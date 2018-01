A cura di Miss Daddy

Titolo originale: Death Note – Another Note: The Los Angeles BB Murder Cases

Autore: Nisio Isin

Genere: light novel (romanzo) – Thriller, giallo, psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 19 febbraio 2008

Paese: Giappone

Casa editrice: Shūeisha

Tratto: dal manga “Death Note” di Tsugumi Ōba e Takeshi Obata (anche se il romanzo ha una trama totalmente nuova, che fa da prequel al fumetto)

Titolo in Italia: Death note. Another note. Il serial killer di Los Angeles

Anno di pubblicazione in Italia: 23 luglio 2009

Casa editrice: Planet Manga (Panini)

Allarme rosso per la città di Los Angeles, sconvolta dagli omicidi di un serial killer. Unica traccia che si offre alle indagini è una serie di arcani indizi lasciati sulla scena del delitto, ciascuno dei quali costituisce un enigmatico percorso che condurrà al prossimo crimine.

Su invito delle autorità locali, il misterioso super detective L fa la sua comparsa in scena. Nonostante le sue stravaganti abitudini (nessuno conosce il suo vero aspetto, che mantiene nascosto al pubblico) è considerato il miglior detective al mondo ed è stato più volte decorato per le sue imprese: nella sua carriera non esiste caso che non abbia saputo risolvere. Ma questa volta non può farcela da solo.

Con l’aiuto dell’agente dell’FBI Naomi Misora, L comincia a curiosare nella Città degli Angeli e presto capisce che la presunta follia omicida non è altro che il gioco di uno psicopatico che intende coinvolgerlo in una battaglia tra cervelli. Ora toccherà a Misora condurre l’indagine destreggiandosi tra i cadaveri degli uccisi e le geniali menti dei due rivali…

Dal manga di successo di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata una nuova grande avventura nell’universo di Death Note. (Trama di Feltrinelli)

