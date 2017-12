25-sai no Jyoshikousei – (25歳の女子高生)

Studio Lilix – Director: Oota Hideta

data uscita: 08/01

temi: Ecchi, Romance, School, Shoujo

tratto: Web Manga di Makana

trama: La storia romantica è incentrata su Hana Natori, una donna di 25 anni buona e seria, il cui cugino rifiuta di frequentare la scuola superiore. Hana frequenta così la scuola al suo posto. Tuttavia il primo giorno lo stratagemma è scoperto dal suo ex compagno di classe del liceo Okito Kanie, l’insegnante di storia della scuola.

Basilisk: Ouka Ninpouchou – (バジリスク ~桜花忍法帖~) (バジリスク ~桜花忍法帖~)

Studio Seven Arcs Pictures – Direction: Nishimura Junji – Series Composition: Oonishi Shinsuke

data uscita: 09/01

In Italia: Crunchyroll.it

temi: Action, Historical, Drama, Martial Arts, Seinen

tratto: Manga “Basilisk, I mortali segreti dei ninja” di Futaro Yamada e Masaki Segawa (edito in Italia dalla Planet Manga), a sua volta ispirato ad un romanzo

trama: sequel della serie tv “Basilisk: Kouga Ninpou Chou”, la storia è ambientata 10 anni dopo il finale.

Beatless – (ビートレス) (ビートレス)

Studio Diomedea – Director: Mizushima Seiji – Series composition: Takahashi Tatsuya, Zappa Gou

data uscita: 13/01

temi: Action, Sci-Fi, Drama, Romance

tratto: Light novel

trama: “Credo in quel sorriso. Anche se non hai un’anima!” – 2105 A.D. Giappone. Gli androidi di forma umanoide sono ormai parte della società, e gestiscono ciò che l’umano può e non può fare. Arato Endou, a differenza dei suoi amici che odiano gli hiE, prova simpatia per questi esseri che dovrebbero essere solo oggetti. Una notte, Arato viene aggredito da una strana pioggia di petali di ciliegio che provoca il caos tra hiE e le altre macchine. Con le spalle al muro, Arato verrà salvato dalla misteriosa hiE Lacia..

Cardcaptor Sakura: Clear Card-hen – (Cardcaptor Sakura: Clear Card Arc – カードキャプターさくら クリアカード編) – (Cardcaptor Sakura: Clear Card Arc – カードキャプターさくら クリアカード編)

Studio Madhouse – Director: Asaka Morio – Series Composition: Ookawa Nanase

data uscita: 07/01

temi: Adventure, Comedy, Magic, Romance, Fantasy, Shoujo

tratto: Manga “Card Captor Sakura” di Clamp (edito in Italia dalla Star Comics) – l’anime è però ambientato dopo il finale del fumetto, con una storia inedita

trama: La quattordicenne Sakura inizia la scuola media assieme ai suoi amici, incluso Syaoran (o “Shaoran”), appena tornato a Tomoeda. Dopo aver sognato una misteriosa figura ammantata, tutte le carte di Sakura diventano vuote e impotenti, e lei comincia a cercare cosa c’è che non va. Nel farlo Sakura e i suoi amici scoprono e catturano nuove carte trasparenti, usando una nuova chiave.

Citrus

Studio Passione – Direction: Takahashi Takeo – Series Composition: Hayashi Naoki

data uscita: 06/01

In Italia: Crunchyroll.it

temi: Drama, Romance, School, Shoujo Ai

tratto: Manga “Citrus” di Saburouta

trama: La modaiola Yuzu immaginava il primo giorno nella sua nuova scuola, dopo il secondo matrimonio di sua madre, leggermente diverso; non sapeva fosse una scuola ultra severa e conservatrice. Così, invece di trovarsi in una dolce storia di scuola superiore, si trova a scontrarsi col severo presidente del consiglio studentesco: Mei, la sua sorellastra. E imparerà che odio e attrazione non sono poi sentimenti così distanti.

Dagashi Kashi 2 ( だがしかし2) ( だがしかし2)

Studio Tezuka Productions – Direction: Kuwahara Satoshi – Series Composition: Morita Mayumi

data uscita: 12/01

temi: Slice of Life, Comedy, Shounen

tratto: Manga “Dagashi Kashi” di Kotoyama (edito in Italia dalla Jpop)

trama: Il padre di Kokonotsu possiede un tradizionale negozio di dolci, e desidera che il figlio se ne occupi un giorno. Lui tuttavia sogna di diventare un mangaka. Un giorno d’estate, la carina ma strana Hotaru Shidare, di una grande fabbrica di dolci, fa loro visita. Sembra che il padre di Kokonotsu sia famoso, e vuole che lavori per loro. Lui però sarà d’accordo solo se riuscirà a convincere Kokonotsu a rilevare l’attività di famiglia!

Dame X Prince Anime Caravan – (ダメプリ ANIME CARAVAN) (ダメプリ ANIME CARAVAN)

Studio Studio Flad – Direction: Hoshino Makoto – Series Composition: Kobayashi Naruaki

data uscita: 10/01

temi: Adventure, Romance

tratto: Visual novel

trama: Un adattamento del gioco smartphone, che avrà una storia originale. La trama segue Ani, una principessa della nazione minore di Inako. Ani viene inviata alla cerimonia della firma che porterà la pace nelle nazioni rivali di Mildonia, un potente paese militare, e Selenfaren, una potente teocrazia. Ani dovrebbe aiutare nella cerimonia della firma, ma finisce nei guai quando incontra una manciata di principi ostinati.

Darling in the FranXX – ( ダーリン・イン・ザ・フランキス) ( ダーリン・イン・ザ・フランキス)

Studio A-1 Pictures, Trigger – Direction: Nishigori Atsushi – Series Composition: Hayashi Naotaka, Nishigori Atsushi

data uscita: ??/01

In Italia: Crunchyroll.it

temi: Sci-Fi, Mecha

tratto: Storia originale

trama: Lontano futuro. La Terra è in rovina, e l’umanità si stabilisce nella città-fortezza mobile Plantation. I piloti prodotti all’interno di Plantation vivono a Mistilteinn, anche conosciuta come la “gabbia per uccelli”. I bambini vivono lì senza sapere nulla del mondo esterno o della libertà del cielo. Le loro vite consistono in battaglie per svolgere missioni. I loro nemici sono misteriose forme di vita giganti conosciute come Kyōryū, ei robot pilota per bambini chiamati Franxx li affrontano. Per i bambini, cavalcare il Franxx dimostra la loro esistenza.

Un ragazzo di nome Hiro , chiamato Codice: 016, una volta era conosciuto come un prodigio. Tuttavia, è rimasto indietro, e la sua esistenza sembra non necessaria. Non pilotare un Franxx equivale a cessare di esistere. Un giorno, una misteriosa ragazza conosciuta come “Zero Due” appare davanti a lui. Due corna spuntano dalla sua testa.

Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku – (Death March to the Parallel World Rhapsody – デスマーチからはじまる異世界狂想曲) (Death March to the Parallel World Rhapsody – デスマーチからはじまる異世界狂想曲)

Studio Silver Link, Connect – Direction: Oonuma Shin – Series Composition: Shimoyama Kento

data uscita: 11/01

In Italia: Crunchyroll.it

temi: Fantasy

tratto: Light Novel di Ainana Hiro

trama: Il programmatore 29enne Ichirou Suzuki viene catapultato in un gdr fantasy. Al suo interno ha 15 anni e si chiama Satou. Inizialmente crede di vivere un sogno, ma le esperienze sono reali. Grazie ad una potente abilità ad utilizzo limitato, spazza via un esercito di uomini lucertola, e diventa un avventuriero di alto livello. Decide di nascondere il suo livello, e sogna di vivere pacificamente ed incontrare nuove persone. Ma gli sviluppi della trama, come il ritorno di un re demone, potrebbero ostacolare i suoi piani…

Fate/Extra: Last Encore



Studio Shaft – Direction: Miyamoto Yukihiro – Series Composition: Nasu Kinoko

data uscita: 28/01

temi: Action, Magic, Fantasy

tratto: Visual Novel della Type-Moon

trama: Svegliandosi in uno strano mondo virtuale senza alcun ricordo del passato, Hakuno si trova costretto a lottare per sopravvivere in una guerra che non comprende per un premio senza eguali: l’opportunità di esprimere il proprio desiderio. Con solo un enigmatico Servant al suo fianco, Hakuno dovrà affrontare amici e nemici in battaglie mortali, non solo per ottenere il Santo Graal, ma per rispondere alla domanda più importante di tutte: “Chi sono io?”

Fate/Grand Order × Himuro no Tenchi: 7-nin no Saikyou Ijin-Hen – (Fate/Grand Order氷室の天地~7人の最強の偉人編~) (Fate/Grand Order氷室の天地~7人の最強の偉人編~)

Studio ufotable

data uscita: 31/12/17

temi: Comedy, School

tratto: Visual Novel della Type-Moon

trama: Special di un solo episodio, che in Giappone verrà trasmesso a Capodanno.

Fate/Grand Order: Moonlight/Lostroom

Studio Lay-duce – Chief Direction: Nanba Hitoshi – Direction: Tsukada Takurou

data uscita: 31/12/17

temi: Action, Fantasy, Magic, Supernatural

tratto: Visual Novel della Type-Moon

trama: Special di un solo episodio, che in Giappone verrà trasmesso a Capodanno.

Gakuen Babysitters (学園ベビーシッターズ) (学園ベビーシッターズ)

Studio Brain’s Base – Direction: Morishita Shusei – Series Composition: Kakihara Yuuko

data uscita: 07/01

temi: Slice of Life, Comedy, School, Shoujo

tratto: Manga di Tokeino Hari

trama: La storia è incentrata sui fratelli Ryuuichi e Kotarou Kashima. Ryuuichi è al liceo, Kotarou ancora un bambino. Dopo che i loro genitori muoiono in un incidente aereo, si ritrovano a vivere con la presidentessa dell’Accademia Morinomiya, che ha perso figlio e nuora nello stesso incidente. Lei però ha una clausola per i fratelli, perché possano vivere con lei: Ryuuichi deve lavorare come babysitter all’asilo nido!

gdgd Men’s Party – (Guda Men -gdメン) – (Guda Men -gdメン)

Studio Strawberry Meets Pictures – Direction: Sugahara Souta

data uscita: 09/01

temi: Comedy, Fantasy

tratto: Storia originale

trama: Light e Yomi trascorrono le loro giornate felici giocando ai videogiochi. Una notte in cui tutti gli altri sono addormentati, Light riceve un invito da Alpha, un messaggero da parte di King. Light e Yomi vengono quindi risucchiati in un altro mondo, dove devono intraprendere una missione per salvare la principessa Melody dal signore dei demoni. Light pensa che questo sia il suo destino, mentre Yomi che sia una scocciatura. Formano un team con Alpha per iniziare la loro ricerca. Alpha è un robot di intelligenza artificiale, e ha un programma che permette loro di alzare i loro livelli mentre continuano lentamente la loro avventura.

Gin no Guardian 2nd Season – (Shirogane no Guardian 2 – The Silver Guardian 2 – 銀の墓守り 第2期) – (Shirogane no Guardian 2 – The Silver Guardian 2 – 銀の墓守り 第2期)

Studio Haoliners Animation

data uscita: 13/01

temi: Adventure, Fantasy

tratto: Web manga cinese

trama: Seguito della serie tv “Gin no Guardian”. Sui Gin sarà anche povero, ma è uno dei migliori videogiocatori online. La sua identità è però sconosciuta a tutti, tranne che a RikuLei, compagna di classe di Sui Gin. Lei gli consegna un misterioso dispositivo mobile, ma prima di poter spiegare di che si tratta viene rapita e Sui Gin è travolto da una serie di circostanze problematiche. Cercando un modo per salvarla, attiva involontariamente il dispositivo, che lo fa immergere in un nuovo mondo di gioco virtuale.

Gintama. Gin no Tamashii-hen – (Gintama. Gin no Tamashii-hen – Gintama. Silver Soul Arc – 銀魂。) – (Gintama. Gin no Tamashii-hen – Gintama. Silver Soul Arc – 銀魂。)

Studio BN Pictures

data uscita: 08/01

temi: Action, Sci-Fi, Comedy, Historical, Parody, Samurai, Shounen

tratto: Manga “Gintama” di Sorachi Hideaki (edito in Italia da Star Comics)

trama: Arco finale della lunga saga di “Gintama”.

Grancrest Senki – (Record of Grancrest War – グランクレスト戦記) – (Record of Grancrest War – グランクレスト戦記)

Studio A-1 Pictures – Direction: Hatakeyama Mamoru – Series Composition: Mizuno Ryou, Yano Satoshi

data uscita: 06/01

temi: Action, Fantasy

tratto: Light Novel di Mizuno Ryou

trama: La storia si svolge in un continente governato dal caos che genera disastri, ma i Signori del continente hanno il potere di “Crest” (un Marchio del Santo), che può calmare il caos e proteggere il popolo. Tuttavia, un giorno i governanti rinunciano al credo di proteggere il popolo, per cominciare una guerra tra di loro e dominare l’uno sull’altro. La storia si concentra su Silka, un mago che disprezza i Signori per aver abbandonato il loro credo, e Theo, un cavaliere errante in viaggio di addestramento per poter liberare un giorno la sua citta natale, sotto un dominio tirannico. Silka e Theo fanno giuramento come maestro e servitore, e collaborano per riformare il continente dominato da guerra e caos.

Hakata Tonkotsu Ramens – (Hakata Pork Bones Ramens – 博多豚骨ラーメンズ) – (Hakata Pork Bones Ramens – 博多豚骨ラーメンズ)

Studio Satelight – Direction: Yasuda Kenji – Series Composition: Yasukawa Shougo

data uscita: 12/01

In Italia: Crunchyroll.it

temi: Action

tratto: Light Novel di Kisaki Chiaki

trama: A prima vista, Fukuoka è una città tranquilla, ma sotto la superficie il crimine dilaga. Il quartiere di Hakata è sede di professionisti degli inferi: assassini professionisti, detective, informatori, cercatori di vendetta professionisti, esperti di torture ed altro ancora. Secondo la leggenda metropolitana esiste anche un “killer di assassini professionisti”. Quando si raccontano storie di uomini negli inferi, appare un “killer di assassini professionisti”.

Hakumei to Mikochi – (ハクメイとミコチ) – (ハクメイとミコチ)

Studio Lerche – Direction: Andou Masaomi – Series Composition: Yoshida Reiko

data uscita: 12/01

temi: Fantasy, Seinen, Slice of Life

tratto: Manga di Kashiki Takuto

trama: Nove centimetri (3,5 pollici) di altezza, le bambine Hakumei e Mikochi vivono nella foresta. Vivendo in una piccola casa su un albero, cavalcando insetti e uccelli e facendo ombrelli dalle foglie, queste bambine vivono una vita minuscola. Segui le loro piccole ma adorabili vite mentre vivono il loro giorno per giorno in un fantastico mondo di piccole persone e dei.

Hakyuu Houshin Engi – (Soul Hunter – 覇穹 封神演義) – (Soul Hunter – 覇穹 封神演義)

Studio C-Station – Direction: Aizawa Kagetsu – Series Composition: Takahashi Natsuko

data uscita: 12/01

temi: Adventure, Demons, Supernatural, Fantasy, Shounen

tratto: Manga “Hoshin Engi” di Fujisaki Ryuu (edito in Italia dalla Star Comics)

trama: Migliaia di anni fa, era un periodo di stregoneria e magia oscura. Una strega malvagia ha stregato l’imperatore della potente dinastia trasformandolo in un burattino senza cervello. Il paese è nel caos e gli spiriti maligni si nascondono ovunque. Il mondo umano è sull’orlo della completa distruzione. Una coraggiosa missione è pianificata dalla Confederazione dei Maestri Immortali. Mandano un giovane maestro mago a sconfiggere i cattivi e gli stregoni malvagi nelle terre devastate.

Hataraku Onii-san! – (働くお兄さん!) – (働くお兄さん!)

Studio Tomovies

data uscita: 05/01

temi: Comedy, Kids

tratto: Storia originale

trama: La storia è incentrata sull’allegro gatto calico Tapio Chatorazawa e sul pessimistico gatto blu russo Kuehiko Roshihara. I due studiano nello stesso college, e lavorano insieme su vari lavori strani.

Hugtto! Precure – (HuGっと! プリキュア) – (HuGっと! プリキュア)

Studio Toei Animation

data uscita: 04/02

temi: Action, Fantasy, Magic, Shoujo

tratto: Storia originale

trama: Nuova serie del grande franchise “Pretty Cure”.

IDOLiSH7 – (Idolish Seven – アイドリッシュセブン) – (Idolish Seven – アイドリッシュセブン)

Studio TROYCA – Direction: Bessho Makoto – Series Composition: Sekine Ayumi

data uscita: 07/01

temi: Music, Shoujo

tratto: Videogames

trama: Storia di sette ragazzi che vogliono diventare degli idol.

Itou Junji: Collection – (伊藤潤二「コレクション」) – (伊藤潤二「コレクション」)

Studio Deen – Direction: Tagashira Shinobu

data uscita: 05/01

In Italia: Crunchyroll.it

temi: Mystery, Horror, Psychological, Supernatural, Drama

tratto: vari Manga di Itou Junji

trama: La serie traspone in anime varie storie tratte sia dalla raccolta manga Ito Junji Kessaku-shu (Junji Ito Masterpiece Collection, in 11 volumi del 1987), che da Fragment of Horror (Ma no Kakera, volume unico del 2013). Il sito ufficiale non specifica appositamente quali storie verranno adattate, in modo tale “da sorprendere gli spettatori di puntata in puntata”, inoltre non è nemmeno detto che vengano trasposte proprio le vicende dei personaggi in locandina.

Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku 2nd Season – (怪獣娘~ウルトラ怪獣擬人化計画~ 第2期) – (怪獣娘~ウルトラ怪獣擬人化計画~ 第2期)

Studio PuYUKAI – Direction: Ashina Minoru

data uscita: 09/01

temi: Comedy, Fantasy, Parody

tratto: Storia originale

trama: seguito della serie tv “Kaijuu Girls: Ultra Kaijuu Gijinka Keikaku”. Ogni episodio dura solo 5 minuti. La lunga battaglia dell’umanità contro i kaiju, mostri giganti, è finalmente giunta alla fine. Ora che la Terra è entrata in un’era di pace, le ragazze con le anime dei Kaiju hanno iniziato ad apparire, dando loro la possibilità di trasformarsi in kaiju. Sono conosciute come le Kaiju Girls, e questa è la storia potente, transitoria, bella, a volte disinvolta dello strano destino che queste ragazze sopportano.

Karakai Jouzu no Takagi-san – (Skilled Teaser Takagi-san – からかい上手の高木さん) – (Skilled Teaser Takagi-san – からかい上手の高木さん)

Studio Shin-Ei Animation – Direction: Akagi Hiroaki – Series Composition: Yokote Michiko

data uscita: 08/01

temi: Slice of Life, Comedy, Romance, School, Shounen

tratto: Manga di Yamamoto Souichirou

trama: “se arrossisci, perdi!” Vivendo secondo questo principio, Nishikata è costantemente preso in giro dalla sua compagna di banco Takagi. Con l’orgoglio in frantumi, giura di capovolgere la situazione, e tornare da lei un giorno. Così tenta di prenderla in giro, solo per scoprirsi vittima ancora una volta. Riuscirà a far arrossire dall’imbarazzo Takagi almeno una volta?

Killing Bites – (キリングバイツ) – (キリングバイツ)

Studio LIDENFILMS – Direction: Nishikata Yasuto – Series Composition: Akashiro Aoi

data uscita: 13/01

temi: Action, Sci-Fi, Horror, Ecchi, Seinen

tratto: Manga di Murata Shin’ya e Sumida Kazuasa

trama: Sono stati creati ibridi uomo-animale, e potenti imprese scommettono sui risultati dei loro duelli. A Yuuya Nomoto viene chiesto di aiutare a raccogliere alcune ragazze, ma in seguito scopre che andrà fatto con la forza. La ragazza che rapiscono è un ibrido di nome Hitomi, che massacra tutti tranne Yuuya. Lei è un tasso del miele, definito il più coraggioso di tutti gli animali. Ora Hitomi è assegnata a stare con Yuuya, per proteggerlo!

Koi wa Ameagari no You ni – (Come dopo la Pioggia – Love is Like after the Rain – 恋は雨上がりのように) – (Come dopo la Pioggia – Love is Like after the Rain – 恋は雨上がりのように)

Studio Wit Studio – Direction: Watanabe Ayumu

data uscita: ??/01

temi: Romance, Seinen

tratto: Manga “Come dopo la Pioggia” di Mayuzuki Jun (edito in Italia dalla Star Comics)

trama: Akira è una ragazza fredda e distaccata che era nel club di corsa della sua scuola. Adesso lavora part time in un ristorante per famiglie accanto alla sua cotta, il manager… un uomo divorziato di 45 anni.

Kokkoku – (Moment by Moment – 刻刻) – (Moment by Moment – 刻刻)

Studio Geno – Direction: Oohashi Yoshimitsu – Series Composition: Kimura Noboru

data uscita: 08/01

temi: Mystery, Psychological, Drama, Seinen

tratto: Manga di Horio Seita

trama: Juri Yukawa vive con suo padre e suo fratello, entrambi NEET, suo nonno in pensione, sua sorella (madre single) e il giovane nipote. Un giorno, suo nipote e suo fratello vengono rapiti per ottenere un riscatto. Avendo solo 30 minuti per soddisfare le richieste dei rapitori, Juri, che capisce di non avere abbastanza tempo per preparare il denaro, decide di andare a salvarli da sola armata di un coltello, quando suo nonno usa una pietra misteriosa tramandata nella famiglia Yukawa, per fermare il tempo.

In un mondo in cui tutti e tutto sono inerti, Juri, suo padre e suo nonno corrono a salvare i due. Ma, giunti al nascondiglio dei rapitori, scoprono di non essere gli unici a potersi ancora muovere in questo mondo…

Mameneko – (まめねこ) – (まめねこ)

Studio Charaction – Direction: Yamamoto Yuuzou

data uscita: ??/01

temi: Slice of Life, Kids

tratto: Manga di Nekomaki

trama: La storia di due gatti e della loro vita in una tranquilla famiglia giapponese.

Märchen Mädchen – (Fairy Tale Girls – メルヘン・メドヘン) – (Fairy Tale Girls – メルヘン・メドヘン)

Studio Hoods Entertainment – Direction: Ueda Shigeru – Series Composition: Matsu Tomohiro

data uscita: 11/01

temi: Magic, Fantasy, School

tratto: Light Novel di Matsu Tomohiro

trama: Hazuki Kagimura è una ragazza normale, ma solitaria. Non andando bene il rapporto con la sua nuova famiglia, ogni giorno si ritira nel mondo delle storie e dei libri. Un giorno, dopo la scuola, uno degli scaffali della biblioteca la spedisce in un altro mondo con una scuola di magia, dove incontra Shizuka Tsuchimikado. Scopre che le ragazze (chiamate “madchen”) che frequentano la scuola sono selezionate da vecchie fiabe e storie popolari per esercitare la loro magia, che viene insegnata nella scuola. La stessa Hazuki viene dalla favola di Cenerentola. Comincia quindi la sua nuova vita a scuola per diventare una maga ed essere amica di Shizuka.

Miira no Kaikata – (How to keep a mummy – ミイラの飼い方) – (How to keep a mummy – ミイラの飼い方)

Studio 8bit – Direction: Kaori – Series Composition: Akao Deko

data uscita: 12/01

temi: Comedy, Slice of Life, Supernatural

tratto: Web Manga di Utsugi Kakeru

trama: Quando lo studente delle scuole superiori Sora Kashiwagi si ritrova a fissare un misterioso, enorme pacco inviato dal suo autoproclamato padre “avventuriero”, l’ultima cosa che si aspetta è che venga aperta dall’interno … da una mamma così piccola, che può stare nel palmo della sua mano!

Mitsuboshi Colors – (三ツ星カラーズ) – (三ツ星カラーズ)

Studio Silver Link. – Direction: Kawamura Tomoyuki

data uscita: 07/01

temi: Comedy, Slice of Life

tratto: Manga di Katsuwo

trama: I “Colori” sono tre graziose bambine che si incontrano, e dicono di star proteggendo la pace della loro città. Si divertono molto insieme, facendo cose come giocare, risolvere enigmi e andare allo zoo. Questo anime segue la loro vita quotidiana in gran parte felice.

Nanatsu no Bitoku – (The Seven Heavenly Virtues – 七つの美徳) – (The Seven Heavenly Virtues – 七つの美徳)

Studio Bridge – Direction: Ishihira Shinji

data uscita: ??/01

temi: Ecchi, Fantasy

tratto: Storia originale

trama: storia alternativa agli eventi della serie tv “Sin: Nanatsu no Taizai”. I Sette peccati capitali, demoni dall’inferno, si sono spinti in avanti, cominciando a diffondere la loro piaga. Il paradiso è nel caos, e gli angeli delle Sette virtù celestiali sono inviati sulla Terra per cercare un candidato che diventi il “vero messia”.

Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu – (The Seven Deadly Sins 3: Revival of the Commandments – 七つの大罪 戒めの復活) – (The Seven Deadly Sins 3: Revival of the Commandments – 七つの大罪 戒めの復活)

Studio A-1 Pictures – Direction: Furuta Takeshi – Series Composition: Yoshioka Takao

data uscita: 06/01

In Italia: Netflix (latecast)

temi: Action, Supernatural, Fantasy, Shounen

tratto: Manga “The Seven Deadly Sins” di Suzuki Nakaba (edito in Italia dalla Star Comics)

trama: Terza serie tv. Dopo aver sconfitto i gran cavalieri corrotti e riscattato il loro onore, i 7 peccati capitali partono per un nuovo viaggio. Nel frattempo un’antica minaccia si risveglia.. e sembra avere un legame con Meliodas??

Overlord II – (オーバーロードⅡ) – (オーバーロードⅡ)

Studio Madhouse – Direction: Itou Naoyuki – Series Composition: Sugawara Yukie

data uscita: ??/01

temi: Action, Game, Adventure, Supernatural, Magic, Fantasy

tratto: Light novel di Maruyama Kugane

trama: Seguito della serie tv “Overlord“.

Pochitto Hatsumei: Pikachin-Kit – (ポチっと発明 ピカちんキット) – (ポチっと発明 ピカちんキット)

Studio OLM, Shin-Ei Animation – Direction: Kimura Ryuuichi – Series Composition: Katou Youichi

data uscita: 06/01

temi: Kids

tratto: Storia originale

trama: Le avventure del bambino Eiji Tomatsu e del suo cane Pochiro che, grazie a un misterioso libro magico chiamato il “Pikachin”, si ritrovano in casa dei kit provenienti dal futuro. Riusciranno ad assembrarli?

Pop Team Epic – (ポプテピピック) – (ポプテピピック)

Studio Kamikaze Douga – Direction: Aoki Jun, Umeki Aoi – Series Composition: Aoki Jun

data uscita: 07/01

temi: Comedy

tratto: 4-koma manga di Ookawa Bkub

trama: Il surreale anime ruota attorno a due ragazze di 14 anni, la piccola Popuko e l’alta Pipimi. Il riassunto della storia, sul sito web dell’anime, cita la commedia di “Twelfth Night” (La Dodicesima Notte) di William Shakespeare, “Non c’è oscurità se non ignoranza”.

Ramen Daisuki Koizumi-san – (Ms. Koizumi Loves Ramen Noodles – ラーメン大好き小泉さん) – (Ms. Koizumi Loves Ramen Noodles – ラーメン大好き小泉さん)

Studio Gokumi, AXsiZ – Direction: Setou Kenji – Series Composition: Takahashi Tatsuya

data uscita: 04/01

temi: Comedy

tratto: 4-koma Manga di Narumi Naru

trama: Koizumi è una studentessa di scuola superiore misteriosa e attraente. Ma ciò che la maggior parte della gente non sa su di lei è che è un maestro di ramen, sempre alla ricerca di grandi ristoranti di ramen. Ogni giorno, va a caccia di luoghi che servono i migliori piatti di ramen e mangia i deliziosi spaghetti. Il modo in cui Koizumi manda giù una gigantesca ciotola di ramen – più abilmente di qualsiasi uomo grande – ti stupirà e ti delizierà!

Ryuuou no Oshigoto! – (りゅうおうのおしごと!) – (りゅうおうのおしごと!)

Studio Project No.9 – Direction: Yanagi Shinsuke – Series Composition: Shimo Fumihiko

data uscita: 09/01

temi: Game, Slice of Life, Comedy

tratto: Light Novel di Shiratori Shirou

trama: La storia narra di un adolescente che vuole diventare un maestro di shogi. Un giorno, una bambina di 9 anni si presenta a casa sua, annunciandogli che lo prenderà come suo discepolo. Da li’, capiteranno ogni sorta di avvenimenti strambi

Saiki Kusuo no Ψ-nan 2nd Season – (The Disastrous Life of Saiki K. 2 – 斉木楠雄のΨ難 2) – (The Disastrous Life of Saiki K. 2 – 斉木楠雄のΨ難 2)

Studio J.C.Staff, EGG FIRM – Direction: Sakurai Hiroaki

data uscita: 17/01

temi: Comedy, Supernatural, School, Shounen

tratto: Manga di Asou Shuuichi

trama: seguito della serie tv “Saiki Kusuo no Sainan”

Sanrio Danshi – (サンリオ男子) – (サンリオ男子)

Studio Sanrio, Pierrot Plus – Direction: Kudou Masashi – Series Composition: Aoshima Takashi

data uscita: 06/01

temi: School

tratto: Storia originale, ispirato alle mascotte della Sanrio

trama: Rio Oosaki si trasferisce in una nuova scuola superiore, e fa amicizia con alcuni ragazzi che sono fan del personaggio di Sanrio tanto quanto lei. Ma uno di loro attira la sua attenzione.

Shinkansen Henkei Robo Shinkalion – (新幹線変形ロボ シンカリオン THE ANIMATION) – (新幹線変形ロボ シンカリオン THE ANIMATION)

Studio OLM – Direction: Ikezoe Takahiro – Series Composition: Shimoyama Kento

data uscita: 06/01

temi: Action, Kids, Mecha, Sci-Fi

tratto: Storia originale, ispirata alla rete ferroviaria Shinkansen

trama: Hayato Hayasugi (il suo cognome è un gioco di parole per “troppo veloce”), è il figlio amante dei treni di un curatore del museo del treno. Un giorno inciampa casualmente nel laboratorio di ricerca segreto del padre. All’interno trova il treno proiettile E5. Non appena entra, sente un annuncio che un misterioso nemico, il Bachigami (“dio delle api”), sta attaccando la città di New Saitama. Fortunatamente, con il tocco della carta Shinca (“evolvi”) di suo padre, il treno proiettile in cui si trova si trasforma in un potente robot: lo Shinkalion E5 Hayabusa.

Slow Start – (スロウスタート) – (スロウスタート)

Studio A-1 Pictures – Direction: Hashimoto Hiroyuki – Series Composition: Inoue Mio

data uscita: 07/01

temi: Slice of Life, Comedy, School

tratto: Manga di 4-koma Manga di Tokumi Yuiko.

trama: Hana Ichinose è una normale liceale di 16 anni. Tuttavia, c’è qualcosa di diverso in lei: si è iscritta al liceo con un anno di ritardo! I suoi compagni di classe non ne sono consapevoli e Hana dovrà lavorare duramente per raggiungere tutti gli altri.

Takunomi. – (たくのみ。) – (たくのみ。)

Studio Production IMS – Direction: Kobayashi Tomoki – Series Composition: Takayama Katsuhiko

data uscita: 12/01

temi: Slice of Life, Comedy, Shounen

tratto: Manga di Hino Haruto

trama: Michiru Amatsuki, 20 anni, si è trasferita a Tokyo a causa di un cambio di carriera. Ha deciso di vivere in una casa condivisa per sole donne, “Stella House Haruno”, con persone di diverse età e occupazioni. È sempre divertente quando ci sono alcolici e pasti deliziosi !!

Tantei Opera Milky Holmes: Arsene Karei naru Yokubou – (探偵オペラミルキィホームズ アルセーヌ 華麗なる欲望) – (探偵オペラミルキィホームズ アルセーヌ 華麗なる欲望)

Studio J.C.Staff

data uscita: 31/12/17

temi: Comedy, Mystery, Super Power

tratto: Card Game

trama: Special di un solo episodio, che in Giappone verrà trasmesso a Capodanno.

Toji no Miko – (Katana Maidens – Sword User Shrine Maiden – 刀使ノ巫女) – (Katana Maidens – Sword User Shrine Maiden – 刀使ノ巫女)

Studio Gokumi

data uscita: 05/01

In Italia: Crunchyroll.it

temi: Action, Fantasy

tratto: Storia originale

trama: Delle creature malvagie chiamata Aratama attaccano le persone, ma un gruppo di miko (sacerdotesse) le può esorcizzare, usando le spade fin dall’antichità. Coloro che indossano uniforme e spade sono chiamate Toji (Tokubetsu Saishi Kitoutai/Squadra speciale di manovra rituale), e sono autorizzate dal governo, che ha istituito 5 scuole per formarle. Trascorrono una normale vita da studenti ma utilizzano abilità speciali con le spade quando sono in missione. In primavera le 5 scuole parteciperanno ad una competizione. Tra le ragazze che si allenano ce n’è una che è un po’ più appassionata di qualunque altra. A cosa dovrebbe mirare con la sua spada?

Uchuu yorimo Tooi Basho – (A place further than the Universe – A Story That Leads to the Antarctica – 宇宙よりも遠い場所) – (A place further than the Universe – A Story That Leads to the Antarctica – 宇宙よりも遠い場所)

Studio Madhouse – Direction: Ishizuka Atsuko – Series Composition: Hanada Jukki

data uscita: 02/01

temi: Adventure

tratto: Storia originale

trama: Un anime originale incentrato su ragazze del liceo che vanno al Polo Sud.

Violet Evergarden – (ヴァイオレット・エヴァーガーデン) – (ヴァイオレット・エヴァーガーデン)

Studio KyoAni – Direction: Ishidate Taichi – Series Composition: Yoshida Reiko

data uscita: 11/01

In Italia: Netflix (latecast)

temi: Drama, Fantasy

tratto: Light Novel di Akatsuki Kana

trama: Il professor Orland, una figura influente nell’industria della stampa, inventa un nuovo tipo di macchina da stampa per sua moglie Molly, così che potesse scrivere romanzi anche dopo aver perso la vista. La macchina in questione ha l’aspetto di un’adorabile bambola.

Mettendo il suo cuore e le sue speranze dentro di lei, il professore la chiamò “Auto Memories Doll”. Successivamente si è diffusa ovunque, aiutando tante vite. Ora, questo nome si applica alle donne il cui lavoro è trasmettere i pensieri attraverso le parole, per coloro che non possono scrivere o per conto di altri.

La storia parla di una giovane, Violet Evergarden, e di come connette i cuori delle persone, come Auto Memories Doll, nel punto di svolta di una generazione.

Yowamushi Pedal: Glory Line – (Yowamushi Pedal 4th Season – 弱虫ペダル GLORY LINE) – (Yowamushi Pedal 4th Season – 弱虫ペダル GLORY LINE)

Studio TMS Entertainment – Direction: Nabeshima Osamu – Series Composition: Sunayama Kurasumi

data uscita: 09/01

temi: Comedy, Sports, Drama, Shounen

tratto: Manga di Watanabe Wataru

trama: 4° serie tv sul ciclismo.

Yuru Camp△ – (Laid-Back Camp△ – ゆるキャン△) – (Laid-Back Camp△ – ゆるキャン△)

Studio C-Station – Direction: Kyougoku Yoshiaki – Series Composition: Tanaka Jin

data uscita: 04/01

In Italia:

temi: Slice of Life, Comedy

tratto: Manga di Afro

trama: A Rin piace andare in campeggio da sola, lungo i laghi che offrono una vista panoramica del Monte Fuji. Nadeshiko adora fare gite in bicicletta da sola in posti dove può vedere il Monte Fuji. Dopo essersi incontrate, Rin e Nadeshiko fanno gite in campeggio, mangiano cup ramen insieme e godono del paesaggio.

