Titolo originale: Hakuchu Kigo – (美食倶楽部)

Titolo internazionale: Devils in Daylight

Autore: Jun’ichiro Tanizaki

Genere: romanzo – Giallo, Erotico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 1918

Paese: Giappone

Pagine: 83

Titolo in Italia: Morbose Fantasie

Anno e Casa editrice italiana: edito da Feltrinelli nel 1999

Traduzione: Cinzia Mottola

Pagine: 90

Prezzo di copertina: € 6.00

TRAMA

Una mattina Takahashi, dopo una notte insonne per via del suo lavoro di scrittore, riceve una telefonata dal suo amico Sonomura, quest’ultimo agitato gli rivela che quella notte andrà a veder compiere un omicidio!

Da fan dei racconti gialli e di Edgar Allan Poe, nonché preoccupato per la salute mentale dell’amico, deciderà di accompagnarlo in questa “caccia”… rimanendo di stucco quando effettivamente i due vedranno compiere un efferato, quanto sensuale, omicidio!

Per entrambi quell’evento cambierà fin dall’immediato le loro vite, nel bene e nel male…

Uno dei primi capolavori del celebre Jun’ichiro Tanizaki!

CURIOSITA’

– Il romanzo fu pubblicato prima sulle pagine dei giornali, Osaka Mainichi Shinbun e sul Tokyo Nichinichi Shinbun dal Maggio al Luglio 1918

– Nel romanzo viene utilizzato il codice creato da Edgar Allan Poe nel libro Lo scarabeo d’oro

– Il racconto è stato elogiato dal famoso Giallista giapponese Edogawa Ranpo.

COMMENTI

