Titolo originale: Shikisai o motanai Tasaki Tsukuru to, kare no junrei no toshi – (色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年)

Autore: Haruki Murakami

Genere: romanzo

Anno di pubblicazione: 2013

Paese: Giappone

Pagine: 270

Titolo in Italia: L’incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio

Anno di pubblicazione in Italia: 2014

Casa editrice: Einaudi

Traduzione: Antonietta Pastore

Pagine: 270

Prezzo di copertina: 12,50 €

Tazaki Tsukuro è un ingegnere di Nagoya, che da anni lavora a Tokyo costruendo e controllando la manutenzioni delle varie stazioni, in Giappone.

Quando era studente e viveva a Nagoya, aveva un gruppo di quattro amici inseparabili, Aka, Ao, Shiro e Kuro; tuttavia poco dopo essere entrato all’università di Tokyo, i suoi amici gli diranno che non deve più cercarli!

Questo causerà nel giovane Tsukuro un abisso di dolore che lo perseguiterà per anni, facendolo diventare una persona totalmente diversa, e aggrappata a poche certezze, il nuovo se stesso.

Convinto dalla sua ragazza Sara Tsukuro deciderà di tornare a Nagoya e scoprire come mai i suoi amici hanno deciso di escluderlo, e soprattutto scoprire chi è veramente Tazaki Tsukuro…

