La stagione televisiva estiva in Giappone comprende i mesi di Luglio, Agosto e Settembre

– * Serie tv della stagione ESTIVA * – IN ORDINE ALFABETICO (titolo originale giapponese) –

Aguu: Tensai Ningyou – (Aguu: Genius Dolls – 悪偶 ‐天才人形‐)

scheda sul sito

Studio Deen – Director: Bob Shirahata

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Action, Drama, Supernatural

tratto: Web manhua

trama: Ai è una ragazza ordinaria e una ballerina. Anche la sua amica Machi è una ballerina, ma al suo contrario è straordinaria della danza. Guardare il talento di Machi spesso fa sentire giù Ai. Ma un giorno, Ai scopre il segreto di Machi: l’esistenza degli Aguu, entità a grandezza di palmo che conferiscono un talento geniale a coloro che li detengono. Per salvare Machi, che è diventata una “Sarta”, Ai diventa un “Salvatore”. I salvatori sono un gruppo di persone che hanno combattuto le sarte per generazioni.

sito ufficiale: http://aguu-anime.com/ – trailer: https://youtu.be/Yp9Gzu3UpRE Angolmois: Genkou Kassenki – (アンゴルモア 元寇合戦記)

scheda sul sito

Studio NAZ – Director: Kuriyama Takayuki

data uscita: 11 Luglio

In Italia:

temi: Action, Military, Historical, Drama, Samurai

tratto: da Manga di Takagi Nanahiko

trama: L’avventura storica ruota attorno a un samurai, che difende il Giappone contro la prima invasione mongola del 1274

sito ufficiale: http://angolmois-anime.jp/ – trailer: https://youtu.be/PMvjUqCludE Ani ni Tsukeru Kusuri wa Nai! 2 – (Please Take My Brother Away 2 – 兄に付ける薬はない! 2)

scheda sul sito

Studio Fanworks – Director: Rareko

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy, School

tratto: Web manhua

trama: episodi di 3 minuti. Miao e Fen sono due fratelli che non fanno altro che altro litigare: non esiste pace in casa dato che loro non riescono a darsi neanche un secondo di tregua. Ma se ci sono problemi, ecco che Fen diventa un amorevole e dolce fratello pronto a difendere la sua sorellina ad ogni costo!

sito ufficiale: http://fanworks.co.jp/news/20170306/ – trailer: https://youtu.be/iFM8HC1J2pk Asobi Asobase – (あそびあそばせ)

scheda sul sito

Studio Lerche – Director: Kishi Seiji

data uscita: 8 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Drama, School

tratto: Manga di Rin Suzukawa

trama: La commedia ruota intorno a tre compagne di classe, che giocano semplici giochi a mano. Una delle ragazze è brava nei giochi, ma li odia perchè ha sempre perso con la sorella maggiore, e costretta a fare le faccende di casa mentre cresceva. Un’altra ragazza è di origine americana, ma cresciuta in Giappone, e che fa solo finta di non parlare bene giapponese. Un’altra ragazza di solito osserva i loro giochi e perde con le altre ragazze.

sito ufficiale: http://asobiasobase.com/ Back Street Girls – (Back Street Girls: Washira Idol Hajimemashita – バック ストリート ガールズ)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff – Director: Kon Chiaki

data uscita: 4 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Ecchi, Seinen

tratto: Manga di Jasmine Gyuh

trama: Un gruppo di 3 yakuza ha deluso il loro capo per l’ultima volta. Dopo aver incasinato un lavoro importante, il capo da loro due scelte: suicidarsi, o andare in Thailandia per un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale, per diventare idol “femminili”. Dopo un macabro anno di addestramento per diventare idol, debuttano con successo, con enorme popolarità, con loro grande sgomento. È qui che inizia veramente la loro tragedia.

sito ufficiale: http://backstreetgirls-anime.toeiad.co.jp/ – trailer: https://youtu.be/avSTv7qDP_M

Baki (2018)

scheda sul sito

Studio TMS Entertainment – Director: Hirano Toshiki

data uscita: 25 Giugno

In Italia: Netflix? (in Giappone la serie verrà pubblicata direttamente sulla tv online Netflix)

temi: Action, Martial Arts, Shounen

tratto: Manga di Keisuke Itagaki (da cui erano già stati tratti degli anime)

trama: Nell’anime è trasposta la saga del manga “I più cattivi del Braccio della Morte”. Il protagonista, Baki Hanma, si allena intensamente per diventare abbastanza forte da superare il padre, Yujiro Hanma, il più forte combattente del mondo. Intanto cinque dei detenuti del braccio della morte, i più violenti e brutali, si stanno radunano per affrontarlo, in uno scontro senza regole.

sito ufficiale Banana Fish – (バナナフィッシュ)

scheda sul sito

Studio Mappa – Director: Utsumi Hiroko

data uscita: 6 Luglio

In Italia: Amazon Prime

temi: Action, Adventure, Drama, Shoujo

tratto: dal Manga “Banana Fish” di Yoshida Akimi (edito in Italia dalla Planet Manga)

trama: 1973. Un soldato americano, reduce della guerra in Vietnam, impazzisce e uccide diversi compagni, pronunciando nient’altro che “Banana Fish”. Anni dopo, suo fratello minore, in una New York criminale, vuole scoprire la verità, non importa quanto sia pesante il coperchio da scoperchiare…

sito ufficiale: http://bananafish.tv/ – trailer: https://www.dailymotion.com/video/x6k8zy2 BanG Dream! Garupa☆Pico – (BanG Dream! ガルパ☆ピコ)

scheda sul sito

Studio DMM.futureworks, Studio Sanzigen

data uscita: 5 Luglio

In Italia:

temi: Music, Comedy

tratto: Manga di Kashiwabara Mami

trama: seguito di “BanG Dream!”. Episodi di 5 minuti. Incentrato sulle avventure del gruppo femminile Poppin’ Party.

sito ufficiale: https://anime.bang-dream.com/pico/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4tkNXd7LcGQ Chio-chan no Tsuugakuro – (ちおちゃんの通学路)

scheda sul sito

Studio Diomedea – Director: Inagaki Takayuki

data uscita: 6 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Seinen

tratto: Manga di Kawasaki Tadataka

trama: Il manga/anime segue la studentessa liceale Chio Miyamo, e le sue avventure scolastiche. Chio si imbatte in problemi sia grandi che piccoli, come la costruzione, una banda di motociclisti, un’improvvisa urgenza di usare il bagno e altro ancora.

sito ufficiale: http://chiochan.jp/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=piWbD3V2Lj8 Chuukan Kanriroku Tonegawa – (Middle Manager Tonegawa – 中間管理録 トネガワ)

scheda sul sito

Studio Madhouse – Director: Kawaguchi Keiichirou

data uscita: 4 Luglio

In Italia:

temi: Drama, Psychological, Seinen, Parody

tratto: Manga di Hagiwara Tensei e Hashimoto Tomohiro

trama: Spin-off della serie “Kaiji”, con il braccio destro di Kazutaka Hyoudou, lo spietato Tonegawa.

sito ufficiale: http://www.tonegawa-anime.com/ Cinderella Girls Gekijou 3rd Season – (THE IDOLM@STER Cinderella Girls Theater 3rd Season – シンデレラガールズ劇場 第3期)

scheda sul sito

Studio Gathering – Director: Mankyuu

data uscita: 3 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life

tratto: 4-koma Manga

trama: terza serie di “Cinderella Girls Gekijou”. Direttamente dalla serie The Idolm@ster ritornano le idol, questa volta in una veste puramente comica. Questi brevi episodi ci permetteranno di vedere tra una risata e l’altra come trascorrono le loro giornate le nostre simpatiche protagoniste.

sito ufficiale: http://cingeki-anime.com/ FLCL Progressive – (Fooly Cooly Progressive – フリクリ プログレ)

scheda sul sito

Studio Production I.G – Director: Motohiro Katsuyuki

data uscita: 3 Giugno

In Italia:

temi: Action, Comedy, Dementia, Mecha, Parody, Sci-Fi

tratto: Storia originale

trama: Seguito di “FLCL“. Sono trascorsi molti anni da quando Naota e Haruhara Haruko hanno condiviso la loro avventura insieme. Nel frattempo, la guerra tra le due entità conosciute come Medical Mechanica e Fraternity infuria in tutta la galassia.

Incontriamo Hidomi, un’adolescente che crede che non ci sia nulla di sorprendente da aspettarsi dalla vita, fino a quando un giorno una nuova insegnante di nome Haruko arriva alla sua scuola. Ben presto, Medical Mechanica attacca la sua città e Hidomi scopre un segreto dentro di lei che potrebbe salvare tutti, un segreto che solo Haruko può sbloccare. Ma perché Haruko è tornata sulla Terra? Che cosa è successo alla Rickenbacker 4001 che ha lasciato con Naota? E dove è finito il robot di tipo umano “Canti”?

sito ufficiale: http://flcl-anime.com/progre/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=MqDlfqmUlcg Free! Dive to the Future – (Free 3)

scheda sul sito

Studio Kyoto Animation – Director: Kawanami Eisaku

data uscita: 12 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Slice of Life, Comedy, Sports, Drama, School

tratto: Storia originale

trama: seguito delle serie tv “Free” e “Free 2: Eternal Summer“. Terza stagione per i nuotatori. Dopo le superiori, le vicende saranno ambientate al college.

sito ufficiale: http://df.iwatobi-sc.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=fCXaIXrIHWU Future Card Shin Buddyfight – (Future Card Buddyfight Ace – フューチャーカード 神バディファイト)

scheda sul sito

Studio OLM, Xebec

data uscita: 2 Giugno

In Italia:

temi: Game

tratto: Gioco di Carte

trama: Nuova stagione del longevo franchise “Future Card”.

sito ufficiale: http://tv-aichi.co.jp/fc-buddyfightX/ Gintama. Gin no Tamashii-hen 2nd Season – (Gintama 2018 – Gintama.: Silver Soul Arc 2 – 銀魂. 銀ノ魂篇 2)

scheda sul sito

Studio Bandai Namco Pictures

data uscita: 9 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Action, Comedy, Historical, Parody, Samurai, Sci-Fi, Shounen

tratto: dal manga “Gintama” di Hideaki Sorachi (edito in Italia dalla Star Comics)

trama: Secondo arco della saga “Silver Soul”

sito ufficiale: http://www.tv-tokyo.co.jp/anime/gintama/ Grand Blue – (ぐらんぶる)

scheda sul sito

Studio Zero-G – Director: Takamatsu Shinji

data uscita: 14 Luglio

In Italia: Amazon Prime

temi: Comedy, Seinen, Slice of Life

tratto: Manga di Inoue Kenji e Yoshioka Kimitake

trama: Comincia una nuova vita per Iori Kitahara con l’inizio della sua carriera universitaria vicino all’oceano, nella città di Izu. Si trasferirà nel negozio di immersioni di suo zio, il “Grand Blue”. Lì trova il bellissimo oceano, belle donne e uomini che amano le immersioni e l’alcol. Iori sarà in grado di vivere la vita universitaria dei suoi sogni?

sito ufficiale: http://grandblue-anime.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=m-nN3SlHwZk Hanebado! – (The Badminton play of Ayano Hanesaki! – はねバド!)

scheda sul sito

Studio LIDENFILMS – Director: Ezaki Shinpei

data uscita: 2 Luglio

In Italia:

temi: Sports, Seinen

tratto: Manga di Hamada Kousuke

trama: Kentaro Tachibana è un allenatore di badminton del liceo, che ha molto più entusiasmo di alcuni membri della sua piccolissima squadra. Un giorno incontra la studentessa dalla voce tranquilla Ayano Hanesaki, che è fisicamente capace e con esperienza nel badminton. Cerca di reclutarla, ma sembra che lei non abbia alcun interesse nello sport.

A causa di una serie di circostanze, alla fine si unisce alla squadra. L’allenatore Tachibana è convinto che con lei in squadra, saranno campioni!

sito ufficiale: http://hanebad.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=WwrdTaxBcw0 Happy Sugar Life – (White Sugar Garden – Black Salt Cage – ハッピーシュガーライフ)

scheda sul sito

Studio Ezo’la – Director: Nagayama Nobuyoshi

data uscita: 14 Luglio

In Italia: Amazon Prime

temi: Drama, Horror, Shounen

tratto: Manga di Kagisora Tomiyaki

trama: La liceale Satou Matsuzaka ha la reputazione di essere facile, ma un giorno il suo stile di vita di dormire con un ragazzo dopo l’altro finisce. Succede quando incontra Shio, una bambina, per la quale è convinta di provare per la prima volta il vero amore. Satou può sembrare dolce e innocente, ma non c’è niente che non farà per proteggere la loro vita insieme, compreso il commettere un omicidio. Ma da dove ha preso la bambina, e per quanto tempo può durare la loro “Happy Sugar Life” insieme?

sito ufficiale: http://happysugarlife.tv/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=UHrFh_cmevY Harukana Receive – (はるかなレシーブ)

scheda sul sito

Studio C2C – Director: Kubooka Toshiyuki

data uscita: 6 Luglio

In Italia:

temi: Ecchi, Slice of Life, Sports

tratto: Manga di Nyoijizai

trama: La storia si svolge ad Okinawa, dove Haruka forma una coppia di beach volley con Kanata. Kanata, che non era in grado di sopportare la pressione esercitata dalla sua bassa statura, aveva già rinunciato al beach volley, ma è convinto da Haruka di tornare sulla sabbia ancora una volta e puntare al torneo junior.

sito ufficiale: http://www.harukana-receive.jp/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rjzgxkIuiok Hataraku Onii-san! No 2! – (働くお兄さん! の2!)

scheda sul sito

Studio Tomovies

data uscita: 6 Luglio

In Italia:

temi: Comedy

tratto: Storia originale

trama: La storia segue le vicende quotidiane di un allegro gatto calico di nome Tapio Chatorazawa e del pessimista gatto blu di Russia Kuehiko Roshihara. I due studiano presso la stessa università e svolgono vari strani lavoretti part-time.

sito ufficiale: http://www.hataoni.jp/ Hataraku Saibou – (Cells at work! Lavori in corpo! – はたらく細胞)

scheda sul sito

Studio David Production – Director: Suzuki Ken`ichi

data uscita: 8 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Shounen

tratto: dal manga “Cells at work! Lavori in corpo!” di Shimizu Akane (edito in Italia dalla Star Comics)

trama: Il corpo umano in media contiene circa 60 trilioni di cellule, e ognuno di loro ha del lavoro da fare! Ma quando vieni ferito, virus o batteri invadono, o quando una reazione allergica divampa, tutti, dai globuli bianchi silenziosi ma mortali ai neuroni intelligenti, devono lavorare insieme per superare la crisi!

sito ufficiale: http://hataraku-saibou.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=yaPOrNyUPq4 High Score Girl – (ハイスコアガール)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff – Director: Yamakawa Yoshiki

data uscita: 14 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Romance, School, Seinen

tratto: Manga di Oshikiri Rensuke

trama: L’anno è il 1991, e Yaguchi Haruo vive solo per i videogiochi. Non è popolare a scuola e non è né bello, divertente, simpatico e nemmeno amichevole. L’unico suo talento è la bravura nei videogiochi. Un giorno nella sala giochi locale, gioca con Akira Oono, una compagna di classe popolare, intelligente, che lo distrugge a Street Fighter II. Non solo perde per 30 volte di fila, ma non può batterla a nessun gioco. Haruo non sembra scuotere Akira, mentre lei lo segue da gioco a gioco ogni giorno dopo la scuola, e lo picchia ogni volta. Per quanto strano possa sembrare, la strana coppia inizia un inusuale legame di amicizia.

sito ufficiale: http://hi-score-girl.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=S51PKANf92c Hyakuren no Haou to Seiyaku no Valkyria – (The Master of Ragnarok & Blesser of Einherjar – 百錬の覇王と聖約の戦乙女〈ヴァルキュリア)

scheda sul sito

Studio EMT2 – Director: Kobayashi Kousuke

data uscita: 8 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Fantasy, Harem

tratto: Light Novel di Takayama Seiichi e Yukisan

trama: Alcune leggende metropolitane farebbero meglio a non essere verificate! Yuuto Suoh ottiene più di quanto si aspettava, quando si unisce al suo amico d’infanzia Mitsuki Shimoya, nel testare una leggenda metropolitana. Quando usa il suo telefono per scattare una foto di se stesso con lo specchio divino del santuario locale, viene trasportato in un altro mondo – uno immerso nella tradizione dei vecchi miti norreni. Usando le sue conoscenze acquisite a scuola e dal suo smartphone ad energia solare, ha la possibilità di portare il clan del lupo, le stesse persone che lo hanno curato, alla prominenza, guadagnando l’adorazione di un gruppo di vergini guerriere magiche conosciute come l’Einherjar.

sito ufficiale: Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu – (How Not to Summon a Demon Lord – 異世界魔王と召喚少女の奴隷魔術)

scheda sul sito

Studio Ajia-Do – Director: Murano Yuuta

data uscita: 5 Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Magic, Fantasy

tratto: Light Novel di Murasaki Yukiya e Tsurusaki Takahiro

trama: Nel MMORPG Cross Reverie, Takuma Sakamoto è così potente da essere lodato come “Demon Lord” dagli altri giocatori. Un giorno, viene evocato in un altro mondo… ma con lo stesso aspetto che aveva nel gioco! Lì, incontra due ragazze che si proclamano entrambe come sue Evocatrici. Hanno eseguito un Rituale di schiavitù per trasformarlo nella loro Evocazione … ma è stato allora che l’abilità passiva di Takuma si è attivata! Sono le ragazze a essere ridotte in “schiavitù”! Sebbene Takuma potesse essere il più forte Stregone, non aveva idea di come parlare con altre persone. Qui fa la sua scelta: agire in base alla sua personalità del gioco! “Stupefacente? Ma certo … Sono Diablo, l’essere conosciuto e temuto come il Signore dei Demoni! ” Inizia così una storia di avventura con un Signore dei Demoni incredibilmente potente (o almeno qualcuno che agisce come tale) trasportato in un altro mondo!

sito ufficiale: http://isekaimaou-anime.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8a0gn8mmnaY Island

scheda sul sito

Studio Feel. – Director: Kawaguchi Keiichirou

data uscita: 1 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Sci-Fi, Drama

tratto: Visual novel

trama: Urashima, un’isola lontana dalla terraferma. Le persone che vivono lì conducono vite spensierate. Ma cinque anni fa, le tre grandi famiglie dell’isola patirono una serie di disgrazie e cedettero al sospetto. La gente dell’isola interruppe ogni contatto con la terraferma e iniziò un lento declino. La chiave per salvare l’isola si trova in tre ragazze che appartengono alle tre famiglie. Ma sono legati da vecchie tradizioni e sono in conflitto. Su quell’isola, arriva un uomo solitario. L’uomo afferma di provenire dal futuro, e inizia una lotta solitaria per cambiare il destino dell’isola.

sito ufficiale: http://never-island.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=TwdzHwXymm4 Jashin-chan Dropkick – (Dropkick On My Devil!! – False God My Dropkick – 邪神ちゃんドロップキック)

scheda sul sito

Studio Nomad – Director: Satou Hikaru

data uscita: 10 Luglio

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Seinen, Supernatural

tratto: Manga di Yukiwo

trama: Jashin-chan Dropkick è una violenta commedia ‘schifosa’ su una lolita gotica delirante, Yurine, che evoca una ragazza demoniaca con la coda di un cobra, Jashin-chan.

Dovranno vivere insieme finché Yurine non troverà un modo per rimandare Jashin-chan all’inferno, o finché Jashin-chan non uccide Yurine.

sito ufficiale: http://jashinchan.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=UwOrrapByco Joshi Ochi! 2-kai kara Onnanoko ga… Futte Kita!?

scheda sul sito

Studio Ark – Director: Jinki Tomoshiyo

data uscita: 2 Luglio

In Italia:

temi: Ecchi

tratto: Manga di Hato Konro

trama: Il manga “ecchi slapstick” è incentrato sul lavoratore part-time Sousuke Aikawa, che vive in un appartamento fatiscente. Un giorno sente un suono scricchiolante dal suo soffitto, e all’improvviso il residente dell’appartamento sopra il suo, Sunao Unyuu, cade attraverso un buco che appare nel suo soffitto sul suo letto. Inizia così la convivenza comica di Sousuke e Sunao.

sito ufficiale: https://joshiochi.cf-anime.com/ Kyoto Teramachi Sanjou no Holmes – (Holmes at Kyoto Teramachi Sanjo – 京都寺町三条のホームズ)

scheda sul sito

Studio Seven – Director: Sasaki Tokiyoshi

data uscita: 10 Luglio

In Italia:

temi: Mistery

tratto: Romanzi di Mochizuki Mai

trama: La serie mystery ruota attorno a un “dispettoso” bel ragazzo di Kyoto e una ragazza del liceo. La storia è ambientata in un negozio di antiquariato nel quartiere dello shopping di Teramachi Sanjou a Kyoto. La ragazza del liceo Aoi Mashiro inaspettatamente incontra Kiyotaka Yagashira, il figlio del proprietario del negozio, e finisce a lavorare part-time lì. Kiyotaka è chiamato l”Holmes del Teramachi Sanjou”, e lui e Aoi risolvono casi strani portati da vari clienti.

sito ufficiale: http://kyototeramachi-holmes.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=gsSTI1d7NLM Lord of Vermilion: Guren no Ou – (ロード オブ ヴァーミリオン 紅蓮の王)

scheda sul sito

Studio Seven Arc – Director: Suganuma Eiji

data uscita: 14 Luglio

In Italia:

temi: Action, Fantasy

tratto: Gioco di Carte

trama: L’anime si svolge a Tokyo nel 2030. In un’area suburbana, improvvisamente si sente un suono risonante ad alta frequenza, e allo stesso tempo una nebbia rossa avvolge l’area. Chiunque ascolti il suono, perde conoscenza. Il governo stima che potrebbe essere un virus non identificato e, temendo un’epidemia, bloccherà Tokyo e trasferirà la sua base a Osaka. Tuttavia, sei giorni dopo l’incidente, coloro che hanno perso conoscenza dal suono si risvegliano senza una ragione apparente. Quelli bloccati a Tokyo iniziano lentamente a far funzionare di nuovo la città, ma dopo quel giorno si verificano strani incidenti al confine del blocco. Coloro che hanno risvegliato un potere sanguinario nascosto sorgono, sono attratti l’un l’altro e devono affrontare un destino crudele.

sito ufficiale: http://lord-of-vermilion.com/ Marvel Future Avengers 2nd Season – (マーベル フューチャー・アベンジャーズ 第2期)

scheda sul sito

Studio Madhouse

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Action, Kids, Super Power

tratto: Fumetti Americani della Marvel

trama: Seguito di “Marvel Future Avengers”. La storia vede protagonista il giovane Makoto che ottiene dei superpoteri in seguito a un esperimento di manipolazione genetica. Insieme ad altri ragazzini nella sua condizione viene arruolato nei “Future Avengers” e allenato come eroe sotto la tutela di Iron Man, Capitan America, Hulk, Thor e Wasp.

sito ufficiale: http://dlife.disney.co.jp/program/marvel_starwars/future_avengers.html Muhyo to Roji no Mahouritsu Soudan Jimusho – (Muhyo & Roji’s Bureau of Supernatural Investigation – ムヒョとロージーの魔法律相談事務所)

scheda sul sito

Studio Deen – Director: Kondou Nobuhiro

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Action, Comedy, Supernatural, Mystery, Shounen

tratto: Manga di Nishi Yoshiyuki

trama: Sei vittima della possessione di uno spirito indesiderato? C’è un fantasma di cui hai bisogno di liberarti? Se la risposta è sì, allora hai bisogno di Muhyo e Roji, esperti di diritto magico. Servire la giustizia agli spiriti maligni è la loro specialità.

sito ufficiale: http://mahouritsu.com/ One Room Second Season

scheda sul sito

Studio Zero-G

data uscita: 3 Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life

tratto: Storia originale

trama: Seguito di “One Room”. Anime “interattivo” in cui tre ragazze “parlano” con lo spettatore. Episodi di 4 minuti.

sito ufficiale: http://oneroom-anime.com/ Ongaku Shoujo (TV) – (音楽少女)

scheda sul sito

Studio Deen – Director: Nishimoto Yukio

data uscita: 7 Luglio

In Italia:

temi: Music, Slice of Life

tratto: da un Film d’animazione, a sua volta Storia Originale

trama: La storia segue la protagonista Hanako Yamadaki, quando incontra l’oscura e poco venduta unità idol “C-list” di 11 membri, Ongaku Shoujo. Il loro produttore Ikehashi pensa che l’unità abbia bisogno di un nuovo membro. Insieme, Ongaku Shoujo e Hanako si battono per il meglio del mondo della musica.

sito ufficiale: http://ongaku-shoujo.jp/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=GwKl5uQE99g Oshiete Mahou no Pendulum: Rilu Rilu Fairilu – (おしえてフェアリル ~魔法のペンデュラム~)

scheda sul sito

Studio Deen

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Fantasy, Magic, Slice of Life, Kids

tratto: Storia originale

trama: Sequel di “Rilu Rilu Fairilu: Mahou no Kagami”. La storia è incentrata su una ragazza che si imbatte in una reliquia nota come “Pendolo magico” e la utilizza per raggiungere il mondo di Fairilu. Mentre è lì, continua le avventure, mentre lo spettacolo ritrae la sua crescita.

sito ufficiale: http://fairilu.jp/ Overlord III – (オーバーロードⅢ)

scheda sul sito

Studio Madhouse

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Fantasy, Game, Magic, Supernatural

tratto: Light Novel di Maruyama Kugane e So-Bin.

trama: Terza stagione.

sito ufficiale: http://overlord-anime.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oRT-UGOh1B8 Phantom in the Twilight – (ファントム イン ザ トワイライト)

scheda sul sito

Studio LIDENFILMS – Director: Mori Kunihiro

data uscita: 10 Luglio

In Italia:

temi: Action, Supernatural, Vampire

tratto: Storia originale

trama: La storia si svolge a Londra, al “Café Forbidden”, un caffè misterioso che si apre solo di notte. La protagonista è una ragazza che è a Londra per studiare all’estero. Incontra gli uomini belli che lavorano in questo posto dove si riuniscono i guardiani del confine tra il mondo umano e quello delle ombre.

sito ufficiale: http://www.phantowa.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=uB5OHqWsbfA

Planet With – (プラネット・ウィズ)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff – Director: Suzuki Youhei

data uscita: 8 Luglio

In Italia:

temi: Action, Mecha, Sci-Fi

tratto: Storia originale

trama:

sito ufficiale: http://planet-with.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=6R_GO-l90Ew

Satsuriku no Tenshi – (Angel of Massacre – Angel of Slaughter – Angels of Death – 殺戮の天使)

scheda sul sito

Studio J.C.Staff – Director: Suzuki Kentarou

data uscita: 6 Luglio

In Italia:

temi: Adventure, Horror, Psychological, Thriller

tratto: Videogames

trama: Rachel, 13 anni, si sveglia intrappolata nel seminterrato di un edificio abbandonato. Senza alcun ricordo, o addirittura un indizio su dove potrebbe essere, vaga per l’edificio, smarrita e con le vertigini. Nella sua ricerca, incontra un uomo coperto di bende. Si presenta come Zack e brandisce una falce-mietitrice. Stringono uno strano legame, rafforzato da strane, pazze promesse…

Questi due, intrappolati nello strano edificio, non sanno perché il destino li ha messi lì. Ma lavoreranno insieme disperatamente per trovare una via d’uscita…

sito ufficiale: http://satsuriku.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=vSi7NGZQ-IA Senjuushi – (千銃士)

scheda sul sito

Studio TMS Entertainment – Director: Kasai Ken`ichi

data uscita: 3 Luglio

In Italia:

temi: Action, Military

tratto: Videogames

trama: La storia si svolge nell’era successiva dopo che il mondo intero è stato devastato dalla guerra nucleare. Sotto il forte dominio dell’Impero Mondiale, le persone sono tutte soppresse e private della propria vita. Una squadra di resistenza continua a combattere per rompere la repressione mentre a tutti è proibito possedere qualsiasi forza di armi.

La squadra sfida la lotta con i “cannoni antichi” che sono stati lasciati come opere d’arte, e le incarnazioni di quelle pistole antiche si chiamano “moschettieri” appaiono e si uniscono alla squadra, come se rispondessero all’anima della squadra. Nelle loro battaglie con le incarnazioni di pistole contemporanee che rappresentano e vengono inviate dall’Impero, i “Moschettieri” trasformano la loro modalità “Absolute Noble” per dare un forte impulso a se stessi e portare speranza al mondo!

sito ufficiale: https://noble.marv.jp/anime/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Hnc3LZkoOEU Shichisei no Subaru – (七星のスバル)

scheda sul sito

Studio Lerche – Director: Nishouji Yoshihito

data uscita: 6 Luglio

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Game, Sci-Fi

tratto: Light novel di Tao Noritake

trama: Nel popolare mondo MMORPG “Union” esisteva un party leggendario. Si chiamava “Subaru”. Questo party, composta da un gruppo di amici d’infanzia, ha superato i limiti del gioco. Tuttavia, a causa di un incidente che ha provocato una morte, “Union” ha concluso il suo servizio e il gruppo di amici d’infanzia si è separato … 6 anni dopo, il liceale Haruto ha fatto il login nella nuova “Reunion” e ha trovato una ragazza di nome Asahi, uno dei vecchi membri del gruppo “Subaru”, e il suo amico d’infanzia che avrebbe dovuto morire 6 anni fa. E’ fantasma digitale o …?

sito ufficiale: http://www.tbs.co.jp/anime/subaru/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bGt1KmVQy7E

Shingeki no Kyojin Season 3 – (L’Attacco Dei Giganti 3 – 進撃の巨人 Season 3)

scheda sul sito

Wit Studio – Director: Koizuka Masashi

data uscita: 23 Luglio

In Italia: VVVID?

temi: Action, Military, Mystery, Super Power, Drama, Fantasy, Shounen

tratto: dal Manga “L’Attacco dei Giganti” di Isayama Hajime (edito in Italia dalla Planet Manga)

trama: Terza stagione, che vede anche l’arrivo di nuovi personaggi.

sito ufficiale: https://shingeki.tv/season3/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=DpEfsDmMyF4

Shinya! Tensai Bakabon – (Late Night! Genius Bakabon – 深夜! 天才バカボン)

scheda sul sito

Studio Pierrot Plus

data uscita: 11 Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy

tratto: Manga di Akatsuka Fujio

trama: L’originale manga di famiglia, è incentrato su un ragazzo ‘idiota’ e suo padre.

sito ufficiale: http://shinya-bakabon.com/

Shoujo ☆ Kageki Revue Starlight – (少女☆歌劇 レヴュー・スタァライト)

scheda sul sito

Studio Kinema Citrus – Director: Furukawa Tomohiro

data uscita: 13 Luglio

In Italia:

temi: Music, School

tratto: Storia originale

trama: Il franchise è incentrato su “Starlight”, una compagnia di musica e danza amata in tutto il mondo. Karen e Hikari fanno una promessa l’un l’altro quando sono bambine, che un giorno staranno su quel palco insieme. Il tempo passa e ora le ragazze hanno 16 anni. Karen è molto entusiasta delle lezioni che prende ogni giorno, tenendo la promessa vicino al suo cuore. Hikari ha cambiato scuole e ora è lontana da Karen. Ma gli ingranaggi del destino girano, e le due sono destinate a incontrarsi di nuovo. Le ragazze e le altre “Stage Girls” si sfideranno in un misterioso processo di audizione per ottenere l’accettazione della Revue.

sito ufficiale: http://revuestarlight.com – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=lTzJCF0C_A0

Sunohara-sou no Kanrinin-san – (Miss caretaker of Sunohara-sou – すのはら荘の管理人さん)

scheda sul sito

Studio Silver Link. – Director: Minato Mirai

data uscita: 5 Luglio

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy

tratto: 4koma Manga di Nekoume

trama: Aki Shiina viene costantemente trattato come una ragazza a causa del suo aspetto femminile, quindi decide di trasferirsi a Tokyo per frequentare la scuola media nel tentativo di cambiare se stesso. Tuttavia, ciò che lo attende nella sua nuova casa, Sunohara-sou, è la custode dal cuore gentile, Ayaka Sunohara. Insieme alle tre donne del consiglio studentesco della nuova scuola media di Aki, Yuzu Yukimoto, Sumire Yamanashi e Yuri Kazami. E così inizia la nuova vita di Aki a Tokyo con 4 ragazze.

sito ufficiale: http://sunoharasou-anime.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=jCPj1qQYVls

Tenrou: Sirius the Jaeger – (天狼 Sirius the Jaeger)

scheda sul sito

Studio P.A. Works – Director: Andou Masahiro

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Action, Historical, Horror, Supernatural, Vampire

tratto: Storia originale

trama: Capitale imperiale, 1930. Uno strano gruppo di persone, portatrici di custodie per strumenti musicali, è arrivato alla stazione di Tokyo. Sono chiamati “Jaeger”, e sono venuti a cacciare i vampiri. Tra di loro, c’era un giovane uomo con sorprendente serenità e aura insolita. Il suo nome è Yuliy, un lupo mannaro il cui villaggio natale è stato distrutto dai vampiri. Yuliy e gli Jaeger si impegnano in una battaglia mortale su un misterioso arco sacro noto solo come “L’arco di Sirio”. Che verità li attende alla fine …? Con l’eterna affinità e la spirale di cospirazione che si intrecciano, inizia l’attesissimo anime d’azione-thriller!

sito ufficiale: http://sirius-the-jaeger.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=K1zgQyxJDio Tsukumogami Kashimasu – (つくもがみ貸します)

scheda sul sito

Studio Telecom Animation Film – Director: Murata Masahiko

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Comedy, Demons, Historical, Slice of Life, Supernatural

tratto: Romanzo di Hatakenaka Megumi

trama: Il manga/anime è ambientato durante il periodo Edo, nel dipartimento Fukagawa del vecchio Edo (l’odierna Tokyo). Poiché la zona è soggetta a fuoco e allagamenti, i residenti affittano oggetti di uso quotidiano come pentole, futon e vestiti dai negozi invece di acquistarli, in modo da non avere ostacoli quando fuggono. Obeni e Seiji, una sorella maggiore e fratello minore, gestiscono uno di questi negozi di noleggio chiamato Izumoya. Tuttavia, mescolati al loro inventario ci sono tsukumogami, oggetti che si sono trasformati in spiriti dopo cento anni di esistenza. I fratelli a volte prestano questi oggetti senzienti ai clienti. Sia Obeni che Seiji possono vedere e parlare con questi spiriti, e altri tsukumogami spesso vengono al negozio dopo aver sentito dei famosi fratelli.

sito ufficiale: http://tsukumogami.jp/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=eERHrHBGP7Q Yama no Susume: Third Season – (Encouragement of Climb Third Season – ヤマノススメ サードシーズン)

scheda sul sito

Studio 8bit – Director: Yamamoto Yuusuke

data uscita: 3 Luglio

In Italia:

temi: Adventure, Slice of Life, Comedy

tratto: Manga di Shiro

trama: Yama no Susume è un manga che narra la storia di due amiche sin dall’infanzia, Aoi e Hinata, la prima sofferente di acrofobia (la paura dell’altezza e dei luoghi alti) e la seconda appassionata d’alpinismo. Le due decideranno di scalare una montagna per assistere di nuovo al sorgere del sole come facevano quando erano più piccole.

sito ufficiale: http://www.yamanosusume.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=msH5FyE1vLs

Yami Shibai 6th Season – (Yamishibai: Japanese Ghost Stories 6 – 闇芝居 6期)

scheda sul sito

Studio ILCA

data uscita: Luglio

In Italia:

temi: Dementia, Horror, Supernatural

tratto: Storia originale, ispirata alle leggende giapponesi di fantasmi

trama: Episodi di 4 minuti. Ogni pomeriggio alle cinque, un uomo mascherato, Gaito kamishibaiya, appare al parco giochi. Si presenta sempre con un teatrino mobile, col quale rappresenta, attraverso la tecnica del kamishibai, diverse storie dell’orrore e leggende metropolitane autoconclusive, con figure e temi tipici del folclore giapponese.

sito ufficiale: http://www.tv-tokyo.co.jp/anime/yamishibai/

Yume Oukoku to Nemureru 100 Nin no Ouji-sama – (夢王国と眠れる100人の王子様)

scheda sul sito

Studio GCrest

data uscita: 5 Luglio

In Italia:

temi: Game, Fantasy

tratto: Storia originale

trama: anime “interattivo”. Una serie rivolta alle donne con il tema dell’amore con un principe “che ogni donna sogna”. Il gioco consente ai giocatori di provare l’amore con 100 principi che vivono nel Regno dei Sogni. I giocatori risolvono enigmi per svegliare i principi dal loro sonno profondo.

sito ufficiale: http://yume-100-anime.com/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=P1Vs1eSrLxE

Yuragi-sou no Yuuna-san – (Ghost Inn: La Locanda di Yuna – Yuuna of Yuragi Manor – Yuuna and the Haunted Hot Springs – ゆらぎ荘の幽奈さん)

scheda sul sito

Studio Xebec – Director: Nagasawa Tsuyoshi

data uscita: 14 Luglio

In Italia:

temi: Harem, Comedy, Supernatural, Romance, Ecchi, Shounen

tratto: dal Manga “Ghost Inn: La Locanda di Yuna” di Miura Tadahiro (edito in Italia dalla Planet Manga)

trama: Kogarashi Fuyuzora ha poteri spirituali, ed è stato posseduto dai fantasmi sin bambino. Questo ha causato molti problemi nella sua vita, ma ora ha imparato a combattere contro gli spiriti malvagi! Sfortunatamente, ora è anche molto povero, senzatetto, e spera in una vita più felice, più normale, nelle scuole superiori.

Nella sua ricerca di alloggi, incappa in una pensione molto economica chiamata Yuragi-sou, che in passato era una famosa locanda delle sorgenti termali. È economica perché è infestata dallo spirito di una studentessa liceale il cui cadavere è stato trovato lì. Kogarashi non crede rappresenti un problema per lui, e il resto degli inquilini della casa sembrano essere donne sexy. Mentre si rilassa nelle acque termali, però, scopre che c’è un problema con il suo piano di esorcismo. Il fantasma della locanda è una ragazza di 16 anni di nome Yuna, che vive nella sua stanza. Kogarashi non ha alcun desiderio di ferire una ragazza fantasma, e finisce per aiutarla a risolvere i suoi affari incompiuti. In questo modo, può andare nell’aldilà prima di diventare malvagia e precipitare negli inferi. Una volta appurato di trovarsi bene con Yuna, gli altri inquilini rivelano i loro segreti soprannaturali; la sua vita alla locanda sarà tutt’altro che ordinaria!

sito ufficiale: http://yuragisou.com/ – trailer: https://www.dailymotion.com/video/x6grvzp

Zoids Wild – (ゾイドワイルド)

scheda sul sito

Studio Olm – Director: Sutou Norihiko

data uscita: 7 Luglio

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Mecha, Sci-Fi, Kids

tratto: Storia originale, ma ispirata a dei giocattoli

trama:

sito ufficiale: https://anime-zoidswild.jp/ – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bLGkehuZv4Q

* FILM al Cinema ESTATE

Boku no Hero Academia the Movie: Futari no Hero (My Hero Academia the Movie: The Two Heroes – 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄(ヒーロー)~)

Studio Bones – data: anteprima 6 Luglio, uscita ufficiale 3 Agosto

relativo alla serie tv “My Hero Academia”

sito http://heroaca-movie.com/ trailer https://www.youtube.com/watch?v=pkNNagLty8g

K: Seven Stories Movie 1 – R:B – Blaze (K-Project 7 Stories)

K: Seven Stories Movie 2 – Side:Blue – Tenrou no Gotoku

K: Seven Stories Movie 3 – Side:Green – Uwagaki Sekai

Studio GoHands – data: 7 Luglio e 4 Agosto

relativo alla serie tv “K”

sito http://k-project.jpn.com/k7s_rb/ trailer https://www.youtube.com/watch?v=zGvBF8DHMLg

Nanatsu no Taizai Movie: Tenkuu no Torawarebito (The Seven Deadly Sins: The Movie – 劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人)

Studio A-1 Pictures – data: 18 Agosto

relativo alla serie tv “The Seven Deadly Sins”

sito http://www.7-taizai-movie.net/ trailer: https://www.dailymotion.com/video/x6hqw42

Kimi no Suizou wo Tabetai (Let Me Eat Your Pancreas – 君の膵臓をたべたい)

Studio Voln – data: 1 Settembre

tratto: da un Romanzo – In Italia: annunciato dalla Dynit

trailer https://www.youtube.com/watch?v=2NXip6ix5hE

Non Non Biyori Movie: Vacation (劇場版 のんのんびより ばけーしょん)

Studio Silver Link – data: 25 Agosto

relativo alla serie tv “Non Non Biyori”

sito http://nonnontv.com/movie/

Natsume Yuujinchou Movie: Utsusemi ni Musubu (Natsume degli Spiriti – 劇場版 夏目友人帳)

Studio Shuka – data: 29 Settembre

relativo alla serie tv “Natsume Yuujinchou”

sito

Mirai no Mirai (Mirai Of The Future – Future Girl’s Future – 未来のミライ)

Studio Chizu – data: 20 Luglio

tratto: storia originale – In Italia: annunciato dalla Dynit

sito http://mirai-no-mirai.jp/ trailer https://www.youtube.com/watch?v=pYg7HLCwQgI

Donten ni Warau Gaiden: Ouka, Tenbou no Kakehashi (Laughing Under the Clouds Gaiden – 曇天に笑う<外伝>)

Studio Wit – data: 1 Settembre

relativo alla serie tv “Donten ni Warau”

sito http://donten-anime.jp/ trailer https://www.youtube.com/watch?v=spPrx30X6Eg

Penguin Highway (ペンギン・ハイウェイ)

Studio Colorido – data: 17 Agosto

tratto: da un Romanzo

sito http://penguin-highway.com/ trailer https://www.youtube.com/watch?v=N4w5pKu78sQ

Shikioriori (Si Shi Qing Chun – Flavors of Youth – 詩季織々[しきおりおり])

Studio CoMix Wave Films, Haoliners Animation League – data: 4 Agosto

tratto: Storia originale

sito https://shikioriori.jp/ trailer https://www.youtube.com/watch?v=GHo2Tt6wLMU

Wakaokami wa Shougakusei! Movie (劇場版 若おかみは小学生!)

Studio Madhouse, DLE – data: Settembre

relativo alla serie tv “Wakaokami wa Shougakusei!”

trailer https://www.youtube.com/watch?v=lSz84ISO9iI

Chiisana Eiyuu: Kani to Tamago to Toumei Ningen (Modest Heroes: Crab and Egg and Invisible Man – ちいさな英雄-カニとタマゴと透明人間-)

Studio Ponoc – data: 24 Agosto

tratto: Storia originale

sito http://www.ponoc.jp/eiyu/ trailer https://www.youtube.com/watch?v=4LDOEgaxZSc

Oshie to Tabi Suru Otoko (The Man Traveling with the Brocade Portrait – 押絵ト旅スル男)

Studio – data: 20 Luglio

tratto: da Romanzo giallo

sito http://torimega.com/megane/ trailer https://www.youtube.com/watch?v=4e13Citt88o

Tomica Hyper Rescue Drive Head: Kidou Kyuukyuu Keisatsu Movie (Mobile Emergency Police Movie – 劇場版 トミカハイパーレスキュー ドライブヘッド 機動救急警察)

Studio Tbs – data: 24 Agosto

tratto: Giocattoli

sito

Episodi speciali /OVA – ESTATE *

Nota: gli episodi che compaiono più volte escono su volumi differenti di BD/DVD e fanno parte della stessa serie di episodi speciali. Questo è un semplice elenco/calendario delle uscite e non è descrittivo sul contenuto di questi episodi.

ONA (episodi/speciali pubblicati solo sul web)

Aru Zombie Shoujo no Sainan

Cinderella Girls Gekijou: Kayou Cinderella Theater 3rd Season

Dies Irae (ONA) – si tratta degli episodi dal 12 al 17 della serie “Dies Irae”, che verranno trasmessi direttamente sul web, senza passare per la tv

Mo Dao Zu Shi

OAV (episodi/speciali pubblicati o a se stanti, o come extra in allegato ad un volume dei manga da cui sono tratti)

Golden Kamui OVA – con il 15 volume

Iya na Kao sare nagara Opantsu Misete Moraitai

Karakai Jouzu no Takagi-san OVA – con il 9 volume

Kekkai Sensen & Beyond OVA – con il 5 volume della seconda serie

Kishibe Rohan wa Ugokanai

Masamune-kun no Revenge OVA – con il 10 volume

Queen’s Blade: Unlimited

Shingeki no Kyojin: Lost Girls – tre episodi, con i volumi 24, 25 e 26

Terra Formars OVA – con il 21 volume

Yuragi-sou no Yuuna-san OVA – con il 12 volume

Speciali per la tv (episodi singoli, o mini-serie, trasmessi in tv)

Dragon Ball Heroes

Megalo Box Specials

One Piece: Episode of Sorajima

Violet Evergarden Special

