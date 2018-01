A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Death Note – Elle Change the world

Autore: M.

Genere: light novel (romanzo) – Thriller, giallo, psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2007

Paese: Giappone

Casa editrice: Shūeisha

Tratto: dal manga “Death Note” di Tsugumi Ōba e Takeshi Obata (anche se il romanzo ha una trama totalmente nuova, legata ai film live)

Titolo in Italia: Death Note – L Change the world

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Casa editrice: Planet Manga (Panini)

TRAMA

L’adattamento in romanzo del terzo film di Death Note, “L Change the WorLd”! Basato sulla vera storia di L, questo romanzo ruota intorno ai suoi ultimi 23 giorni di vita, e ci apre uno spiraglio sul suo misterioso carattere. E non solo, perché questo romanzo chiarisce anche la decisione che L prese alla fine del secondo film – “The Last Name”.

“L” sarà capace di cambiare? O sarà il mondo a cambiare? Ma soprattutto, chi salverà il mondo? Il romanzo comprende molti avvenimenti che nel film non sono narrati!

E più misterioso ancora di L è lo scrittore, il fantomatico “M”. Chicca finale, la copertina è un nuovo disegno inedito di Takeshi Obata! (Trama di Panini Comics)

