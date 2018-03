3D Kanojo: Real Girl 3D Kanojo: Real Girl – (3D Girlfriend – 3D彼女 リアルガール)

Studio Hoods Entertainment – Director: Naoya Takashi

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Romance, School, Shoujo

tratto: Manga di Nanami Mao

trama: Hikari Tsutsui è un liceale con la fissa delle ragazze virtuali che incontra negli anime e videogiochi. Non ha molti amici e vive nel suo mondo. Un giorno, durante il suo turno di pulizia della piscina della scuola, viene approcciato da Iroha, una “ragazza reale” appariscente e popolare coi ragazzi.

sito: http://www.3dkanojo-anime.com/

Aikatsu Friends! Aikatsu Friends! – (アイカツフレンズ!)

Studio Bandai Namco Pictures

data uscita: 05 Aprile

In Italia:

temi: Magic, School, Shoujo, Slice of Life

tratto: da un Gioco di Carte

trama: La protagonista Aine Yuuki è brava a farsi degli amici, ed è iscritta al corso di educazione generale dell’accademia Star Harmony. Fa amicizia con Mio Minato, l’idol della scuola, e diventa lei stessa un’idol.

sito: http://www.aikatsu.com/friends/

Akkun to Kanojo Akkun to Kanojo – (Akkun and His Girlfriend – あっくんとカノジョ)

Studio Yumeta Company – Director: Katagai Shin

data uscita: 10 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Josei, Romance, School

tratto: Manga di Kakitsubata Waka

trama: La commedia romantica segue la vita quotidiana di uno tsundere di nome Atsuhiro “Akkun” Kagari e la sua fidanzata Non “Nontan” Katagiri. Il comportamento di Akkun verso Nontan è freddo e scostante, ma in realtà non sa esprimere i suoi veri sentimenti, agisce come uno stalker pedinandola e spiandola. Nontan è ignara dei comportamenti ossessivi di Akkun e pensa che le sue azioni siano dolci. Ogni episodio dura 5 minuti.

sito: http://akkun-kanojo.jp/

Alice or Alice Alice or Alice – (Alice or Alice: Siscon Niisan to Futago no Imouto – ありすorありす ~シスコン兄さんと双子の妹~)

Studio EMT Squared

data uscita: 04 Aprile

In Italia:

temi: Seinen, Slice of Life

tratto: 4-koma manga di Korie Riko

trama: La storia segue le vicende di due gemelle, entrambe chiamate Alice, e il loro fratello, leggermente attratto da loro. Ogni episodio dura 4 minuti.

sito: http://alice-or-alice.com/

Amai Choubatsu: Watashi wa Kanshuu Senyou Pet – (Sweet Punishment: I’m a Pet Exclusively for the Prison Guard – 甘い懲罰~私は看守専用ペット)

Studio Magic Bus

data uscita: 2 Aprile

In Italia:

temi: Ecchi, Josei

tratto: Web manga

trama: La storia è ambientata in una prigione in un futuro prossimo. Protagonisti sono Hina Saotome, un’impiegata imprigionata nonostante la sua innocenza, e la guardia elegante e sadica Aki Myojin. Cuore e corpo di Hina sono alla mercè del “dominio crudele ma dolce” di Myojin.

sito: https://kanshu.cf-anime.com/

Amanchu! Advance Amanchu! Advance – (Amanchu! 2 – あまんちゅ!あどばんす)

Studio J.C.Staff – Director: Satou Jun`ichi

data uscita: 7 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, School, Shounen, Slice of Life

tratto: dal manga “Amanchu!” di Amano Kozue (edito in Italia dalla Jpop)

trama: Seguito della serie tv “Amanchu!”

sito: http://amanchu-anime.com/

Beyblade Burst Chouzetsu Beyblade Burst Chouzetsu – (ベイブレードバースト 超ゼツ)

Studio Olm

data uscita: 2 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Shounen, Sports

tratto: Gioco

trama: Nuova serie del franchise “Beyblade”

sito: http://www.beyblade.tv/

Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Happy Kiss! Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu Happy Kiss! – (美男高校地球防衛部HAPPY KISS!)

Studio Comet – Director: Takamatsu Shinji

data uscita: Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Slice of Life, Comedy, Parody, Magic, School

tratto: storia originale

trama: Terza serie dedicata ai combattenti magici Binan, con nuovi personaggi.

sito: http://boueibu.com/hk/

Boku no Hero Academia 3rd Season Boku no Hero Academia 3rd Season – My Hero Academia 3 – (僕のヒーローアカデミア 3rdシーズン)

Studio Bones – Director: Nagasaki Kenji

data uscita: 07 Aprile

In Italia:

temi: Action, Comedy, School, Shounen, Super Power

tratto: dal manga “My Hero Academia” di Horikoshi Kouhei (edito in Italia da Star Comics)

trama: Terza stagione di “My hero Academia”

sito: http://heroaca.com/

Butlers: Chitose Momotose Monogatari Butlers: Chitose Momotose Monogatari – (Butlers~千年百年物語~)

Studio Silver Link. – Director: Takahashi Ken

data uscita: 12 Aprile

In Italia:

temi: Comedy

tratto: storia originale

trama: Koma Jinguji (Jay) è l’intelligente e bel presidente del consiglio studentesco. Il suo sorriso elegante ammalia il cuore delle donne. Tsubasa Hayakawa è un commesso gentile e talentuoso di un bar. Il suo caffè latte con disegnato un gufo è molto popolare tra le sue clienti. I due viaggiano nel tempo per affrontare i loro acerrimi nemici. Gli affascinanti “maggiordomi”, come vengono chiamati, combattono battaglie sovrannaturali, intanto che portano avanti la loro vita normale.

sito: http://www.butlers-anime.com/

Caligula Caligula – (The Caligula Effect – カリギュラ)

Studio Satelight – Director: Wada Jun`ichi

data uscita: 8 Aprile

In Italia:

temi: Action, Sci-Fi

tratto: Videogames

trama: anime ambientato in un programma di realtà virtuale, conosciuto come “Mobius”, creato così che le persone possano sfuggire al dolore delle loro vite e vivere in un idilliaco liceo, forzati a vivere i loro tre anni indefinitamente. Il protagonista fa parte di un gruppo che realizza di trovarsi in un mondo virtuale, e forma il “Vai-a-casa Club”, un gruppo dedito a fuggire da Mobius e il suo programma sovrintendente divino, un programma vocale chiamato “u”. Si oppone agli “Ostinato Musicians”, un gruppo che supporta u e vede i “Vai-a-casa Club” come traditori.

sito: http://caligula-anime.com/

Captain Tsubasa 2018 – Holly e Benji Captain Tsubasa 2018 – Holly e Benji – (キャプテン翼)

Studio David Production – Director: Katou Toshiyuki

data uscita: 3 Aprile

In Italia:

temi: Action, Shounen, Sports

tratto: dal manga “Capitan Tsubasa” di Takahashi Youichi (edito in Italia da Star Comics)

trama: Remake della famosa serie tv degli anni ’80 “Captain Tsubasa” arrivata in Italia come “Holly e Benji“. Tsubasa Ozora (“Holly”) è uno studente delle elementari profondamente innamorato del calcio, e sogna di vincere un giorno la Coppa del Mondo FIFA col Giappone. Vive con sua madre, mentre il padre capitano di marina viaggia per il mondo. Tsubasa si trasferisce a Nankatsu per migliorare come calciatore, e viene sfidato dal super portiere Genzo Wakabayashi (“Benji”). Accetta la sfida per scoprire chi è il miglior calciatore del posto.

sito: http://www.tv-tokyo.co.jp/anime/captaintsubasa2018/

Comic Girls Comic Girls – (こみっくがーるず)

Studio Nexus – Director: Tokumoto Yoshinobu

data uscita: 5 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life

tratto: 4-koma manga

trama: La storia è incentrata sulla quindicenne liceale e mangaka (fumettista) Kaoruko Moeta, che utilizza lo pseudonimo Chaos. Dopo aver ottenuto un punteggio basso in un sondaggio tra i lettori, l’editor di Kaoruko le consiglia di entrare in un dormitorio femminile per mangaka. Le coinquiline sono la creatrice di shojo Koyume Koizuka, la creatrice di commedie romantiche Ruki Irokawa e la creatrice di shonen Tsubasa Katsuki. Le ragazze si sostengono a vicenda per diventare mangaka migliori.

sito: http://comic-girls.com/

Cutie Honey Universe Cutie Honey Universe

Studio Production Reed – Director: Yokoyama Akitoshi

data uscita: 8 Aprile

In Italia:

temi: Action, Comedy, Magic, Romance, Sci-Fi, Shoujo

tratto: da vari manga di Go Nagai (editi in Italia da D/Visual e Jpop)

trama: L’anime fa parte delle celebrazioni per i 50 anni di carriera di Go Nagai (insieme a Mazinga Z Infinity e Devilman Crybaby), con un remale della storia di Cutie Honey.

sito: http://cutiehoney-u.com/

Devil’s Line Devil’s Line – (デビルズライン)

Studio Platinum Vision – Director: Tokumoto Yoshinobu

data uscita: 7 Aprile

In Italia:

temi: Action, Drama, Romance, Seinen, Vampire

tratto: Tsukasa, una studentessa universitaria, viene salvata dall’attacco di un “diavolo”, uno dei tanti vampiri che si mescolano tra gli umani. Anzai, il suo salvatore, è un mezzo diavolo che sfrutta i suoi poteri come membro di una misteriosa task force di polizia specializzata in questo genere di reati a Tokyo. Mentre Anzai continua a badare a Tsukasa e nasce un legame provvisorio, e Anzai teme di mettere alla prova la sua regola ferrea sul non bere mai sangue umano…

trama: dal manga “Devils Line” di Ryou Hanada (edito in Italia dalla Planet Manga)

sito: http://devilsline.jp/

Dorei-ku The Animation Dorei-ku The Animation – (I miei 23 Schiavi – 23 Slaves and Me – Dorei-ku: Boku to 23-nin no Dorei – 奴隷区 The Animation)

Studio TNK, Zero-G – Director: Kuraya Ryouichi

data uscita: Aprile

In Italia: Netflix

temi: Psychological, Drama

tratto: dal manga “I Miei 23 Schiavi” di Hiroto Ooishi e Shinichi Okada (edito in Italia dalla Planet Manga)

trama: E se potessi schiavizzare chiunque tu abbia mai desiderato? Bene, questo ci va vicino. L’ SCM (un apparecchio dentale) permette di schiavizzare chiunque vesta a sua volta un SCM, ma ad un prezzo. Bisogna conquistare l’altro, a qualunque prezzo, affinché diventi il proprio schiavo.

sito: http://doreiku-anime.com/

Full Metal Panic! Invisible Victory Full Metal Panic! Invisible Victory – (Full Metal Panic! IV – フルメタル・パニック!Invisible Victory)

Studio Xebec – Director: Nakayama Katsuichi

data uscita: 13 Aprile

In Italia:

temi: Action, Mecha, Military

tratto: serie di Light Novels di Gatou Shouji (in parte pubblicate in Italia dalla Planet Manga)

trama: Quarta serie tv di Full Metal Panic.

sito: http://fullmeta-iv.com/

Fumikiri Jikan Fumikiri Jikan – (踏切時間)

Studio EKACHI EPILKA – Director: Suzuki Yoshio

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Slice of Life

tratto: Manga di Sato Yoshimi

trama: Una serie di racconti sulle conversazioni di giovani donne mentre attendono ai binari della ferrovia. Episodi di pochi minuti.

sito: http://fumikirijikan.com/

Gegege no Kitarou (2018) Gegege no Kitarou (2018) – (Kitaro dei cimiteri – ゲゲゲの鬼太郎 2018)

Studio Toei Animation – Director: Ogawa Kouji

data uscita: 1 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Demons, Shounen, Supernatural

tratto: dal manga “Kitaro dei cimiteri” di Shigeru Mizuki (edito in Italia dalla D/Visual, ma in una raccolta degli episodi migliori) dal quale erano già stati tratti diversi anime

trama: Anime creato per i 50 anni del manga (pubblicato in Giappone nel 1968), i toni sono però più leggeri rispetto all’horror del fumetto originale. La storia è ambientata nei giorni nostri in Giappone, quando la gente si è quasi dimenticata degli yokai (spiriti). Ma diversi fenomeni che non possono essere spiegati dalla scienza cominciano ad accadere frequentemente, e la tredicenne Mana Inuyama manda una lettera di aiuto tramite la ‘posta degli yokai’, facendo così la conoscenza del giovane Kitaro.

sito: http://www.toei-anim.co.jp/kitaro/

Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These – Kaikou Ginga Eiyuu Densetsu: Die Neue These – Kaikou – (The Legend of the Galactic Heroes: The New Thesis – Encounter)

Studio Production I.G – Director: Tada Shunsuke

data uscita: 3 Aprile

In Italia:

temi: Action, Military, Sci-Fi, Space, Drama

tratto: dai Romanzi di Tanaka Yoshiki

trama: Nel lontano futuro dell’umanità due stati interstellari, l’impero galattico monarchico e la democratica alleanza dei paesi liberi, sono coinvolti in una guerra senza fine. La storia si concentra sulle imprese dei rivali Reinhard von Musel e Yang Wen Li, mentre conquistano fama e potere nell’impero e nell’alleanza.

sito: http://gineiden-anime.com/

Golden Kamui Golden Kamui – (Golden Kamuy – ゴールデンカムイ)

Studio Geno – Director: Nanba Hitoshi

data uscita: 9 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Historical, Seinen

tratto: dal manga “Golden Kamui” di Noda Satoru (edito in Italia dalla Jpop)

trama: Ad inizio XX secolo, il veterano della guerra russo-giapponese Saichi “l’immortale” Sugimoto vive una misera esistenza durante la corsa all’oro del dopoguerra, nell’Hokkaido. Quando inciampa su una mappa che segnala una fortuna in oro Ainu, parte per un’infida missione per trovarla. Ma Sugimoto non è l’unico interessato, e chiunque sa del tesoro ucciderà per conquistarlo! Fronteggiando le dure condizioni delle selvagge terre del nord, criminali spietati e disonesti soldati giapponesi, Sugimoto avrà bisogno di tutte le sue capacità e fortuna – e l’aiuto di una ragazza Ainu, Asirpa- per sopravvivere.

sito: http://kamuy-anime.com/

Gundam Build Divers Gundam Build Divers – (ンダムビルドダイバーズ)

Studio Sunrise – Director: Watada Shin`ya

data uscita: 3 Aprile

In Italia:

temi: Action, Mecha, Sci-Fi

tratto: storia originale, ma ispirata al franchise di “Gundam”

trama: Il Gunpla Force Battle Tournament è un grande evento tenuto in GBN annualmente. Competono nel round finale Avalon, guidato dal campione Kyoya Kujo, e l’élite 7th Panzer Division guidato dall’astuto Rommel. Una varietà di Gunpla scende in campo per determinare chi sia il più forte.

sito: http://gundam-bd.net/

Gurazeni Gurazeni – (グラゼニ)

Studio Deen – Director: Watanabe Ayumu

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Drama, Sports

tratto: Manga di Moritaka Yuuji e Adachi Keiji

trama: La storia vede una squadra di baseball operante in una società altamente stratificata, in cui le prestazioni del giocatore determinano il suo stipendio annuale. In particolare segue un lanciatore di riserva che lotta per sopravvivere al rigido sistema di squadra.

sito: https://www.bs-sptv.com/gurazeni/

High School DxD Hero High School DxD Hero – (ハイスクールDxD HERO)

Studio Passione – Director: Sueda Yoshifumi

data uscita: 10 Aprile

In Italia:

temi: Action, Comedy, Demons, Ecchi, Harem, Romance, School

tratto: serie di Light novel di Ishibumi Ichiei

trama: Quarta stagione della serie “High School DxD”

sito: http://www.haremking.tv/

Hinamatsuri Hinamatsuri – (Hina Festival – ヒナまつり)

Studio Feel. – Director: Oikawa Kei

data uscita: 6 Aprile

In Italia:

temi: Sci-Fi, Slice of Life, Comedy, Supernatural

tratto: Manga di Ootake Masao

trama: La commedia segue le vicende di una ragazza con superpoteri di nome Hina, e di Nitta, un giovane yakuza. Hina appare all’improvviso nella stanza di Nitta, minacciandolo coi suoi poteri. Tuttavia, finiscono per convivere in modo bizzarro.

sito: http://hina-matsuri.net/

Hisone to Masotan Hisone to Masotan – (ひそねとまそたん)

Studio Bones – Director: Kobayashi Hiroshi

data uscita: 13 Aprile

In Italia:

temi: Military, Fantasy

tratto: storia originale

trama: Hisono Amakasu è una timida ragazza, che a volte però ferisce involontariamente le persone con la sua onestà. Decide di unirsi alle Forze di Autodifesa sperando di mantenere una certa distanza dalle persone. Questo la porta ad un fatale incontro che cambia profondamente la sua vita, con il drago nascosto nella base di Gifu, l’”OTF”, che sceglie Hisone come sua pilota. Il suo destino da pilota di draghi è stato deciso. Si dice inoltre che i draghi abbiano una chiave per il futuro del mondo.

sito: http://hisomaso.com/

Hoozuki no Reitetsu 2nd Season: Sono Ni Hoozuki no Reitetsu 2nd Season: Sono Ni – (Hoozuki no Reitetsu 2nd Season Part II – Hozuki’s Coolheadedness – 鬼灯の冷徹 第弐期その弐)

Studio Deen

data uscita: 8 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Demons, Fantasy, Seinen, Supernatural

tratto: Manga di Eguchi Natsumi

trama: Continua la storia del fiero braccio destro del sovrano degli inferi e giudice dell’aldilà. La storia è incentrata sulla vita quotidiana del sadico Hōzuki, personaggio dall’aria compassata, alle prese con problemi infernali di ogni tipo.

sito: http://www.hozukino-reitetsu.com/

Inazuma Eleven: Ares no Tenbin Inazuma Eleven: Ares no Tenbin – (イナズマイレブン アレスの天秤)

Studio Olm – Director: Kamakura Yumi

data uscita: 6 Aprile

In Italia:

temi: Kids, Sport

tratto: serie di Videogames

trama: La storia è ambientata dopo il primo capitolo, ma su un mondo parallelo a tutti gli altri giochi, escluso il primo poichè la storia prende un corso diverso. La squadra di Asuto Inamori viene sciolta dopo la distruzione del campo della scuola. Lui e amici vanno a Tokyo a frequentare il Daimon Junior High per giocare a calcio.

sito: http://www.tv-tokyo.co.jp/anime/inazuma2018/

Jikkenhin Kazoku: Creatures Family Days Jikkenhin Kazoku: Creatures Family Days – (Shiyan Pin Jiating – 実験品家族)

Studio KJJ Animation

data uscita: 9 Aprile

In Italia:

temi: Sci-Fi, Seinen

tratto: Web Manga cinese di Yanai

trama: Una coppia di scienziati viene arrestata per aver condotto studi illegali su modifiche genetiche su 5 dei loro figli. Dannis, il più giovane, è l’unico cresciuto come normale umano, e si prende cura degli altri fratelli, cercando di trovare una cura che li ritrasformi in esseri umani. Come sopravvivranno nel mondo esterno questi ragazzi cresciuti in laboratorio?

sito: http://jp.frankenstein-family.com/

Juushinki Pandora Juushinki Pandora – (Unit Pandora, The Next – 重神機パンドーラ)

Studio Satelight – Director: Satou Hidekazu

data uscita: 4 Aprile

In Italia: Netflix

temi: Mecha, Sci-Fi

tratto: storia originale

trama: Nel 2031 un dispositivo di energia sperimentale noto come “Reattore Quantico” viene creato per ridurre i problemi derivanti dall’esaurimento delle riserve di combustibile fossile. Sfortunatamente il reattore sfugge al controllo, esplode e irradia il mondo con energie sconosciute, in un incidente noto come “crisi di Shouryuu”. A causa dei catastrofici cambiamenti ambientali l’umanità è ad un passo dall’estinzione, e strani nuovi organismi, conosciuti come B.R.A.I., in parte organici, in parte meccanici, sorgono. Sette anni dopo, Leon Lau – uno degli scienziati coinvolti nella “crisi di Shouryuu”, vive nel deserto vicino Neo Shouryuu, una delle ultime città umane rimaste. Leon stipula un contratto con Chloe Lau, e insieme studiano come affrontare la minaccia B.R.A.I.

sito: http://www.project-pandora.jp/

Kakuriyo no Yadomeshi Kakuriyo no Yadomeshi – ( かくりよの宿飯)

Studio Gonzo – Director: Okuda Yoshiko

data uscita: 2 Aprile

In Italia:

temi: Demons, Supernatural

tratto: serie di Light Novel di Yuuma Midori e Laruha

trama: La storia vede un’universitaria di nome Aoi, che ha ereditato dal defunto nonno la capacità di vedere gli spiriti. Aoi è orgogliosa della sua cucina, e un giorno, mentre nutre alcuni spiriti agricoli, appare improvvisamente una divinità, proprietario del “Tenshinya” (Locanda Celeste) porta via Aoi. A causa dei debiti di suo nonno Aoi deve diventare la sua sposa, ma lei è contraria all’idea e lavorerà al Tenshinya per ripagare al debito.

sito: http://kakuriyo-anime.com/

Kiratto Pri☆chan Kiratto Pri☆chan – (キラッとプリ☆チャン)

Studio Tatsunoko Production, Dongwoo A&E

data uscita: 8 Aprile

In Italia:

temi: Magic, Music, Shoujo, Slice of Life

tratto: Gioco di Carte

trama: Le ragazze del primo anno delle medie, Mirai Momoyama e Emo Moegi sono due aspiranti idol che decidono di utilizzare il “Sistema Pri-Chan”, utilizzato da persone famose e società per trasmettere contenuti. Come tante ragazze che aprono i propri canali e caricano contenuti, la coppia decide di autoprodursi, nel tentativo di diventare Pri-Chan idol.

sito: http://www.tv-tokyo.co.jp/anime/prichan/

Koneko no Chii Ponpora Dairyokou Koneko no Chii Ponpora Dairyokou – (Chi casa dolce casa – Chi’s Sweet Adventure 2 -こねこのチー ポンポンらー大冒険 2期)

Studio Marza Animation Planet

data uscita: 8 Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Cats

tratto: dal manga “Chi casa dolce casa” di Kanata Konami (edito in Italia dalla Planet Manga)

trama: Continuano le avventure della gatta Chi.

sito: http://www.chissweethome.com/

Kuroneko Monroe Kuroneko Monroe – (黒猫モンロヲ)

Studio

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Cats

tratto: da un Web Manga di Yoshiyasu

trama: Episodi di soli 5 minuti.

sito: http://kuronekomonroe.net/

LadySpo LadySpo

Studio – Director: Kimura Hiroshi

data uscita: 10 Aprile

In Italia:

temi: Sci-fi, Sport

tratto: storia originale

trama:

sito:

Last Period: Owarinaki Rasen no Monogatari Last Period: Owarinaki Rasen no Monogatari – (ラストピリオド -終わりなき螺旋の物語-)

Studio J.C.Staff – Director: Iwasaki Yoshiaki

data uscita: 12 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy, Magic, Fantasy

tratto: Videogames

trama: La storia si svolge in un mondo in cui fantastiche creature chiamate “Spirali” nascono dall’isolamento. Coloro in grado di sconfiggere le bestie sono chiamati “Periods”. Haru è un apprendista Period appartenente all’ottava divisione “Arc End “. Dopo un misterioso incidente segue un collasso economico, e il quartier generale dell’Arc End abbandona l’ottava divisione, lasciando solo 3 Period, Haru incluso, che cominciano a ricostruire la divisione.

sito: http://lastperiod.jp/

Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File – (レイトン ミステリー探偵社~カトリーのナゾトキファイル~)

Studio LIDENFILMS – Director: Mitsunaka Susumu

data uscita: 8 Aprile

In Italia:

temi: Mystery, Comedy, Kids

tratto: serie di Videogames (editi anche in Italia), e in particolare da “Layton’S Mystery Journey: Katrielle e il Complotto dei Milionari”

trama: 50 enigmatici episodi, una straordinaria gentildonna e un sacco di nuovi misteri in arrivo!

sito: https://www.layton-anime.jp/

Lostorage conflated WIXOSS Lostorage conflated WIXOSS

Studio J.C.Staff – Director: Tsuchiya Michihiro

data uscita: 7 Aprile

In Italia:

temi: Game, Psychological

tratto: Gioco di carte

trama: Nuova stagione di Wixoss.

sito: http://lostorage-wixoss.com/

Lost Song Lost Song

Studio Dwango, LIDENFILMS – Director: Morita to Jumpei

data uscita: 7 Aprile

In Italia: Netflix

temi: Fantasy, Music

tratto: storia originale

trama:

sito: http://lost-song.com/

Lupin the Third: Part 5 Lupin the Third: Part 5 – (Lupin Sansei: Part 5 – Lupin III Adventure in France – ルパン三世 PART5)

Studio Telecom Animation Film – Director: Yano Yuuichirou

data uscita: 4 Aprile

In Italia:

temi: Action, Adventure, Comedy

tratto: ispirato dalla serie di Manga di Monkey Punch (in parte pubblicati in Italia da Star Comics e Planet Manga)

trama: quinta serie tv. Lupin andrà in Francia, la casa del suo omonimo nonno.

sito: https://lupin-pt5.com/

Mahou Shoujo Ore Mahou Shoujo Ore – (Magical Girl Ore – 魔法少女 俺)

Studio Pierrot Plus – Director: Kawasaki Itsurou

data uscita: 2 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Comedy, Fantasy, Magic

tratto: Web Manga

trama: La storia vede una 15enne idol, innamorata del fratello della sua migliore amica, anch’essa idol popolare. Ma incontra uno spaventoso yakuza e scopre che sua madre è un’ex ragazza magica, e lo yakuza la sua mascotte. Il ragazzo che ama viene rapito da demoni, che appaiono come uomini corpulenti con testa di scoiattolo. Così lei fa un contratto con lo yakuza per diventare una ragazza magica, che in questa storia significa trasformarsi in un ragazzo muscoloso! Inoltre, il ragazzo che le piace sembra attratto dalla sua forma da ragazzo magico! La sua migliore amica scopre di essere innamorata di lei, e diventa una travestita magica per salvarle la vita. Quindi, il loro manager, fanatico delle ragazze magiche, decide di farle diventare un duo idol.

sito: http://magicalgirl-ore.com/

Mahou Shoujo Site Mahou Shoujo Site – (Magical Girl Site – 魔法少女サイト)

Studio production doA – Director: Matsubayashi Tadahito

data uscita: 7 Aprile

In Italia: Amazon Prime

temi: Drama, Horror, Psychological, Supernatural

tratto: Manga di Satou Kentarou

trama: Aya Asagiri è una ragazza vittima di bullismo a scuola. Alla ricerca di una fuga dai suoi problemi, si distrae su internet, quando appare un sito misterioso chiamato “Magical Girl Site”. è sufficiente guardare la pagina per trasportare Aya nel mortale mondo del “Magical Girl Apocalypse”.

sito: http://mahoushoujyo-anime.com/

Major 2nd Major 2nd

Studio NHK Enterprises – Director: Watanabe Ayumu

data uscita: 7 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Sports, Drama, Shounen

tratto: Manga di Mitsuda Takuya

trama: Daigo è figlio di Gorou, un grande giocatore, e questo gli pesa molto. Che strada sceglierà Daigo, gravato da grandi aspettative, nel baseball?

sito: http://www.nhk.or.jp/anime/major2nd/

Megalo Box Megalo Box – (メガロボクス)

Studio TMS Entertainment – Director: Moriyama You

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Action, Drama, Shounen, Slice of Life, Sports

tratto: storia originale, ma ispirata al manga “Rocky Joe” di Chiba Tetsuya e Takamori Asaki (edito in Italia da Star Comics)

trama: “JD” (Junk Dog), un ragazzo che partecipa a incontri di box clandestini nel mondo sotterraneo di Megalobox per guadagnarsi da vivere. Un giorno, preparandosi a salire sul ring, JD incrocia i suoi pugni potenziati tecnologicamente con qualcuno che segnerà il suo destino…

sito: http://megalobox.com/

Neko Neko Nihonshi 3rd Season Neko Neko Nihonshi 3rd Season – (ねこねこ日本史 第3期)

Studio Joker Films

data uscita: 4 Aprile

In Italia:

temi: Historical, Kids, Parody

tratto: Web Manga

trama: Episodi di soli 9 minuti

sito: http://neco-neco.jp/index.html

Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan Nil Admirari no Tenbin: Teito Genwaku Kitan – ( The Scales of Nil Admirari: The Mysterious Story of Teito – ニル・アドミラリの天秤 帝都幻惑綺譚)

Studio Zero-G – Director: Takata Masahiro

data uscita: 8 Aprile

In Italia:

temi: Fantasy, Historical, Romance

tratto: Visual Novel

trama: L’era Taishou non si è conclusa in 15 anni, ma è continuata per altri 25. Per proteggere la sua famiglia dal declino, una ragazza decide di sposare un uomo di cui non conosce nemmeno il nome. Ma, poco prima che abbia luogo il matrimonio, il fratello minore di lei si suicida misteriosamente autoimmolandosi, e viene trovato con un vecchio libro in mano. Davanti la sconcertata ragazza appare l'”Imperial Library Intelligence Asset Management Bureau” – meglio noto come “Fukurou”. Secondo queste persone esistono i “Maremono”, libri che influenzano i propri lettori. Inoltre, dall’incidente del fratello, la ragazza ha acquisito la capacità di vedere “Auree” (i sentimenti dei Maremono che si manifestano come luci brillanti e di solito sono invisibili agli umani). Il destino stesso cerca di trascinare verso di se la ragazza. Gelosia, odio, disprezzo, compassione e amore. Ciò Che attende la ragazza è l’oscurità del tradimento che comincia a insediarsi nella capitale imperiale. Soggiogata e immersa in quell’oscurità, la ragazza raggiungerà la verità dopo le sue lotte, oppure…?

sito: http://nilad-anime.com/

Nobunaga no Shinobi: Anegawa Ishiyama-hen Nobunaga no Shinobi: Anegawa Ishiyama-hen – (Ninja Girl & Samurai Master 3 – 信長の忍び~姉川・石山篇~)

Studio TMS Entertainment

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Historical

tratto: Web Manga

trama: Episodi di soli 3 minuti.

sito: http://nobunaga-no-shinobi.com/

Omae wa Mada Gunma wo Shiranai Omae wa Mada Gunma wo Shiranai – (You don’t know Gunma yet. – お前はまだグンマを知らない)

Studio Asahi Production – Director: Mankyuu

data uscita: 2 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, School

tratto: Web Manga di Ida Hiroto

trama: Nori Kamitsuki si sposta dalla prefettura di Chiba ad una versione romanzata della prefettura di Gunma, a nordovest di Tokyo, e la storia si concentra sulla sua cultura. Prima di trasferirsi Nori scopre che la prefettura ha una reputazione online terrificante. Dopo il trasferimento entra in contatto con persone che hanno un forte amore per la cultura di Gunma. Episodi di 5 minuti.

sito: http://omagun.com/

Oshiri Tantei Oshiri Tantei – (Butt Detective – おしりたんてい)

Studio Toei Animation

data uscita: Maggio

In Italia:

temi: Comedy, Fantasy, Kids, Mystery

tratto: Libri per Bambini

trama: Il Detective Culo è un gentiluomo astuto, il cui tormentone è “hmmm, sento puzza di un caso”. Ogni giorno risolve i casi della grande città. Episodi di pochi minuti.

sito:

Persona 5 the Animation Persona 5 the Animation

Studio A-1 Pictures – Director: Ishihama Masashi

data uscita: 8 Aprile

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Supernatural

tratto: dalla serie di Videogames “Persona” di Atlus

trama: In un Giappone governato da adulti corrotti, un gruppo di sedicenni, trova il modo di accedere al metaverse, dove può rubare i cuori delle persone malvagie costringendole a pentirsi e a confessare i propri crimini. Tra sostenitori convinti della giustizia di questo gruppo, conosciuto come “Ladri fantasma” e la polizia che da loro la caccia, per i ragazzi comincia una sfida difficilissima.

sito: http://p5a.jp/

Piano no Mori Piano no Mori – (Piano Forest: Il piano nella foresta – Piano Forest: The Perfect World of Kai – ピアノの森)

Studio Fukushima Gainax – Director: Nakatani Gaku

data uscita: 9 Aprile

In Italia:

temi: Adventure, Comedy, Drama, Music, School, Seinen

tratto: dal Manga di Isshiki Makoto (da cui era già stato tratto un film d’animazione, arrivato in Italia come “Piano Forest – Il piano nella foresta”)

trama: Una tranquilla storia di due ragazzi di estrazione diversa. Da una parte Kai, figlio di prostituta, che ha suonato il pianoforte abbandonato nella foresta vicino casa sua fin da piccolo, dall’altra Shuuhei, figlio di una famiglia di prestigiosi pianisti. Ma il loro legame col pianoforte intreccia le loro vite.

sito: http://piano-anime.jp/

Puzzle & Dragon Puzzle & Dragon – (PazuDora – パズドラ)

Studio Pierrot – Director: Kamegaki Hajime

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Game, Kids

tratto: Videogames

trama:

sito: http://anime-pad-x.com/

Rokuhoudou Yotsuiro Biyori Rokuhoudou Yotsuiro Biyori – (鹿楓堂よついろ日和)

Studio Zexcs – Director: Kamiya Tomomi

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Seinen

tratto: Manga di Shimizu Yuu

trama: Quattro uomini: Gure, Sui, Tokitaka e Tsubaki, ognuno di loro gestisce un negozio di tè giapponese, chiamato Rokuhoudou. Quando si visita il negozio, si viene accolti calorosamente, viene servito del tè e si viene aiutati a risolvere i propri problemi.

sito: http://rokuhoudou-anime.jp/

Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru: Dances with the Dragons Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru: Dances with the Dragons – (されど罪人は竜と踊る Dances with the Dragons)

Studio Seven Arcs Pictures – Director: Hanai Hirokazu

data uscita: 6 Aprile

In Italia:

temi: Action, Drama, Fantasy, Sci-Fi

tratto: Light Novel di Asai Labo

trama: La storia ruota attorno ai “jushiki”, le equazioni che regolano la costante quantistica “h” di azione, cambiano le leggi della fisica su scala locale, danno vita a esplosivi TNT e gas velenosi, e causano incredibili fenomeni fisici come plasma e fusione nucleare. Due “jushikishi” che utilizzano il jushiki in battaglia sono Gayus e Gigina. I due cacciatori di taglie vengono coinvolti in una battaglia contro draghi nella città di Eridana e nell’intrigo di grandi nazioni.

sito: http://www.tbs.co.jp/anime/sareryu/

Shokugeki no Souma: San no Sara – Toutsuki Ressha-hen Shokugeki no Souma: San no Sara – Toutsuki Ressha-hen – (Shokugeki no Soma 4th Season – Food Wars! The Third Plate 2nd cour, – 食戟のソーマ 餐ノ皿 遠月列車篇)

Studio J.C.Staff – Director: Yonetani Yoshitomo

data uscita: 9 Aprile

In Italia: Crunchyroll

temi: Ecchi, School, Shounen

tratto: dal Manga “Food Wars” di Saeki Shun e Tsukuda Yuuto (edito in Italia dalla Goen)

trama: Seconda parte della terza stagione

sito: http://shokugekinosoma.com/

Shounen Ashibe: Go! Go! Goma-chan (2018) Shounen Ashibe: Go! Go! Goma-chan (2018) – (Young Ashibe: Go! Go! Goma-chan 3 – 少年アシベ GO! GO! ゴマちゃん 3)

Studio Bridge, Husio Studio

data uscita: 3 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Seinen, Slice of Life, Kids

tratto: 4-koma manga

trama: Terza stagione della storia di amicizia tra un bambino e un cucciolo di foca. Episodi di 9 minuti.

sito: http://www6.nhk.or.jp/anime/program/detail.html?i=gomachan

Souten no Ken: Regenesis Souten no Ken: Regenesis – (Ken il guerriero: Le origini del mito – Fist of the Blue Sky: ReGenesis)

Studio Polygon Pictures – Director: Kazumi Yoshio

data uscita: 10 Aprile

In Italia: Amazon Prime

temi: Action, Historical, Martial Arts

tratto: dal Manga “Ken il guerriero: Le origini del mito” di Yatsu Hiroyuki e Tsuji Hideki (edito in Italia dalla Planet Manga)

trama: Un uomo misterioso noto come il “Re della Morte” vaga per la Shangai prebellica, un posto pericoloso. Governi stranieri e fazioni cinesi hanno diviso la città in diversi quartieri, ognuno con proprie leggi e governo, colme di corruzione. Mentre i poteri forti si contendono il controllo politico, le strade sono lasciate alle bande locali. La vita è a buon mercato e la morte è sempre ad un passo. In passato un uomo ha vagato per quelle strade combattendo le forze malvagie. Era conosciuto come Yan Wang, il re della morte. Pochi sapevano chi fosse veramente, ma tanti sapevano fosse un maestro della scuola di Hokuto, unaletale arte marziale, scomparso anni fa. Si dice che ora sia in Giappone. In tanti sono alla sua ricerca, chi lo troverà per primo?

sito: http://www.souten-regenesis.com/

Steins;Gate 0 Steins;Gate 0 – (Steins,Gate Zero – シュタインズ・ゲート ゼロ)

Studio White Fox – Director: Kawamura Ken`ichi

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Sci-Fi, Thriller

tratto: Visual novel

trama: La storia oscura non raccontata di Steins;Gate, con l’eccentrico scienziato pazzo Okabe, in lotta per riprendersi dal tentativo fallito di salvare Kurisu. Decide di arrendersi e abbandona il suo alter ego, cercando di dimenticare il passato. Quando tutto sembra sia tornato alla normalità, incontra un conoscente di Kurisu, che gli racconta l’inizio dei test su un dispositivo che memorizza la memoria umana e crea una sua simulazione con le stesse caratteristiche e personalità. Okabe comincia i test, e scopre che la simulazione di Kurisu riporta a galla angoscia e nuove, inattese tragedie.

Zero è una sidestory che esplora gli eventi del futuro della linea di universo Beta, che contribuiscono al finale della storia originale.

sito: http://steinsgate0-anime.com/

Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online – (SAO Alternative Gun Gale Online – ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン)

Studio 3Hz – Director: Sakoi Masayuki

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Action, Fantasy, Game, Military, Sci-Fi

tratto: serie di Light Novel di Shigusawa Keiichi (edite in Italia da Jpop)

trama: La storia segue Karen Kohiruimaki, un’universitaria alta 183cm, insicura per via della sua altezza, e incapace a relazionarsi con le persone nel mondo reale. Entra nel mondo di GGO col suo avatar, Ren, alto meno di 150cm e vestito interamente di rosa. Incontra una bella giocatrice di colore, Pitohui. Scoprono di andare d’accordo, ma un giorno Pitohui la spinge a partecipare a “Squad Jam”, una variante battle royale del torneo Bullet of Bullets

sito: http://gungale-online.net/

Tachibana-kan to Lie Angle Tachibana-kan to Lie Angle – (Love to Lie Angle – 立花館To Lieあんぐる)

Studio Creators in Pack, Studio Lings

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Ecchi, Shoujo Ai

tratto: Manga di Merryhachi

trama: Quando Hanabi Natsuno torna nella sua città natale per frequentare il liceo, pensava che avrebbe avuto una vita meravigliosa. Ma il Tachibanakan, il dormitorio dove deve vivere, non era esattamente come se lo aspettava.

sito: http://tachibanakan-anime.com/

Tada-kun wa Koi wo Shinai Tada-kun wa Koi wo Shinai – (Tada Doesn’t Fall in Love – 多田くんは恋をしない)

Studio Doga Kobo – Director: Yamazaki Mitsue

data uscita: 5 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Romance

tratto: storia originale

trama: Tada Mitsuyoshi, un ragazzo che non ha mai conosciuto l’amore, fotografa la fioritura dei ciliegi quando incontra Teresa Wagner, una studentessa di scambio dal Lussemburgo. Arrivata in Giappone, si è persa, separandosi dai compagni di viaggio. Mitsuyoshi la aiuta portandola alla caffetteria di suo nonno.

sito: http://tadakoi.tv/

To Be Hero 2 To Be Hero 2

Studio Haoliners Animation League, Studio LAN

data uscita: Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Super Power

tratto: storia originale

trama: Seguito della storia di un supereroe demenziale, che acquisisce i suoi poteri grazie… al water. Episodi di 11 minuti.

sito: http://tobe-hero.com/

Tokyo Ghoul:re Tokyo Ghoul:re – (Tokyo Kushu:re – 東京喰種トーキョーグール:re)

Studio Pierrot – Director: Watanabe Odahiro

data uscita: 3 Aprile

In Italia:

temi: Action, Mystery, Horror, Psychological, Supernatural, Drama, Seinen

tratto: dal Manga “Tokyo Ghoul:re” di Ishida Sui (edito in Italia da Jpop)

trama: Sono trascorsi due anni dal raid del CCG su Anteiku. Nonostante l’atmosfera a Tokyo sia drasticamente cambiata a causa dell’influenza crescente del CCG, i ghoul sono ancora un problema, perchè hanno iniziato a fare attenzione – in particolare l’organizzazione terroristica Aogiri Tree- alla minaccia che il CCG rappresenta per la loro esistenza. La creazione di un team speciale, la Quinx Squad, potrebbe essere la spinta necessaria per sterminare gli ospiti indesiderati di Tokyo. Come umani che hanno subito interventi per ottenere le capacità speciali dei ghoul, partecipano alle operazioni per sradicare le dannose creature. Il loro leader, Sasaki Haise, è un mezzo ghoul e mezzo umano addestrato dal famoso investigatore di classe speciale, Arima Kishou. Ma c’è molto di più per questo giovane che incontra l’occhio, che come ricordi sconosciuti artiglia la sua mente, ricordandogli lentamente la persona che era un tempo.

sito: http://www.marv.jp/special/tokyoghoul/

Uchuu Senkan Tiramisu Uchuu Senkan Tiramisu – (宇宙戦艦ティラミス)

Studio Gonzo – Director: Hiroshi Ikehata

data uscita: 3 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Mecha, Sci-Fi, Seinen, Slice of Life, Space

tratto: Web Manga di Miyagawa Satoshi e Itou Kei

trama: La razza umana ha esteso la sua influenza e la sua avidità allo spazio. Nell’era spaziale 0156 scoppia una guerra tra le colonie. La Terra comincia a costruire in segreto una nuova navicella spaziale da battaglia chiamata Tiramisu. Proprio all’inizio della guerra un geniale pilota guida Tiramisu come un faro di speranza per l’umanità.

sito: http://tiramisu-anime.com/

Uma Musume: Pretty Derby Uma Musume: Pretty Derby – (ウマ娘 プリティーダービー)

Studio P.A. Works – Director: Oikawa Kei

data uscita: 2 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Sports

tratto: Videogames

trama: Il concept vede le Uma Musume (ragazze cavallo), ragazze con eccellenti capacità di corsa che puntano a diventare top idol e competere nello spettacolo di intrattenimento sportivo nazionale “Twinkle Series”

sito: http://anime-umamusume.jp/

Usagi no Mathew Usagi no Mathew – (Matthew the Rabbit – うさぎのマシュー)

Studio Kachidoki

data uscita: 5 Aprile

In Italia:

temi: Comedy, Kids, Fantasy

tratto: storia originale, ma ispirata da una mascotte

trama: Storia per bambini di un coniglietto. Episodi di pochi minuti.

sito:

Waka Okami wa Shougakusei! Waka Okami wa Shougakusei! – (若おかみは小学生!)

Studio Madhouse, DLE

data uscita: 8 Aprile

In Italia:

temi: Slice of Life, Supernatural

tratto: Libro per Bambini di Reijou Hiroko

trama:

sito: http://www.waka-okami.jp/

Wotaku ni Koi wa Muzukashii Wotaku ni Koi wa Muzukashii – (It’s Difficult to Love an Otaku – WotaKoi – Love is Hard for Otaku -ヲタクに恋は難しい)

Studio A-1 Pictures – Director: Hiraike Yoshimasa

data uscita: 13 Aprile

In Italia: Amazon Prime

temi: Josei, Comedy, Romance

tratto: Manga di Fujita

trama: La storia è incentrata sulla goffa commedia romantica tra Narumi, una lavoratrice che nasconde il suo stile di vita fujoshi, e Hirotaka, un impiegato bello e capace che è segretamente un otaku di videogiochi.

sito: http://wotakoi-anime.com/