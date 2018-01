A cura di Erialis

SCHEDA

Titolo originale: Shenmo Xitong – (Thần Ma Hệ Thống – 神魔系统)

Titolo internazionale: God and Devil World

Autore: Zi Chan Bao Zeng

Genere: Web Novel – Action Adventure Fantasy Harem Horror Mature Supernatural

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2013 – in corso

Paese: Cina

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal gruppo Novelle Leggere.

TRAMA

Conoscete il popolare manga ed anime “Highschool of the Dead”? Avete mai visto il film “Zombie Island”? Siete appassionati dei videogiochi? Se avete mai provato l’ebbrezza di sparare in testa a creature putride e deformi, o vi siete mai sentiti intellettuali nel capire come gestire le caratteristiche del vostro personaggio in un buon vecchio RPG, beh… “God and Devil World” è un must-read.

Ambientato in un mondo moderno, l’ordine della civiltà come lo conosciamo viene stravolto di punto in bianco da una fantomatica entità che si proclama essere “Dio”. La Terra viene assediata da zombie usciti direttamente dalle storie più spaventose, e lo stile di vita dell’umanità subisce un drastico mutamento.

Tutto ciò… è dovuto al semplice capriccio di una Divinità annoiata, o è parte di un piano che va ben oltre la nostra comprensione? Per il momento, ciò che il nostro protagonista Yue Zhong può fare, è cercare di sopravvivere, e fare i conti con un’apocalisse che nasconde ben altro che semplici non-morti…

