://acca-anime.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=DnXuL8Jj5go

Akiba’s Trip: The Animation

Studio Gonzo – regia: Hiroshi Ikehata – sceneggiatura: Hyoudou Kazuho

data uscita: 04 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Action, Adventure, Supernatural, Ecchi, Seinen

tratto: da un videogioco di Acquire

trama: La serie è ambientata ad Akihabara, la famosa area di Tokyo, che qui è stata invasa da creature aliene conosciute come Synthisters. Questi extra terrestri danno la caccia alle figure di rilievo di Akihabara, e succhiano via la loro energia sociale e il desiderio di vivere. Questi nemici possono essere fermati solo con esposizione diretta alla luce del sole, perciò per sconfiggere questi Synthisters i loro vestiti devono essere strappati per esporli alla luce.

sito: http://akibastrip-anime.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3DiFCnqU6tY

Ao no Exorcist: Kyoto Fujouou-hen

Blue Exorcist 2: Kyoto Impure King Arc

Studio A-1 Pictures – regia: Hatsumi Kouichi – sceneggiatura: Oono Toshiya

data uscita: 07 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Action, Demons, Supernatural, Fantasy, Shounen

tratto: dal manga “Blue Exorcist” di Katou Kazue (edito in Italia da Planet Manga)

trama: Nella seconda stagione, verrà narrata l’arco del Re Impuro presente nel manga.

sito: http://www.ao-ex.com/ – trailer: http://www.dailymotion.com/video/x4vq2it

BanG Dream!

Studio Xebec, Issen – regia: Ootsuki Atsushi

data uscita: 21 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Music

tratto: da un manga

trama: Da quando era piccola, Kasumi Toyata ha sempre cercato lo “Star Beat”, un suono scintillante ed eccitante, che ha sentito mentre guardava il cielo notturno. Dopo essere entrata nella scuola superiore, Kasumi ha scoperto una chitarra a forma di stella nel magazzino di un negozio dell’usato, e si unisce ad altre quattro ragazze per formare una band, e comincia con loro un viaggio per scoprire un posto luminoso.

sito: http://bang-dream.com/ – trailer http://bang-dream.com/

Chain Chronicle: Haecceitas no Hikari

Studio Graphinica e Telecom Animation Film – regia: Kudou Masashi

data uscita: 3 Gennaio 2017

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Magic, Fantasy, Shounen

tratto: da un gioco per telefoni cellulari

trama: Ambientato nella terra di Yuguto, la gente pensa che il territorio in cui vivono sia la dimensione del mondo, ma è diviso in diverse zone, ognuna con un proprio Re. Anche se ci sono piccole guerre fra le zone, i Re hanno incontri per mantenere pace ed equilibrio. Tutto questo finché un gruppo di mostri oscuri ha fatto la sua comparsa.

sito: http://chronicle-anime.sega-net.com/

ChäoS;Child

Studio Silver Link – regia: Jinbou Masato

data uscita: 11 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Sci-Fi, Harem, Mystery, Psychological, Supernatural

tratto: da una Visual novel. Seguito di “ChäoS;HEAd”

trama: La serie è ambientata nell’ottobre 2015, sei anni dopo gli eventi di “ChäoS;HEAd”. Eventi irregolari avvengono nel distretto di Shibuya a Tokyo, comprese delle morti misteriose.

sito: http://chaoschildanime.com/

Chiruran: Nibun no Ichi

Studio LandQ studios – regia: Muroi Fumie

data uscita: 10 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Action, Historical

tratto: da un manga di Hashimoto Eiji e Umemura Shin`ya

trama: Nel 1912, una giovane donna rintraccia l’anziano Nagakura Shinpachi, determinata a scoprire la vera storia del Demone del Shinsengumi, il Vice Comandante Hijikata Toshizou. La storia di Hijikata ha inizio nel 1859, quando è ancora un giovane uomo violento che impara le arti della spada, mentre baratta la medicina della sua famiglia. In viaggio per trovare gente forte da affrontare, Hijikata entra in contatto con altri guerrieri che successivamente diventeranno i suoi compagni nel Shinsengumi. Il primo a impressionare il ragazzo è Kondo Isami, che si dimostra un combattente migliore dello stesso Hijikata.

sito: http://www.chiruran.jp/

Choboraunyopomi Gekijou Dai Ni Maku Ai Mai Mii: Surgical Friends

Ai Mai Mii: Surgical Friends

Studio Seven – regia: Imazaki Itsuki

data uscita: 03 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life

tratto: da un 4-koma manga di Choboraunyopomi – 3° stagione della serie “Ai Mai Mii” – ogni episodio dura solo 3 minuti

trama:

sito: http://www.dreamcreation.co.jp/aimaimi3/

Chou Shounen Tanteidan NEO

Studio DLE – regia: Oomiya Katsuhito

data uscita: 02 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Mystery

tratto: da una serie di romanzi – ogni episodio durerà 5 minuti

trama: La serie segue i discendenti di Kobayashi, il protagonista delle serie di romanzi polizieschi di Edogawa Ranpo.

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2pUx4Pr1Djc

Demi-chan wa Kataritai

Interviews with Monster Girls

Studio A-1 Pictures – regia: Andou Ryou

data uscita: 08 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, School, Seinen

tratto: da un manga di Petosu

trama: La storia è ambientata in un’epoca dove gli Ajin (in parte umani, in parte mostri), conosciuti anche come Demi, hanno iniziato a integrarsi lentamente nella società umana. Tetsuo Takahashi è un insegnante di biologia che si ritrova ad avere tre allievi Demi, e cerca di attirare la loro attenzione, sperando di comprendere qualcosa in più sulla loro razza.

sito: http://demichan.com/ – trailer http://www.dailymotion.com/video/x533jlv

ēlDLIVE (Eldlive)

Studio Pierrot – regia: Furuta Takeshi

data uscita: Gennaio 2017

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Space

tratto: da un manga di Amano Akira

trama: Chuuta Kokonose è un orfano che vive insieme a sua zia, che fin da piccolo ha sempre sentito una voce nella testa. Un giorno uno strano esserino lo teletrasporta in un luogo pieno zeppo di altre strane creature. Si tratta di una stazione di polizia spaziale e Rein Brickke, capo del dipartimento del sistema solare, gli spiega che è stato scelto da un computer come potenziale candidato membro delle forze di polizia. Ma Misuzu Sonokata, una compagna di classe dal faccino angelico e dal carattere forte, subordinata di Rein, pensa che il ragazzo non sia adatto al ruolo. All’inizio Chuuta è shockato, ma decide poi di accettare, anche per seguire il suggerimento della voce che ha in testa…

sito: http://eldlive.tv/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=Yv8IO7efUvY

Fate/Grand Order: First Order

Studio Lay-duce – regia: Nanba Hitoshi

data uscita: special tv di un solo episodio, che verrà trasmesso il 31 Dicembre 2016

In Italia:

temi: Action, Supernatural, Magic, Fantasy

tratto: da un videogioco per cellulari creato da Type-Moon. Fa parte del grande franchise di “Fate/Stay Night”

trama: La storia è ambientata nel 2015, in un mondo dov’è stata allestita l’organizzazione di sicurezza Chaldea per garantire la sopravvivenza dell’umanità. Ma all’improvviso, il futuro che Chaldea osservava è sparito, sancendo l’estinzione del genere umano entro il 2017. La causa apparente risiedeva nella città di Fuyuki nel 2004: per indagare, scoprire, e possibilmente distruggere la singolarità che avrebbe causato l’estinzione del genere umano, Chaldea allestisce una spedizione che sarebbe tornata indietro nel tempo a quell’anno.

sito: http://anime.fate-go.jp/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=gd1gYH8g2Vg

Fuuka

Studio Diomedea – regia: Kusakawa Keizou – sceneggiatura: Akashiro Aoi

data uscita: 07 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Music, Drama, Romance, Ecchi, School, Shounen

tratto: dal manga “Fuuka” di Kouji Seo

trama: Yuu Haruna si è appena trasferito in una nuova città, e ama usare Twitter. Mentre si reca a comprare la cena, si imbatte in una ragazza misteriosa, Fuuka Akitsuki, che gli rompe il telefono pensando che lui volesse scattare una foto delle sue mutande. Successivamente, la stessa Fuuka lo costringerà ad entrare nella sua band. Come cambierà la sua vita d’ora in poi?

sito: http://fuuka.tv/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=PQJnsdVxTDE

Gabriel Dropout

Studio Doga Kobo – regia: Oota Masahiko – sceneggiatura: Aoshima Takashi

data uscita: 09 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Comedy, Supernatural, School, Shounen

tratto: dal manga “Gabriel Dropout” di Ukami

trama: Gabriel, il capo degli angeli, è giunta sulla Terra per studiare. Tuttavia si è abituata ai lati peggiori della vita terrestre, e salta la scuola per giocare ai giochi online, lasciandosi cadere nell’auto-distruzione. In questa commedia scolastica Gabriel è diventata un angelo pigro.

sito: http://gabdro.com/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=4eADGP3b9j0

Gan Gan Ganko-chan

Studio 10Gauge – regia: Yoda Nobutaka

data uscita: Gennaio 2017

In Italia:

temi: Sci-Fi, Comedy, Kids

tratto: storia originale, ispirata a uno spettacolo per bambini

trama: Gen-kun, un bambino geniale del 2020, utilizza una macchina del tempo per recarsi in un futuro lontano. Lì scopre un mondo in cui la civiltà umana ha cessato di esistere. Il mondo è ora popolato da una nuova generazione di dinosauri intelligenti, animali e yokai. Gen-kun è accolto dalla famiglia di Ganko-chan, un dinosauro allegro, ma come si adatterà ad un mondo senza TV, smartphone, negozi di alimentari o di energia elettrica?

sito: http://www6.nhk.or.jp/anime/program/detail.html?i=ganko

Gintama (2017)

Gintama 5° series

Studio Bandai Namco Pictures – regia: Miyawaki Chizuru

data uscita: 09 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Action, Comedy, Historical, Parody, Samurai, Sci-Fi, Shounen

tratto: dal manga “Gintama” di Sorachi Hideaki (edito in Italia da Star Comics) – seguito di “Gintama“, “Gintama (2011)”, “Gintama’: Enchousen”, “Gintama’ (2015)”

trama: La serie riprende da dove si era interrotta la precedete stagione, per poi probabilmente coprire l’arco finale del manga (in chiusura nel corso del 2017)

sito: http://www.tv-tokyo.co.jp/anime/gintama/index2.html

Hand Shakers

Studio GoHands – regia: Suzuki Shingo

data uscita: 11 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Action

tratto: storia originale

trama: La serie è ambientata a Osaka nell’anno 20XX, e riguarda gli Hand Shakers, persone che possono evocare Nimrodes, armi nate dalla loro psiche, tramite la stretta delle mani con il proprio compagno. Gli Hand Shakers competono fra loro affrontando altre squadre. La coppia migliore potrà incontrare Dio, ed esaudire un loro desiderio se riusciranno a sconfiggerlo. Loro sono coloro che hanno ricevuto la rivelazione di Babele, gli sfidanti di Dio. Hanno un potere che eccede quello degli dei, e sono i prescelti.

sito: http://www.project-hs.net/ – trailer http://www.dailymotion.com/video/x4xeawe

Idol Jihen – Idol Incidents

Studio MAPPA, Studio VOLN – regia: Yoshida Daisuke

data uscita: 08 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Music

tratto: storia originale

trama: La storia segue la vicenda delle 47 idol eletti da ciascuna prefettura, e si concentra sui loro sforzi per cambiare il Giappone con la loro danza e le canzoni, per dare il sorriso a tutti nella nazione.

sito: http://idoljihen.jp/anime/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=56qJdGgYZdo

Kemono Friends

Studio Yaoyorozu – regia: Tatsuki – sceneggiatura: Tanabe Shigenori

data uscita: 11 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Adventure, Comedy

tratto: da un videogioco

trama: La storia è ambientata nel parco Japari, uno zoo gigantesco. Al suo interno, a causa di una sostanza misteriosa chiamata ‘stella della sabbia’, gli animali cominciano a tramutarsi in creature dalle forme umanoidi chiamate Animal Girls. Il parco Japari è un posto con molte persone a visitarlo e divertirsi, ma un giorno un bambino si perde e vaga nel parco. Mentre cerca di tornare indietro, le Animal Girls si uniscono a lui in un’avventura inattesa.

sito: http://kemono-friends.jp/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=5oyHDHq-A2c

Kirakira☆Precure À La Mode

Studio Toei Animation

data uscita: 05 Febbraio 2017

In Italia:

temi: Fantasy, Magic, Slice of Life

tratto: storia originale – Fa parte del franchise di “Pretty Cure”

trama:

sito: http://www.toei-anim.co.jp/tv/precure_alamode/

Kobayashi-san Chi no Maid Dragon

Miss Kobayashi’s Dragon Maid

Studio Kyoto Animation – regia: Takemoto Yasuhiro – sceneggiatura: Yamada Yuka

data uscita: 12 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Fantasy

tratto: da un manga di Cool Kyoushinja

trama: Kobayashi vive da sola in un appartamento, finché un giorno fa la sua comparsa Tooru, un drago capace anche di prendere le sembianze di una ragazzina. Tooru guarda dall’alto in basso gli umani e li considera inferiori e stupidi, ma dopo essere stata salvata da Kobayashi, decide di ripagare il debito e andare a vivere con lei per aiutarla, anche se non tutto va secondo i piani. Una commedia mitologica sulla vita di tutti i giorni riguardante una donna d’affari che vive con una ragazza drago.

sito: http://maidragon.jp/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=Vx-cdrHiGd0

Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 2

KonoSuba: God’s Blessing on This Wonderful World! Second Season

Studio Deen – regia: Kanasaki Takaomi – sceneggiatura: Uezu Makoto

data uscita: 12 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Adventure, Comedy, Supernatural, Magic, Fantasy

tratto: da una Light Novel. Seguito di “Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!”

trama: Satou Kazuma, un hikikomori (non studente e non lavoratore) che ama i videogiochi si trova a cambiare radicalmente la sua vita dopo un incidente stradale. Al risveglio, una ragazza bellissima che si autoproclama dea, compare davanti ai suoi occhi.

Lei gli propone di andare in un altro mondo, ma lui potrà portare un singolo oggetto di sua scelta. Da quel momento, comincia una grande avventura per sconfiggere il Re dei Demoni con Kazuma reincarnato. C’è più lavoro del previsto: ottenere cibo, vestiti e un riparo. Sebbene Kazuma desideri vivere in pace, la dea continua a causargli un problema dopo l’altro e infine attirano insieme l’attenzione dell’esercito del Re dei Demoni.

sito: http://konosuba.com/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=OAnW7RA3tIY

Kuzu no Honkai

Scum’s Wish

Studio Lerche – regia: Andou Masaomi

data uscita: 12 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Drama, Romance, School, Seinen

tratto: da un manga di Yokoyari Mengo

trama: I diciassettenni Mugi Awaya e Hanabi Yasuraoka sembrano la coppia ideale, sono entrambi famosi e sembrano adattarsi l’uno all’altra. Tuttavia, gli estranei non sono a conoscenza del loro segreto, entrambi sono innamorati di qualcun altro e si sono fidanzati solo per confortare la loro solitudine. Mugi è innamorato di Akane Minagawa, una giovane insegnante che insegna a casa sua. Hanabi è innamorata di un insegnante, un uomo che è amico di famiglia da quando lei era piccola. Cercheranno di cambiare le cose insieme.

sito: http://www.kuzunohonkai.com/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=UzOyZ9foghE

Little Witch Academia (tv)

Studio Trigger – regia: Yoshinari You – sceneggiatura: Shimada Michiru

data uscita: 08 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Adventure, Comedy, Magic, Fantasy, School

tratto: storia originale – Adattamento televisivo della miniserie “Little Witch Academia” del 2015.

trama: Akko Kagari si iscrive a Luna Nova Magical Academy, una scuola per giovani streghe dove trascorre spesso le sue giornate assieme alle sue compagne di classe.

sito: http://tv.littlewitchacademia.jp/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=pgz2bMz-Zz8

Marginal#4 Kiss Kara Tsukuru Big Bang

Studio J.C.Staff – regia: Suzuki Kentarou

data uscita: Gennaio 2017

In Italia:

temi: Music, Shoujo

tratto: storia originale

trama: La storia del gruppo di idol maschi Marginal#4, che fa parte di una franchise multimediale. Ci saranno parti musicali in ogni episodio.

sito: http://marginal4-anime.com/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=NxEoigqkOYc

Masamune-kun no Revenge

Masamune-kun’s Revenge

Studio Silver Link. – regia: Minato Mirai – sceneggiatura: Yokote Michiko

data uscita: 05 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Harem, Comedy, Romance, School, Shounen

tratto: dal manga “Masamune-kun no Revenge” di Tiv e Takeoka Hazuki

trama: Da bambino, Masamune Makabe ha sofferto molto a causa di una ragazza bellissima e ricca chiamata Aki Adagaki, infatti lei lo aveva aveva soprannominato “porcellino” a causa del suo aspetto grasso. Cercando vendetta sulla persona che l’ha tormentato, Masamune si impegna per migliorare se stesso, alle scuole superiori è un ragazzo affascinante e narcisistico. Quando incontra Aki per la seconda volta, è pronto a far scattare la sua vendetta.

Con l’aiuto della cameriera della ragazza, Yoshino Koiwai, Masamune cerca di costruire una relazione con Aki, pronto a spezzarle il cuore al momento dovuto. Tuttavia, la sua amicizia con Aki inizia a crescere, perciò Masamune inizia a dubitare dei suoi stessi piani…

sito: http://masamune-tv.com/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=XmfXcVLA1d8

Minami Kamakura Koukou Joshi Jitensha-Bu

Minami Kamakura High School Girls Cycling Club

Studio J.C.Staff, A.C.G.T. – regia: Kudou Susumu – sceneggiatura: Sunayama Kurasumi

data uscita: 07 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Sports, School, Shounen

tratto: dal manga “Minami Kamakura Koukou Joshi Jitensha-bu” di Matsumoto Noriyuki

trama: Maiharu Hiromi si è trasferita a Kamakura Nagasaki, e usa la bicicletta per andare a scuola ogni giorno. Quando incontra Akizuki Tomoe, il capo del club femminile di ciclismo, decide di unirsi alla squadra, e la sua vita comincia gradualmente a cambiare.

sito: http://minakama-anime.jp/

Nyanko Days

Studio EMT² (EMT Squared) – regia: Hiraike Yoshimasa

data uscita: 08 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy

tratto: da un 4-koma manga di Tarabagani

trama: Seguiamo le vicende quotidiane della timida studentessa Tomoko e dei sue tre speciali gatti antropomorfi: hanno il corpo animale, con le faccette moe-deformed, e le classiche neko-orecchie.

sito: http://nyanko-days.com/

One Room

Studio: Typhoon Graphics

data uscita: Gennaio 2017

In Italia:

temi:

tratto: storia originale

trama: Tre brevi storie che si svolgono in una singola stanza… quella dello spettatore! Anime “interattivo” con lo spettatore con tre ragazze protagoniste. In aprile uscirà “Room Mate: One Room side M” in cui ci saranno invece tre personaggi maschili.

sito: http://oneroom-anime.com/

Onihei

Onihei: Crime Reports in Edo

Studio TMS Entertainment – regia: Miya Shigeyuki

data uscita: 10 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Historical, Seinen

tratto: da un manga di Saitou Takao, a sua volta ispirato ad un romanzo

trama: Le arti della spade del Diavolo hanno il compito di eliminare il male che minaccia la pacifica Edo (l’antica Tokyo). Hizou Hasegawa, con il ruolo di ufficiale capo, protegge contro il crimine e gli incendi. Nel 1783, nel cuore dell’era Tenmei, Hasegawa gestisce l’ufficio di direttore capo del dipartimento incaricato di proteggere la sicurezza della regione, annientando i peggiori ladri e criminali, ed è divenuto un individuo conosciuto come il Diavolo Heizou.

sito: http://onihei-anime.com/

Piace: Watashi no Italian

Piacevole! My Italian Cooking

Studio Zero-G – regia: Sakurai Hiroaki

data uscita: 11 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life

tratto: da un manga di Watanabe Atsuko

trama: La studentessa delle superiori Morina Nanase comincia a lavorare part-time in un ristorante italiano, Trattoria Festa. Lì incontra bizzarri colleghi di lavoro come il manager, il bimbo prodigio Maro Kitahara, e piatti unici, mentre comincia a crescere come persona.

sito: http://piace-anime.com/ – trailer http://www.dailymotion.com/video/x547tgm

Reikenzan: Eichi e no Shikaku

Reikenzan: Hoshikuzu-tachi no Utage 2

Studio Deen – regia e sceneggiatura: Nishizawa Susumu

data uscita: Gennaio 2017

In Italia:

temi: Comedy, Magic, Fantasy

tratto: da una Light Novel. Seguito di “Reikenzan: Hoshikuzu-tachi no Utage”

trama: Una cometa sta per entrare in rotta di collisione con la Terra, portando con se distruzione e calamità. L’antico clan Reiken deve trovare il prescelto, che possa scongiurare il disastro. Viene quindi deciso di reclutare nuovi discepoli. Il protagonista, che possiede un’anima speciale, così rara da nascere solo ogni mille anni, decide di unirsi al Reiken ed iniziare così il suo camino verso la saggezza e l’illuminazione.

sito: http://reikenzan.net/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=_OWaHlY_PC4

Rewrite 2nd Season: Moon-hen / Terra-hen

Rewrite 2nd Season: Moon/Terra

Studio 8 bit – regia e sceneggiatura: Tenshou

data uscita: Gennaio 2017

In Italia:

temi: Action, Comedy, Supernatural, Romance, School

tratto: dalla Visual novel “Rewrite:Side-Terra” – seguito di “Rewrite”

trama: La storia si svolge nella città fantastica di Kazamatsuri, un luogo quasi fatato collocato sulla luna, in bilico fra tecnologie avanzatissime e una natura lussureggiante derivata da un ambiente forestale ricreato dall’uomo. Protagonista è Kotaro Tennouji, un liceale che frequenta il club dell’occulto insieme a cinque compagne di scuola: Kotori Kanbe, Chihaya Ohtori, Sizuru Nakatsu, Lucia Konohana e Akane Senri. Ma numerosi misteri circondano la città di Kazamatsuri e la sua foresta, due misteriose fazioni in lotta per il destino del mondo e anche lo stesso Kotaro.

sito: http://www.rewrite-anime.tv/ – trailer http://www.dailymotion.com/video/x4uksby

Schoolgirl Strikers: Animation Channel

Studio J.C.Staff – regia: Nishikiori Hiroshi – sceneggiatura: Yoshioka Takao

data uscita: 07 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Action, School

tratto: da un videogioco per cellulari

trama: In un futuro prossimo, la nuova scuola privata per ragazze Goryoukan Academy ha una seconda faccia. La scuola ha un’unità speciale segreta, la Quinta forza, che viene assemblata e selezionata dal corpo studentesco per affrontare nemici chiamati Oburi. Una storia sull’amore, il coraggio e l’amicizia fra le ragazze conosciute come Strikers.

sito: http://sgs-anime.com/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=lcB1D_E0qVs

Seiren

Studio Studio Gokumi, AXsiZ – regia: Kobayashi Tomoki – sceneggiatura: Takayama Kisai

data uscita: 06 Gennaio 2017

In Italia: VVVVID

temi: School

tratto: storia originale

trama: La storia sentimentale segue le vicende di una gruppo di ragazze liceali.

sito: http://www.tbs.co.jp/anime/seiren/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=Dp26B7zEKZg

Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu: Sukeroku Futatabi-hen

Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu 2nd Season – Showa and Genroku Era Lover’s Suicide Through Rakugo 2nd Season

Studio Deen – regia: Hatakeyama Mamoru – sceneggiatura: Kumagai Jun

data uscita: 07 Gennaio 2017

In Italia: VVVVID

temi: Drama, Josei

tratto: da un manga di Kumota Haruko. Seguito di “Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu”

trama: Yotarou è un membro della yakuza fresco di prigione e con una sola ossessione: il Rakugo, tradizionale forma di teatro giapponese. Nelle lunghe giornate in cella, aveva incontrato un certo Yakumo Yuurakutei che lo praticava. Illuminato, Yotaru cercherà in ogni modo di diventare suo allievo. Ambientato tra presente e passato, “Shouwa Genroku Rakugo Shinjuu” dipinge il mondo del Rakugo con tutte le relazioni che costruisce, unite dalla stessa passione per il racconto.

sito: http://rakugo-shinju-anime.jp/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=wxFCi-ybQ5k

Super Lovers 2nd Season

Studio Deen – regia: Ishihira Shinji – sceneggiatura: Nakamura Yoshiko

data uscita: 12 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Comedy, Drama, Romance, Shounen Ai

tratto: dal manga di Abe Miyuki – seguito di “Super Lovers”

trama: Haru va a trovare la madre in Canada, e lì scopre che dovrà occuparsi di Ren, un bambino adottato dalla donna. Ren è introverso, selvatico e solitario; ma con Haru instaurerà un bel rapporto. Ma il futuro riserverà delle sorprese….

sito: http://superlovers-anime.com/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=1ty-aFNs4iI

Tales of Zestiria the X 2nd Season

Studio ufotable – regia: Sotozaki Haruo

data uscita: 08 Gennaio 2017

In Italia: VVVVID

temi: Action, Adventure, Fantasy

tratto: da un videogioco. Seguito di “Tales of Zestiria the X”

trama: Sorey è un giovane essere umano che è cresciuto tra i serafini, creature invisibili agli umani. Sorey crede in un racconto che recita: “Molto tempo fa, tutti gli esseri umani erano in grado di vedere i serafini”. Rapito da questa leggenda, Sorey vuole svelarne il mistero per rendere il mondo un posto migliore. Un giorno, mentre visita la capitale del mondo umano, finisce coinvolto in un incidente in cui estrae una spada santa conficcata nella roccia. Diventa così Sheperd, l’eletto che allontanerà le calamità dal mondo. Per fortuna, a condividere questa responsabilità c’è un gruppo di compagni pronti a tutto!

sito: http://toz-thex-anime.tales-ch.jp/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=reBBW2zZVc8

Urara Meirochou

Studio J.C.Staff – regia: Suzuki Youhei

data uscita: 06 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Seinen

tratto: da un 4-koma manga di Harikamo

trama: Meiro-machi (la città dei labirinti) è conosciuta come la città degli indovini. Lì c’è un negozio chiamato Urara, dove le ragazze che aspirano a diventare indovine si recano da tutta la nazione. Chiya, che è cresciuta nelle montagne, raggiunge la città con uno scopo, ma qual è esattamente? Lì, lei incontra Kon, che è sempre seria, Koume, che ama tutte le cose occidentali, e la timida Nono. Iniziano i loro giorni divertenti mentre vivono insieme come aspiranti indovine.

sito: http://www.tbs.co.jp/anime/urara/

Yami Shibai 4th Season

Yamishibai: Japanese Ghost Stories Fourth Season – Theater of Darkness 4th Season

Studio Ilca – regia:

data uscita: Gennaio 2017

In Italia:

temi: Dementia, Horror, Supernatural

tratto: storia originale – 4° serie tv di “Yami Shibai”

trama: Ogni pomeriggio alle cinque, un uomo mascherato, il Gaito Kamishibaiya, appare al parco giochi. Si presenta sempre con un teatrino mobile, col quale rappresenta, attraverso la tecnica del kamishibai, diverse storie dell’orrore e leggende metropolitane autoconclusive, con figure e temi tipici del folclore giapponese.

sito: http://www.tv-tokyo.co.jp/anime/yamishibai/

Youjo Senki

The Military Chronicles of a Little Girl – Saga of Tanya the Evil

Studio NUT – regia: Yutaka Uemura

data uscita: 06 Gennaio 2017

In Italia:

temi: Military, Magic

tratto: da una Light novel

trama: Sul fronte della guerra c’è una ragazzina. Capelli biondi, occhi blu, e pelle dal colore della porcellana. Lei guida una squadra di attacco, e il suo nome è Tanya Degurechaff. In realtà è la reincarnazione di un capoufficio giapponese sociopatico e violento, che venne buttato sotto la metro da uno dei dipendenti che aveva licenziato, nell’aldilà aveva fatto infuriare Dio, e punito con la reincarnazione in una ragazzina in un mondo parallelo devastato dalla guerra, dove esiste anche la magia. Ma questo non lo ha demoralizzato di certo…

sito: http://youjo-senki.jp/ – trailer https://www.youtube.com/watch?v=nf8xFKUKXg4