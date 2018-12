– Giappone: Anime INVERNO 2019 – gli anime nuovi, in uscita nei mesi invernali! –

Articolo a cura di Marichan e Rko88. Bannerino realizzato da Fujiko89.

Fonti (siti inglesi): Anime News Network – My Anime List – LiveChart – AniDB.

– * Serie tv della stagione INVERNALE * – IN ORDINE ALFABETICO (titolo originale giapponese) –

Inoltre, CONTINUANO CON UNA NUOVA STAGIONE (senza cambiare titolo):

– Gyakuten Saiban: Sono “Shinjitsu”, Igi Ari! Season 2 (Phoenix Wright: Ace Attorney Season 2)

– Hinomaru Zumou (Sumo Wrestler Hinomaru)

– Karakuri Circus

– Kaze ga Tsuyoku Fuiteiru (Run with the Wind)

– Kirakira Happy Hirake! Cocotama

– Radiant

– Sword Art Online: Alicization

– Tensei Shitara Slime Datta Ken (Vita da Slime)

– Toaru Majutsu no Index III (A Certain Magical Index III)

* FILM al CINEMA – INVERNO

Ashita Sekai ga Owaru toshitemo (あした世界が終わるとしても)

Studio Craftar – data: 25 Gennaio

temi: Drama, Romance

sito – trailer

City Hunter Movie (劇場版シティーハンター)

Studio Sunrise – data: 8 Febbraio

temi: Action, Mystery, Comedy, Shounen – nuovo progetto

sito – trailer

Code Geass: Fukkatsu no Lelouch (Code Geass: Lelouch of the Resurrection – コードギアス 復活のルルーシュ)

Studio Sunrise – data: 09 Febbraio

temi: Action, Drama, Mecha, Military, Sci-Fi, Super Power – Film ambientato dopo le serie tv e film, con materiale inedito

sito – trailer (attenzione: video con spoiler sul finale delle serie tv)

Dragon Ball Super Movie: Broly (ドラゴンボール超(スーパー) ブロリー)

Studio Toei Animation – data: 14 Dicembre – In Italia: annunciato da Koch Media, uscirà nei cinema italiani il 28 febbraio 2019.

Seguito della alla serie tv “Dragon Ball Super” – temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Martial Arts, Shounen, Super Power

sito – trailer

Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka Movie: Orion no Ya (Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Movie: Arrow of the Orion – 劇場版 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか -オリオンの矢-)

Studio J.C.Staff – data: 15 Febbraio

relativo alla serie tv “Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka” – temi: Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Romance

sito – trailer

Fate/stay night Movie: Heaven’s Feel – II. Lost Butterfly

Studio ufotable – data: 12 Gennaio

Seguito del 1° film – temi: Action, Fantasy, Magic, Supernatural

sito – trailer

Korasho no Kaitei Wakuwaku Daibouken! (映画コラショの海底わくわく大冒険!)

Studio TMS Entertainment – data: 1 Febbraio

temi: Adventure, Kids, Fantasy

sito

Love Live! Sunshine!! The School Idol Movie: Over the Rainbow

Studio Sunrise – data: 04 Gennaio

relativo al franchise “Love Live! Sunshine!!”

sito – trailer

Made in Abyss Movie 1: Tabidachi no Yoake (Made in Abyss Movie 1: Journey’s Dawn – 劇場版総集編【前編】メイドインアビス 旅立ちの夜明け)

Made in Abyss Movie 2: Hourou Suru Tasogare (Made in Abyss Movie 2: Wandering Twilight – 劇場版総集編【後編】メイドインアビス 放浪する黄昏)

Studio Kinema Citrus – data: 04 Gennaio e 18 Febbraio

relativo alla serie tv “Made in Abyss” – temi: Adventure, Drama, Fantasy, Mystery, Sci-Fi

sito – trailer

Oushitsu Kyoushi Heine Movie (The Royal Tutor Movie – 劇場 王室教師ハイネ)

Studio – data: 16 Febbraio

relativo alla serie tv “Oushitsu Kyoushi Heine”

sito – trailer

Princess Principal 2 (Princess Principal Sequel)

Studio Actas, Studio 3Hz – data: Gennaio (data non ancora certa)

Serie di 6 Film, ambientati dopo la serie tv “Princess Principal” – temi: Action, Historical, Mystery

sito – trailer

Psycho-Pass SS Case 1: Tsumi to Batsu

Psycho-Pass SS Case 2: First Guardian

Psycho-Pass SS Case 3: Onshuu no Kanata ni

Studio Production I.G – data: 25 Gennaio e 15 Febbraio e 08 Marzo

Relativo alla serie tv “Psycho-Pass”

sito – trailer

Youjo Senki Movie (The Saga of Tanya the Evil Movie)

Studio Nut – data: 08 Febbraio

relativo alla serie tv “Youjo Senki”

sito – trailer

Episodi speciali /OVA/ ONA – INVERNO *

– SPECIAL TV –

Hataraku Saibou: Kaze Shoukougun (Cells at Work Special – 風邪症候群)

Studio David Production– data: 27 Dicembre in tv (special di Natale) – In Italia: già annunciato dalla Yamato Video

relativo alla serie tv “Cell At Work!”

Lupin III (2019)

Studio TMS Entertainment – data: Gennaio (non si sa ancora la data esatta) in tv

relativo alla serie tv “Lupin part 5: Ritorno alle origini ”

Persona 5 the Animation: Dark Sun…

Studio CloverWorks – data: 31 Dicembre in tv (special di Capodanno)

relativo alla serie tv “Persona 5 The Animation”

Saiki Kusuo no Ψ-nan Conclusion (The Disastrous Life of Saiki K. Final Arc – Saiki Kusuo no Psi Nan 3 – 斉木楠雄のΨ難 完結編)

Studio J.C.Staff – data: 28 Dicembre

relativo alle 2 serie tv “Saiki Kusuo no Ψ-nan” – special tv della durata di 50 minuti che chiude le vicende

Tantei Opera Milky Holmes: Psycho no Aisatsu (探偵オペラ ミルキィホームズ サイコの挨拶)

Studio J.C.Staff – data: 31 Dicembre in tv (special di Capodanno)

relativo alla serie tv “Tantei Opera Milky Holmes: Arsene Karei naru Yokubou”

– OAV –

Asobi Asobase OVA

Studio Lerche – data: 26 gennaio

relativo alla serie tv “Asobi Asobase” e in regalo con il 7 volume del Manga – 1 episodio

Boku no Hero Academia: All Might – Rising The Animation (My Hero Academia: All Might Rising)

Studio Bones – data: 13 Febbraio – In Italia: Dynit

oav extra nei Dvd/Bluray del film d’animazione “Boku no Hero Academia the Movie: Futari no Hero” – 1 episodio

Eromanga-sensei OVA

Studio A-1 Pictures – data: 16 Gennaio

relativo alla serie tv “Eromanga-sensei” – 2 episodi

Grisaia: Phantom Trigger (グリザイア:ファントムトリガー)

Studio Bibury Animation – data: 26 Gennaio

relativo al franchise “Grisaia” – 1 episodio

Hori-san to Miyamura-kun (Horimiya OAV)

Studio Gonzo, Hoods Entertainment – data: da Settembre a Dicembre 2018

tratto dal Manga “Horimiya” – 4 episodi

It’s My Life

Studio Creators in Pack – data: Gennaio

tratto dal Manga di Narita Imomushi – 1 episodio

Kyoukaisenjou no Horizon Special (境界線上のホライゾン)

Studio Sunrise – data: 21 Dicembre

oav extra dei Dvd/Bluray della serie tv “Kyoukaisenjou no Horizon”

Märchen Mädchen Specials (Märchen Mädchen Episodes 11 and 12 – メルヘン・メドヘン)

Studio Hoods Entertainment – data: 30 Gennaio

si tratta degli ultimi 2 episodi della serie tv “Märchen Mädchen” venduti a parte come oav

Shoujo☆Kageki Revue Starlight Specials (少女☆歌劇 レヴュー・スタァライト未放送エピソード)

Studio Kinema Citrus – data: 27 Febbraio

relativo alla serie tv “Shoujo☆Kageki Revue Starlight”- 3 episodi

Steins;Gate 0 Special ( シュタインズ・ゲート ゼロ)

Studio White Fox – data: 21 Dicembre

relativo alla serie tv “Steins;Gate 0”

sito – trailer

Strike the Blood III ( ストライク・ザ・ブラッドⅢ)

Studio Silver Link – data: dal 19 Dicembre 2018 a Settembre 2019

serie di 10 oav che chiudono la saga di “Strike the Blood”

Yuragi-sou no Yuuna-san OVA (C)

Studio Xebec – data: 4 Dicembre

relativo alla serie tv “Yuragi-sou no Yuuna-san” (“La locanda di Yuna”) e in regalo con il numero 11, 12 e 13 del Manga – 3 episodi

– ONA (internet) –

Douluo Dalu 2: Jueshi Tangmen (Douluo Dalu 2nd Season -Soul Land 2nd Season)

Studio – data: 1 Dicembre

Saint Seiya: Saintia Shou (I Cavalieri dello zodiaco: Saintia Sho – Le Sacre Guerriere di Atena)

Studio Gonzo – data: 10 Dicembre – In Italia: Crunchyroll

tratto dal Manga “I Cavalieri dello zodiaco: Saintia Sho – Le Sacre Guerriere di Atena” (edito in Italia da Planet Manga) e fa parte del franchise de “I cavalieri dello zodiaco” – numero di episodi ancora sconosciuto