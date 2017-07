A cura di Beppe Black Red

SCHEDA

Titolo originale: Tenshi Ga Kiete Iku – (天使が消えていく)

Traduzione Letterale: L’angelo sparisce

Titolo Internazionale: The angel has Gone

Autore: Shizuko Natsuki

Genere: giallo, romanzo drammatico

Anno di pubblicazione: 1970

Paese: Giappone

Pagine: 220

Titolo in Italia: L’abbandono

Casa editrice e Anno di pubblicazione in Italia: Mondadori 1997 numero 2519 della collana il Giallo Mondadori

Traduzione: Giorgio Amitrano

Pagine: 220

Prezzo di copertina: 3.05 €

Trasposizione video:

– 1973 Telefilm in 3 puntate 天使が消えてい (Tenshi ga kieteiku) con l’attore Kei Sato e Hiiro tomoe nella parte di Akiko diretto da Hideo Onchi

– 1978 Telefilm in 2 puntate 夏樹静子「星の証言」「天使が消えていく」 (natsuki shizuko `hoshi no shōgen’`tenshi ga kieteiku’) della serie Doyo Wide Gekijo (Sabato del mistero) sulla Tv Asahi con yukiyo toake nnella parte della protagonista, diretto da Akira Inoue e con le Musiche di Yuji Ono

– 1982 Telefilm di una sola puntata facente parte del Mokuyō gōruden dorama (木曜ゴールデンドラマ Giovedì del Drama d’oro) con Masako Izumi nella parte di Akiko Sunami e Kumiko Akiyoshi nella parte di Shiho Kanzaki diretto da Higashi Morisaki per la Yomiuri Tv

TRAMA

La giovane giornalista Akiko, dopo anni di lavoro a Tokyo, aveva deciso di tornare, in seguito a una delusione amorosa, nella sua città natale di Fukuoka. Lì era poi diventata una giornalista di spicco della rivista femminile “La civiltà delle Signore” e, in seguito ad un suo articolo, aveva preso molto a cuore le vicende della piccola Yumiko e di sua madre Shiori, una prostituta con una vita difficile.

Ma, dopo la morte della madre, la vita della neonata potrebbe essere in grave pericolo, un pericolo mortale!

Ma chi potrebbe volere la morte di una bambina? Che sia connessa con i due misteriosi omicidi che stanno facendo brancolare la polizia nel buio?

Nella Tokyo di grandi cambiamenti negli anni 70′, uno dei capolavori della Agatha Christie del Giappone.

COPERTINE clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– II romanzo si è Classificato al secondo posto del premio Edogawa Ranpo del 1970.

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!