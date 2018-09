Akanesasu Shoujo – (あかねさす少女)

scheda sul sito

DandeLion Animation Studio LLC – Director: Abe Yuuichi, Tamamura Jin – Series Composition: Yasukawa Shougo – Character Design: Harada Hiroki

data uscita: 1 Ottobre

In Italia:

temi: Action, School

tratto: storia originale

trama: Un gruppo di ragazze che vivono in una piccola città si riunisce per celebrare un rituale. Sono la “Crystal Radio Research Society”. La dolce e allegra Asuka Tsuchimiya ha portato questo gruppo insieme ai suoi amici a scuola. Il rituale era solo una leggenda metropolitana, ma gli eventi si uniscono e quello che è iniziato come gioco diventa molto di più …

sito ufficiale – trailer

Anima Yell! – (アニマエール!)

scheda sul sito

Studio Doga Kobo – Director: Satou Masako – Series Composition: Shimo Fumihiko – Character Design: Amasaki Manamu

data uscita: 7 Ottobre

In Italia:

temi: Sports, Comedy, School

tratto: Manga 4koma di Unohana Tsukasa

trama: La storia segue Kohane Hatoya, una studentessa del liceo del 1 ° anno che è un po ‘goffo e spaventato dalle altezze ma che ha una personalità molto spumeggiante e estroversa. Kohane decide di unirsi al club delle cheerleader per cercare di fare amicizia e superare le sue debolezze.

sito ufficiale – trailer

Bakumatsu: Renai Bakumatsu Kareshi Gaiden – (BAKUMATSU ~恋愛幕末カレシ 外伝~)

scheda sul sito

Studio Deen – Director: Watanabe Masaki – Series Composition: Yokotani Masahiro

data uscita: 4 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Historical, Samurai

tratto: Videogioco

trama: Nella storia del gioco, l’eroina è a Kyoto per visitare la città quando riceve un misterioso orologio da taschino da un uomo. L’eroina indossa l’orologio e passa attraverso il cancello torii di un santuario, e viene trasportata a “un’altra” era di Bakumatsu 150 anni fa durante gli ultimi anni del periodo Edo. L’eroina deve quindi cercare di trovare un modo per tornare a casa al presente.

sito ufficiale – trailer

Bakutsuri Bar Hunter – (爆釣バーハンター)

scheda sul sito

Studio Toei Animation, Gallop – Director: Setou Kenji – Series Composition: Katou Youichi – Character Design: Yokota Akemi

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Action, Game

tratto: Videogames

trama: L’anime è incentrato sullo studente di scuola elementare Totta, che ama pescare. Un giorno un’anima da bar chiamata Potepen appare dal codice a barre sulla busta di patatine di Totta. Insieme, Totta e Potepen usano uno speciale oggetto da barra “Bakutsuri” per pescare per altre anime dei bar.

sito ufficiale – trailer

Beelzebub-jou no Okinimesu mama – (As Miss Beelzebub Likes – ベルゼブブ嬢のお気に召すまま。)

scheda sul sito

Studio LIDENFILMS – Direction: Kazuto Minato – Series Composition: Tomita Yoriko – Character Design: Sumimoto Etsuko

data uscita: 10 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Demons, Fantasy, Shounen

tratto: da un Manga di Matoba

trama: Murin comincia il lavoro dei suoi sogni con il re demone che gli incute da sempre soggezione, ma quando il suo mandato inizia, si scopre che il re dei demoni non è proprio quello che si aspettava …

sito ufficiale – trailer

Conception – (Conception: Ore no Kodomo wo Undekure! – Conception: Please Have My Baby! – CONCEPTION 俺の子供を産んでくれ!)

scheda sul sito

Studio Gonzo – Direction: Motonaga Keitarou – Series Composition: Kakihara Yuuko

data uscita: 10 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy, Harem, Magic, Romance

tratto: Videogames

trama: La storia del gioco ruota intorno a Itsuki Yuuge, uno studente delle scuole superiori che scopre nel giorno della cerimonia di laurea che la sua cugina e amica d’infanzia Mahiru è incinta. Subito dopo, Itsuki e Mahiru vengono portati in un mondo magico chiamato Granvania, che è attualmente invaso da mostri. Le uniche persone che possono combattere ed esorcizzare i mostri sono i “bambini delle stelle” e i bambini delle stelle possono essere prodotti solo dalle 12 “fanciulle del santuario delle costellazioni”. Per sconfiggere i mostri e tornare al suo mondo, Itsuki deve generare i figli delle stelle con le ragazze.

sito ufficiale – trailer

Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu. – (抱かれたい男1位に脅されています。)

scheda sul sito

Studio CloverWorks – Direction: Tatsuwa Naoyuki – Series Composition: Narita Yoshimi – Character Design: Shiba Minako

data uscita: 6 Ottobre

In Italia:

temi: Drama, Romance, Yaoi

tratto: Manga di Sakurabi Hashigo

trama: Takato Saijyo ha regnato come “Most Huggable” del settore idol per cinque anni, cioè fino all’attore matricola Junta Azumaya. Takato è sempre stato considerato brusco, mentre il sorriso di Azumaya sta conquistando gli ammiratori al confronto. L’intero fiasco spinge Takuto a indulgere in alcol e le sue azioni catturano l’attenzione dell’ultima persona che desidera vedere. Con sua sorpresa, Azumaya usa questa nuova informazione per ricattare Takuto per affetto fisico.

sito ufficiale – trailer

Devidol! – (でびどる!)

scheda sul sito

Studio – Original Plan: Masataka P, Sugahara Souta – Direction: Sugahara Souta – Character Design: Lat

data uscita: 5 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy

tratto: storia originale. Sequel di “KochinPa! Dainiki”

trama: episodi di 15 minuti. Seguiamo le vicende quotidiane di 3 ragazze-demone che vivono nel modo degli umani: Aira, Shima e Hana, che desiderano diventare delle idol.

sito ufficiale: – trailer:

Double Decker! Doug & Kirill – (DOUBLE DECKER! ダグ&キリル)

scheda sul sito

Studio Sunrise – Direction: Furuta Takeshi – Series Composition: Suzuki Tomohiro

data uscita: 3 Settembre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Superheros

tratto: storia originale, spinoff della serie tv “Tiger & Bunny”

trama: La città-stato di Lisvalletta. Due soli sorgono sopra questa città, e la gente qui vive vite pacifiche, ma nell’ombra il crimine e le droghe illegali dilagano. Tra questi c’è la pericolosa droga altamente letale “Anthem” che proietta un’ombra scura sulla città. La SEVEN-O Special Crime Investigation Unit è specializzata nel cracking su Anthem. Questa unità opera in due squadre “buddy” in quello che viene chiamato il “Double Decker System” per affrontare il problema. Doug Billingham è un investigatore esperto, ad unirsi a lui è Kirill Vrubel, le cui abilità sono misteriose e sconosciute.

sito ufficiale – trailer

Fairy Tail 2018 – (Fairy Tail Season 3 – フェアリーテイル)

scheda sul sito

Studio A-1 Pictures, Bridge – Direction: Ishihira Shinji – Series Composition: Sogo Masashi – Character Design: Sano Toshihiko, Takeuchi Shinji

data uscita: 7 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Magic, Shounen

tratto: dal manga “Fairy Tail” di Mashima Hiro (edito in Italia da Star Comics)

trama: Terza stagione di “Fairy Tail” con il finale dell’opera.

sito ufficiale – trailer

FLCL Alternative – (FLCL 3 – Fooly Cooly Alternative, Furi Kuri Alternative – フリクリ オルタナ)

scheda sul sito

Studio Production I.G, NUT, REVOROOT – Director: Uemura Yutaka

data uscita: 9 Settembre

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Comedy, Parody, Dementia, Mecha

tratto: storia originale, seguito delle serie tv “FLCL” e “FLCL Progressive”

trama: Mini serie di 6 episodi. Sono passati molti anni dall’avventura a cui Naota e Haruko Haruhara hanno partecipato insieme. Nel frattempo, infuria per tutta la galassia la guerra tra le due entità conosciute come Medical Mechanica e Fraternity.

sito ufficiale – trailer

Gaikotsu Shotenin Honda-san – (ガイコツ書店員本田さん)

scheda sul sito

Studio DLE – Direction: Todoroki Ouru – Series Composition: Okashima Shin – Character Design: Kakinoki Naoko

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Supernatural

tratto: da Web manga di Honda

trama: La commedia è incentrata su uno scheletro di nome Honda che lavora in una libreria. Ilarità si manifesta quotidianamente nel suo lavoro al banco manga del negozio.

sito ufficiale – trailer

Gakuen Basara – (学園BASARA)

scheda sul sito

Studio Brain’s Base – Direction: Oohara Minoru – Series Composition: Miura Kouji – Character Design: Takada Haruhito

data uscita: 4 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Comedy, School

tratto: Videogioco. Parodia scolastica di “Sengoku Basara”

trama: La commedia scolastica rivisita i guerrieri dell’Era degli Stati Combattenti della serie di giochi d’azione CAPCOM come studenti rivali in una scuola superiore moderna. Data Masamune e Sanada Yukimura combattono per sostituire Toyotomi Hideyoshi come prossimo presidente del consiglio studentesco.

sito ufficiale – trailer

Goblin Slayer – (ゴブリンスレイヤー)

scheda sul sito

Studio White Fox – Direction: Ozaki Takaharu – Series Composition: Kurata Hideyuki – Character Design: Nagayoshi Takashi

data uscita: 6 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Dark Fantasy

tratto: Light Novel di Kagyuu Kumo e Kannatsuki Noboru (il manga è edito in Italia dalla Jpop)

trama: Una giovane sacerdotessa ha formato il suo primo party per un avventura, ma quasi immediatamente si trovano in difficoltà. È il Goblin Slayer che viene in loro soccorso – un uomo che ha dedicato la sua vita allo sterminio di tutti i goblin, con ogni mezzo necessario. E quando cominciano a circolare le voci delle sue imprese, non si può dire cosa accadrà più avanti…

sito ufficiale – trailer

Golden Kamuy 2nd Season – (ゴールデンカムイ 第2期)

scheda sul sito

Studio Geno – Director: Hitoshi Nanba

data uscita: 8 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Adventure, Historical, Seinen

tratto: dal Manga “Golden Kamui” di Noda Satoru (edito in Italia da Jpop)

trama: Seguito della serie tv “Golden Kamui“. Ad inizio XX secolo, il veterano della guerra russo-giapponese Saichi “l’immortale” Sugimoto vive una misera esistenza durante la corsa all’oro del dopoguerra, nell’Hokkaido. Quando inciampa su una mappa che segnala una fortuna in oro Ainu, parte per un’infida missione per trovarla. Ma Sugimoto non è l’unico interessato, e chiunque sa del tesoro ucciderà per conquistarlo! Fronteggiando le dure condizioni delle selvagge terre del nord, criminali spietati e disonesti soldati giapponesi, Sugimoto avrà bisogno di tutte le sue capacità e fortuna – e l’aiuto di una ragazza Ainu, Asirpa- per sopravvivere.

sito ufficiale

Gurazeni Season 2 – (グラゼニ シーズン2)

scheda sul sito

Studio Deen – Director: Watanabe Ayumu

data uscita: 5 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Drama, Sports

tratto: Manga di Moritaka Yuuji e Adachi Keiji

trama: seguito della serie tv “Gurazeni”. La storia vede una squadra di baseball operante in una società altamente stratificata, in cui le prestazioni del giocatore determinano il suo stipendio annuale. In particolare segue un lanciatore di riserva che lotta per sopravvivere al rigido sistema di squadra.

sito ufficiale

Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu,” Igiari! Season 2 – (Ace Attorney Season 2 – Phoenix Wright: Ace Attorney Season 2 – 逆転裁判~その「真実」, 異議あり!~ Season 2)

scheda sul sito

Studio CloverWorks – Director: Watanabe Ayumu – Series Composition: Tomioka Atsuhiro – Character Design: Oota Keiko

data uscita: 6 Ottobre

In Italia:

temi: Mystery, Comedy, Police, Drama

tratto: dalla saga di Videogames “Gyakuten Saiban”, nota in Occidente come “Ace Attorney”

trama: Anime tratto dalla popolare serie di videogiochi che segue il neo-avvocato Phoenix Wright (Ryuichi Naruhodo in Giappone) e la sua assistente Maya Fey (Mayoi Ayasato) nella difesa dei suoi clienti in tribunale.

sito ufficiale

Han-Gyaku-sei Million Arthur – (叛逆性ミリオンアーサー)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff – Direction: Suzuki Youhei – Series Composition: Tamai Gou – Character Design: Saitou Yoshinari

data uscita: 25 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Magic, Fantasy

tratto: Videogioco di ruolo online multi-giocatore di Square Enix

trama:

sito ufficiale – trailer

Hashiri Tsuzukete Yokattatte. – ( 走り続けてよかったって.)

scheda sul sito

Studio Signal D – Direction: Arakawa Masatsugu – Series Composition: Takahashi Natsuko

data uscita: 8 Ottobre

In Italia:

temi: Drama, Slice of Life

tratto: storia originale

trama: Miniserie tv di soli 4 episodi, di 15 minuti ciascuno. La storia è incentrata su Minato, che partecipa a un evento anime che ha un recital di recitazione vocale con un amico. È affascinato dal talento dei doppiatori e incontra Chikako, che studia all’Accademia di animazione Suidoubashi. La serie segue le prove e le tribolazioni di coloro che mirano a diventare doppiatori.

sito ufficiale

Himote House – (ひもてはうす)

scheda sul sito

Studio Bouncy – Director Ishidate Koutarou

data uscita: 8 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy

tratto: storia originale

trama: Episodi di soli 5 minuti. L’anime comico è incentrato su cinque ragazze e un gatto che vivono tutti come coinquilini a Nakano, Tokyo: le tre sorelle Himote (Tokiyo, Kinami e Kokoro) la cui famiglia gestisce la “casa degli Himote”, i compagni di classe di Kokoro Tae e Minamo e il gatto Enishi . Le ragazze vivono la loro vita quotidiana cercando di capire come essere popolari, e loro (e il gatto) possiedono tutti un misterioso potere segreto…

sito ufficiale

Hinomaru Zumou – (Sumo of the Rising Sun – Sumo Wrestler Hinomaru – 火ノ丸相撲)

scheda sul sito

Studio Gonzo – Director: Yamamoto Yasutaka – Character Design: Tanaka Kie

data uscita: 5 Ottobre

In Italia:

temi: Sports, Martial Arts, Shounen

tratto: dal Manga “Hinomaru Zumou” di Kawada

trama: È un rituale divino, un’arte marziale, uno sport da combattimento: è sumo!! Un “piccolo” nuovo studente, Ushio Hinomaru, appare davanti al debole piccolo club di sumo della scuola superiore di Oodachi! Le parole “grande” e “pesante” sono le regole per questo sport, che non si adatta a questo principiante in alcun modo, ma questo ragazzo va e..!? Ushio e il piccolo club sumo si arrampicano verso l’alto! L’obiettivo è Hinoshita Kaisan (Un titolo per il più alto livello nel sumo professionale, equivalente a Yokozuna)!

sito ufficiale – trailer

Hora, Mimi ga Mieteru yo! – (Wei, Kan Jian Er Duo La! – Hey, Your Cat Ears Are Showing! – ほら, 耳がみえてるよ!)

scheda sul sito

Studio monofilmo – Director: Kanno Chie

data uscita: 3 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Shounen Ai, Slice of Life

tratto: dal Web Manhua cinese “Wei, Kanjian Erduo La!”

trama: La storia della vita quotidiana tra un ragazzo e il suo compagno di camera ragazzo-gatto.

sito ufficiale – trailer

Inazuma Eleven: Orion no Kokuin – (イナズマイレブン オリオンの刻印)

scheda sul sito

Studio Olm – Director: Hino Akihiro

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Sports

tratto: serie di Videogiochi

trama: nuova serie tv del franchise “Inazuma Eleven“. La nuova serie sarà incentrata su un team formato da generazioni successive di personaggi di Inazuma Eleven. Il team di rappresentanza dei ragazzi di “Inazuma Japan” affronterà squadre provenienti da tutto il mondo.

sito ufficiale

Ingress the Animation

scheda sul sito

Studio Craftar – Director: Sakuragi Yuuhei

data uscita: 18 Ottobre

In Italia: Netflix

temi: Action, Game, Sci-Fi, Mystery

tratto: dal Videogioco per cellulari “Ingress” (edito anche in Italia)

trama: Il mondo intorno a te non è ciò che sembra. Il nostro futuro è in gioco e tu devi scegliere una parte. Un’energia misteriosa è stata portata alla luce da un team di scienziati in Europa. L’origine e lo scopo di questa forza sono sconosciuti, ma alcuni ricercatori ritengono che stia influenzando il modo in cui pensiamo. Dobbiamo controllarlo o ci controllerà. “L’Illuminato” cerca di abbracciare il potere che questa energia ci può conferire. “La Resistenza” lotta per difendere e proteggere ciò che resta della nostra umanità.

sito ufficiale – trailer

Irozuku Sekai no Ashita kara – (色づく世界の明日から)

scheda sul sito

Studio P.A. Works – Direction: Shinohara Toshiya – Series Composition: Kakihara Yuuko – Character Design: Akiyama Yuki

data uscita: 6 Ottobre

In Italia: Amazon Prime Video

temi: Drama

tratto: storia originale

trama: A Nagasaki, una discendente di maghi, la diciassettenne Hitomi ha perso il suo senso del colore in giovane età ed è cresciuta senza emozioni. Sua nonna Kohaku, una grande maga, manda Hitomi nel passato, fino al 2018. Lì, passa il tempo con un Kohaku di 17 anni e gli amici delle attività del club.

sito ufficiale – trailer

Jingai-san no Yome – (人外さんの嫁)

scheda sul sito

Studio

data uscita: 3 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Romance, Fantasy

tratto: 4koma Manga di Aikawa Yuu e Yasaka Akio

trama: Episodi di soli 5 minuti. Il manga segue uno studente di 16 anni di scuola superiore di nome Tomari Hinowa che sposa una forma di vita misteriosa e soffice chiamata Kanenogi.

sito ufficiale

Jojo no Kimyou na Bouken: Ougon no Kaze – Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo – (JoJo’s Bizarre Adventure Part 5: Golden Wind – ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風)

scheda sul sito

Studio David Production – Direction: Kimura Yasuhiro, Takahashi Hideya – Series Composition: Kobayashi Yasuko – Character Design: Kishida Takahiro

data uscita: 6 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Shounen

tratto: dalla serie Manga “Le Bizzarre Avventure di Jojo” di Araki Hirohiko (edito in Italia da Star Comics)

trama: 5° serie tv di Jojo. Giorno è determinato a salire in cima alla criminalità organizzata e diventare un gangster per aiutare le persone e rendere il mondo un posto migliore. Così si unisce a Passione, un gruppo criminale organizzato che impiega molti utilizzatori di Stand …

sito ufficiale – trailer

Karakuri Circus – (Le Cirque de Karakuri – からくりサーカス)

scheda sul sito

Studio Voln – Direction: Nishimura Satoshi – Series Composition: Fujita Kazuhiro, Inoue Toshiki – Character Design: Yoshimatsu Takahiro

data uscita: Ottobre

In Italia: Amazon Prime Video

temi: Adventure, Mystery, Shounen

tratto: dal Manga “Karakuri Circus” di Kazuhiro Fujita (edito in Italia – purtroppo in modo discontinuo – dalla Goen)

trama: Il protagonista, Masaru, ha appena ereditato una grande fortuna dopo la morte di suo padre. Tuttavia, le persone stanno cercando di mettere le mani su di essa con ogni mezzo necessario, anche se ciò significa ucciderlo. Narumi aiuta Masaru ad evitare di essere rapito dopo aver combattuto alcuni tipi strani. Ha scoperto che non sono umani ma pupazzi di legno con una forza incredibile. Dopo una dura lotta, Narumi fu costretto ad ammettere che non era un avversario per loro, e proprio quando iniziò a pensare che Masaru sarebbe stato catturato, Shirogane, l’osservatore di Masaru, arrivò dalla Francia con un’arma, il burattino Arlequin.

sito ufficiale – trailer

Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru – (Run with the Wind – 風が強く吹いている)

scheda sul sito

Studio Production I.G – Direction: Nomura Kazuya – Series Composition: Kiyasu Kouhei – Character Design: Chiba Takahiro

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Drama, Seinen, Sports

tratto: Romanzo di Miura Shion

trama: La serie è incentrata sulla Ekiden Race del Tokyo-Hakone Round-Trip College o “Hakone Ekiden”, una delle più grandi maratone universitarie in Giappone. La gara si tiene ogni anno il 2-3 gennaio e passa tra Tokyo e Hakone e ritorno, per un totale di quasi 217,9 km (circa 135,4 miglia).

sito ufficiale – trailer

Ken En Ken: Aoki Kagayaki – (Xuan-Yuan Sword – 軒轅剣 蒼き曜)

scheda sul sito

Studio Deen – Direction: Watanabe Hiroshi – Series Composition: Takayama Katsuhiko – Character Design: Chiba Michinori

data uscita: 1 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Demons, Fantasy, Magic, Martial Arts

tratto: Videogioco RPG

trama: Adattamento del franchise di gioco di ruolo Xuanyuan Sword

sito ufficiale – trailer

Kira Kira Happy★Hirake! Cocotama – (キラキラハッピー★ひらけ! ここたま)

scheda sul sito

Studio Olm – Direction: Nitta Norio – Series Composition: Tsuchiya Michihiro – Character Design: Ookawa Shinobu, Shouji Yasukazu

data uscita: 6 Settembre

In Italia:

temi: Slice of Life, Kids, Magic, Fantasy

tratto: storia originale, che fa parte di un franchise.

trama: La nuova serie si concentrerà su una nuova protagonista di nome Haruka Hoshinogawa, e un dio Cocotama nato dal suo prezioso nastro.

sito ufficiale – trailer

Kishuku Gakkou no Juliet – (Juliet of Boarding School – 寄宿学校のジュリエット)

scheda sul sito

Studio LIDENFILMS – Direction: Takuno Seiki – Series Composition: Yoshioka Takao – Character Design: Morimoto Yuuki

data uscita: 6 Ottobre

In Italia: Amazon Prime Video

temi: Action, Comedy, Romance, School, Shounen

tratto: Manga di Kaneda Yousuke

trama: Collegio Grigio Academy. Gli studenti che frequentano questa scuola provengono da due paesi e risiedono nei propri dormitori. Inazuka e Persia sono leader di dormitori rivali, ma in segreto si amano. Ora, devono mantenere il loro rapporto segreto ai loro compagni di dormitorio o altrimenti cose brutte accadranno loro.

sito ufficiale – trailer

Kitsune no Koe – (Hu Li Zhi Sheng – Voice of Fox – 狐狸之声)

scheda sul sito

Studio Yumeta Company – Direction: Ochi Koujin – Series Composition: Narita Yoshimi – Character Design: Tsunaki Aki

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Music

tratto: Digital Manhua

trama: Episodi di 15 minuti. Un povero ma talentuoso liceale di nome Hu Li (il cui nome è pronunciato in modo molto simile al termine “volpe” in cinese). È un cantante / compositore “fantasma” per l’idol popolare e narcisista Kong Que (pronunciato molto similmente a “pavone” in cinese), che è molto bello ma riesce a malapena a cantare. Hu indossa sempre una maschera di volpe per nascondere la sua grande cicatrice facciale causata da un incidente stradale. Usa anche lo scree-name “Mr. Fox” per pubblicare la sua musica online.

sito ufficiale

Merc Storia: Mukiryoku Shounen to Bin no Naka no Shoujo – (メルクストーリア -無気力少年と瓶の中の少女-)

scheda sul sito

Studio Encourage Films – Director:

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Magic, Fantasy

tratto: Videogioco

trama: Il gioco di ruolo di strategia fantasy è ambientato in un mondo in cui umani e mostri coesistono. Nella storia principale, un apprendista ragazzo “Yujutsushi”, con il potere di guarire coloro che si scontrano, intraprende un viaggio per ripristinare i ricordi della sua amica Merc, una ragazza intrappolata in una bottiglia.

sito ufficiale – trailer

Okoshiyasu, Chitose-chan – (おこしやす, ちとせちゃん)

scheda sul sito

Studio Gathering – Direction: Yatate Kyou

data uscita: 6 Ottobre

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Josei

tratto: Manga di Natsume Yukiko

trama: Episodi d 5 minuti. Il manga “calmante” segue Chitose, un pulcino pinguino imperatore che vive a Kyoto. Le storie descrivono luoghi familiari come Kyoto come il ponte Togetsu-kyo, il boschetto di bambù Arashiyama, il santuario Fushimi Inari-taisha e il tempio Kiyomizu-dera dal punto di vista di un pinguino, così come la cucina di Kyoto.

sito ufficiale – trailer

Ore ga Suki nano wa Imouto dakedo Imouto ja Nai – (俺が好きなのは妹だけど妹じゃない)

scheda sul sito

Studio Magia Doraglier e Naz – Direction: Furukawa Hiroyuki – Series Composition: Momose Yuuichirou – Character Design: Furukawa Hiroyuki

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Romance, Comedy

tratto: Light novel di Ebisu Seiji e Gintarou

trama: La serie ruota intorno alla sorella minore Suzuka Nagami e al fratello maggiore Yu Nagami. Suzuka è una bellissima studentessa di scuola media del terzo anno con eccellenti voti ed è la presidentessa del consiglio studentesco. Ha scritto un romanzo su una sorellina che ha una relazione incestuosa il fratello maggiore, e il romanzo vince un premio come light novel. Per evitare problemi e dopo averne discusso con il fratello, i due decidono che sarà lui a presentarsi come autore del romanzo, sotto lo pseudonimo di Chikai Towano.

sito ufficiale – trailer

Pingu in the City 2 – (ピングー in ザ・シティ 新エピソード)

scheda sul sito

Studio Polygon Pictures

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Kids

tratto: storia originale

trama: Nuova serie del pinguino Pingu (le cui avventure sono state trasmesse anche più volte in Italia). Dal piccolo paesino in cui vivevano, Pingu e la sua famiglia vanno a vivere in una grande città. Episodi di 7 minuti

sito ufficiale

Radiant – (ラディアン)

scheda sul sito

Studio Lerche – Direction: Fukuoka Daiki e Kishi Seiji – Series Composition: Uezu Makoto – Character Design: Kawano Nozomi

data uscita: 6 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Magic, Adventure, Fantasy

tratto: dal Manga Francese “Radiant” di Tony Valente (edito in Italia da Mangasenpai)

trama: La storia segue Seth, un ragazzo che cerca di diventare un grande mago, e un gruppo di streghe che cercano di recarsi al Radiant. Radiant è una terra mitica che genera mostri chiamati “Nemesis” che precipitano sul mondo dal cielo. Durante il viaggio, viene data loro la caccia dall’Inquisizione.

sito ufficiale – trailer

Release the Spyce

scheda sul sito

Studio Lay-duce – Direction: Satou Akira – Series Composition: Takahiro – Character Design: Ishino Satoshi

data uscita: 7 Ottobre

In Italia:

temi: Action, School

tratto: storia originale

trama: L’anime inizia con una liceale di nome Momo, che frequenta una scuola superiore nella città di Sorasaki. All’insaputa di tutti, Momo è un agente che lavora per l’agenzia di intelligence privata Tsukikage, che protegge la città e la sua gente. Sotto la tutela della sua superiore Yuki e degli altri suoi amici, mantengono la pace in città.

sito ufficiale – trailer

RErideD: Tokigoe no Derrida – (RErideD-刻越えのデリダ-)

scheda sul sito

Studio Geek Toys – Direction: Satou Takuya – Series Composition: Konuta Kenji – Character Design: Watanabe Kouji

data uscita: 4 Ottobre

In Italia:

temi: Sci-Fi

tratto: storia originale

trama: L’anno è il 2050. Un giovane ingegnere di nome Derrida Yvain divenne famoso grazie al suo contributo allo sviluppo della “Macchina autonoma DZ” alla Rebuild, l’azienda manifatturiera fondata da suo padre. Un giorno, Derrida e il suo collega Nathan scoprono un difetto nelle DZ e cercano di mettere in guardia il loro capo, ma vengono ignorati. Sebbene Derrida e Nathan siano consapevoli del pericolo, decidono a malincuore di rimandare qualsiasi misura, e invece vanno alla festa di compleanno di Mage, figlia di Nathan. Il giorno dopo, dopo aver trascorso una giornata tranquilla, Derrida e Nathan vengono improvvisamente attaccati da forze sconosciute. Alla fine della fuga, Derrida cade in una macchina del sonno freddo e 10 anni dopo, si sveglia in un mondo devastato nel bel mezzo di una guerra. Mentre Derrida viene attaccato da un gruppo di DZ fuori controllo, si arrende quasi, ma ricorda le ultime parole di Nathan.

“Abbi cura di Mage.” Nonostante il duro destino caduto su di lui, Derrida parte alla ricerca di Mage. Oltre il tempo, ci riuniamo – questa è la storia di un viaggio per la speranza.

sito ufficiale – trailer

Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai – (青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない)

scheda sul sito

Studio CloverWorks – Direction: Masui Souichi – Series Composition: Yokotani Masahiro – Character Design: Tamura Satomi

data uscita: 4 Ottobre

In Italia:

temi: Romance, Comedy, School

tratto: Light novel di Kamoshida Hajime e Mizoguchi Keiji

trama: C’è una voce su un fenomeno misterioso chiamato “sindrome della pubertà”. Ad esempio, Sakuta Azusagawa è uno studente del liceo che all’improvviso vede apparire una coniglietta davanti a lui. Si tratta della compagna di scuola Mai Sakurajima, che è anche una famosa attrice andata in pausa dall’industria dell’intrattenimento. Per qualche ragione, le persone intorno a Mai non possono vedere la sua figura da coniglietta. Sakuta si propone di risolvere questo mistero, e trascorrendo il tempo con Mai, conosce i suoi sentimenti segreti. Altre eroine che hanno la “sindrome della pubertà” iniziano ad apparire di fronte a Sakuta.

sito ufficiale – trailer

Senran Kagura: Shinovi Master – Tokyo Youma-hen – (Senran Kagura 2nd Season – 閃乱カグラ SHINOVI MASTER -東京妖魔篇-)

scheda sul sito

Studio TNK – Direction: Yanagisawa Tetsuya – Series Composition: Kitajima Yukinori – Character Design: Gotou Junji

data uscita: 13 Ottobre

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Comedy, Ecchi, School

tratto: Videogiochi

trama: Seguito della serie tv “Senran Kagura”. La storia si incentra su cinque giovani e avvenenti apprendiste ninja: Asuka, Katsuragi, Hibari, Ikaruga e Yagiyuu.

sito ufficiale – trailer

Shuudengo, Capsule Hotel de, Joushi ni Binetsu Utawaru Yoru. – (The Night When Me and My Boss Spent the Night at the Capsule Hotel – After the Last Train and He Passed His Fever to Me – 終電後、カプセルホテルで、上司に微熱伝わる夜。)

scheda sul sito

Studio Namu Animation

data uscita: 8 Ottobre

In Italia:

temi: Ecchi, Josei, Romance

tratto: da un Manga

trama: Episodi di 5 minuti. Minori Aizawa, ha una relazione professionale piuttosto conflittuale con il suo capo, Akihiko Hadano. Ma una sera, dopo aver bevuto durante una festa tra colleghi ed aver perso l’ultimo treno…

sito ufficiale

Sono Toki, Kanojo wa – (She’s in love – その時, カノジョは.)

scheda sul sito

Studio Master Lights – Director: Kubonouchi Eisaku

data uscita: Ottobre

In Italia:

temi: Drama, Romance

tratto: storia originale

trama: L’anime si svolge a Fukuoka e segue la vita amorosa di quattro donne protagoniste: una studentessa delle scuole superiori, una dell’università, e due adulte lavoratrici.

sito ufficiale

Sora to Umi no Aida – (ソラとウミのアイダ)

scheda sul sito

Studio TMS Entertainment – Direction: Nigorikawa Atsushi – Series Composition: Yamada Takashi

data uscita: 4 Ottobre

In Italia:

temi: Adventure, Space

tratto: Videogioco

trama: La storia è ambientata a Onomichi, Hiroshima nell’anno 20XX. I pesci scompaiono dal mare in tutto il mondo e solo le balene vivono nell’oceano. Il Ministero della pesca decide di creare giganteschi serbatoi di pesci sperimentali nello spazio. L’Unione dei Pescatori dell’universo di Onomichi viene fondata e inizia a formare i pescatori spaziali. I pescatori di sesso femminile sono molto richiesti a causa del rafforzamento di una legge sull’uguaglianza del lavoro per uomini e donne. Sono stati selezionati sei nuovi pescatori spaziali femminili e la storia è incentrata sul sostegno alla loro crescita

sito ufficiale – trailer

Souten no Ken: Regenesis 2nd Season – ( Ken il Guerriero: le origini del mito – Fist of the Blue Sky: Re:Genesis 2nd Season – 天の拳 REGENESIS 第2期)

scheda sul sito

Studio Polygon Pictures – Direction: Kazumi Yoshio – Series Composition: Ozaki Satoshi

data uscita: 2 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Historical, Martial Arts

tratto: dal Manga “Ken il guerriero: Le origini del mito” di Tetsuo Hara (edito in Italia dalla Planet Manga)

trama: Seconda parte del prequel di “Ken il guerriero“. Ambientato anni prima della catastrofe che colpirà l’umanità, negli anni ’30, seguiamo le vicende dello zio di Ken, maestro della scuola di Hokuto.

sito ufficiale – trailer

SSSS.Gridman

scheda sul sito

Studio Trigger – Direction: Amemiya Akira – Character Design: Sakamoto Masaru

data uscita: 7 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Mecha

tratto: storia originale

trama: Yuta Hibiki si risveglia con l’amnesia e l’abilità vede cose che gli altri non possono. Incontra per la prima volta un Gridman nel riflesso del computer del suo amico Rikka Takarada che gli dice di “Ricorda la sua chiamata”, ma Yuta non capisce cosa significhi. Più tardi, in lontananza, vede un mostro estremamente grande che però non si muove. È solo quando Yuta arriva a scuola che i due avvistamenti hanno un senso: un mostro attacca e l’eroe che Yuta ha visto sullo schermo del computer lo trascina al suo interno e trasforma Yuta in un eroe gigante di nome Gridman.

sito ufficiale – trailer

Sword Art Online: Alicization – (ソードアート・オンライン アリシゼーション)

scheda sul sito

Studio A-1 Pictures – Direction: Ono Manabu – Character Design: Adachi Shingo, Nishiguchi Tomoya, Suzuki Gou

data uscita: 7 Ottobre – (avrà quattro stagioni, e terminerà a Settembre 2019)

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Game, Sci-Fi

tratto: serie di Light Novel di Kawahara Reki (edite in Italia dalla Jpop), in particolare l’anime adatterà i volumi da 9 a 18.

trama: nuova serie tv della saga di Sword Art Online. “Underworld”, il mondo che potrebbe superare persino “SAO”. Gli NPC sono proprio come gli umani. Kirito vaga e si perde in “Underground”. Lui e i suoi nuovi amici lottano per fuggire mentre svelano i segreti di questo nuovo mondo virtuale…

sito ufficiale – trailer

Tensei Shitara Slime Datta Ken – (Vita da Slime – That Time I Got Reincarnated as a Slime – 転生したらスライムだった件)

scheda sul sito

Studio 8bit – Direction: Kikuchi Yasuhito – Series Composition: Fudeyasu Kazuyuki – Character Design: Ebata Ryouma

data uscita: 2 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Drama, Fantasy, Seinen

tratto: Light Novel di Fuse (il manga, intitolato “Vita da Slime”, è edito in Italia dalla Star Comics)

trama: Il trentasettenne Satoru Mikami è incastrato in un lavoro senza sbocchi, insoddisfatto della sua vita mondana, ma dopo essere morto per mano di un ladro, si sveglia per un nuovo inizio in un regno fantastico … come uno slime!!! Mentre si abitua alla sua nuova esistenza, le sue imprese con gli altri mostri scatenano una catena di eventi che cambieranno il suo nuovo mondo per sempre!

sito ufficiale – trailer

The iDOLM@STER SideM: Wake Atte Mini! – (アイドルマスター SideM 理由あってMini!)

scheda sul sito

Studio Zero-G – Director: Mankyuu

data uscita: 9 Ottobre

In Italia:

temi: Music

tratto: da un Manga

trama: parodia comica della serie tv “The Idolmaster Side M”; fa parte del grande franchise di “The Idolmaster”

sito ufficiale – trailer

Toaru Majutsu no Index III – (A Certain Magical Index 3 – とある魔術の禁書目録III)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff – Director: Nishikiori Hiroshi – Series Composition: Yoshino Hiroyuki – Character Design: Tanaka Yuuichi

data uscita: 6 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi, Super Power, Magic

tratto: serie di Light Novel di Kamachi Kazuma e Haimura Kiyotaka (il Manga, con il titolo “A Certain Magical Index” è edito in Italia da Star Comics)

trama: Seguito delle precedenti serie tv (compresi spinoff e film).

sito ufficiale – trailer

Tokyo Ghoul:re 2nd Season – (京喰種トーキョーグール:re 第2期)

scheda sul sito

Studio Pierrot – Director: Watanabe Odahiro – Series Composition: Mikasano Chuuji – Character Design: Nakajima Atsuko

data uscita: 9 Ottobre

In Italia: VVVVID

temi: Action, Drama, Horror, Mystery, Psychological, Seinen, Supernatural

tratto: dal manga “Tokyo Ghoul” di Ishida Sui (edito in Italia dalla Jpop)

trama: Ultima stagione di Tokyo Ghoul, con il finale della serie.

sito ufficiale – trailer

Tonari no Kyuuketsuki-san – (Ms. vampire who lives in my neighborhood -となりの吸血鬼さん)

scheda sul sito

Studio Gokumi, AXsiZ – Director: Akitaya Noriaki

data uscita: 5 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life, Supernatural, Vampire

tratto: 4-koma manga

trama: A causa di uno strano incidente, Akari viene salvata da una ragazza vampira di nome Sophie Twilight, e si interessa a lei.

sito ufficiale – trailer

Tsurune: Kazemai Koukou Kyuudoubu – (ツルネ 風舞高校弓道部)

scheda sul sito

Studio Kyoto Animation – Director: Yamamura Takuya – Series Composition: Yokote Michiko – Character Design: Kadowaki Miku

data uscita: 15 Ottobre

In Italia:

temi: Drama, School, Sports

tratto: Romanzo di Ayano Kotoko

trama: Minato ha praticato tiro con l’arco giapponese alle medie, ma dopo un certo incidente, è scappato da questo sport. Al liceo, Minato incontra nuovi amici, e insieme come parte del club di tiro con l’arco della loro scuola mirano a vincere il torneo della prefettura.

sito ufficiale – trailer

Uchi no Maid ga Uzasugiru! – (うちのメイドがウザすぎる!)

scheda sul sito

Studio Doga Kobo – Director: Oota Masahiko – Series Composition: Aoshima Takashi – Character Design: Yamazaki Jun

data uscita: 5 Ottobre

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, Shoujo Ai

tratto: Manga di Nakamura Kanko

trama: Il manga è incentrato su Misha, una bambina che ha perso la madre in tenera età e che ora vive con suo padre. Suo padre assume una cameriera di nome Tsubame, che era un ex funzionario dell’Autodifesa, ed è anche un lolicon.

sito ufficiale – trailer

Uchuu Senkan Tiramisu II – (Space Battleship Tiramisu 2 – 宇宙戦艦ティラミスⅡ)

scheda sul sito

Studio Gonzo – Director: Hiroshi Ikehata

data uscita: 2 Ottobre

In Italia:

temi: Comedy, Mecha, Sci-Fi, Slice of Life, Space

tratto: Manga di Miyagawa Satoshi e Itou Kei

trama: La razza umana si è sviluppata anche nello spazio, occupando una vasta porzione della galassia. Nell’anno 0156 dell’era spaziale, tuttavia, scoppia una guerra tra tutte le colonie spaziali. La Terra inizia quindi la costruzione in segreto di Tiramisù, una nuova nave spaziale.

sito ufficiale – trailer

Ulysses: Jehanne Darc to Renkin no Kishi – (ユリシーズ ジャンヌ・ダルクと錬金の騎士)

scheda sul sito

Studio AXsiZ – Director: Itagaki Shin – Series Composition: Kingetsu Ryuunosuke – Character Design: Sawada Jouji

data uscita: 7 Ottobre

In Italia:

temi: Action, Fantasy

tratto: Light novel di Kasuga Mikage

trama: La storia si svolge nella Francia del XV secolo, durante la Guerra dei Cent’Anni con l’Inghilterra. Montmorency, figlio di un nobile, si immerge nello studio della magia e dell’alchimia in una scuola per cavalieri. Tuttavia, dopo la sconfitta della Francia ad Agincourt, la scuola viene sciolta e Montmorency è costretto a fuggire. Mentre corre, incontra una ragazza del villaggio di nome Jeanne.

sito ufficiale – trailer

Yagate Kimi ni Naru – (Bloom Into You – Eventually, I Will Become You – やがて君になる)

scheda sul sito

Studio Troyca – Director: Katou Makoto – Series Composition: Hanada Jukki – Character Design: Gouda Hiroaki

data uscita: 5 Ottobre

In Italia:

temi: School, Shoujo Ai

tratto: Manga di Nakatani Nio

trama: Yuu ha sempre amato i manga shoujo e attende il giorno in cui riceverà una confessione d’amore che le faccia battere il cuore, e tuttavia quando un giovane compagno di classe confessa i suoi sentimenti a lei … non sente nulla. Delusa e confusa, Yuu comincia la scuola superiore ancora incerta su come rispondere. È allora che Yuu vede la bellissima presidentessa del consiglio studentesco Nanami rifiutare un pretendente con una tale maturità che si convince a chiederle aiuto. Ma quando la prossima persona a dichiararsi a Yuu è la stessa Nanami, la sua storia d’amore shoujo è finalmente iniziata?

sito ufficiale – trailer