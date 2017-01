A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Kyou kara Maou! – Ma Series – Kyou Kara Ma no Tsuku Jiyuugyou – Maru-MA – (今日からマのつく自由業!)

Titolo internazionale: King from Now On! – God? Save Our King!

Autrici:storia di Tomo Takabayashi, disegni di Temari Matsumoto

Genere: light novel (romanzi) – avventura, azione, commedia, fantasy, shounen-ai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: il primo volume è uscito nel 2000 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice: Kadokawa Shoten

Numero di volumi: 22 (in corso) – 17 volumi della trama principale, e 5 volumi extra

In Italia: inedito

Reperibilità: i romanzi sono tradotti in inglese amatorialmente dal gruppo “RedGlassesGirl”, potete leggere online i vari capitoli a questo indirizzo https://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Maru-MA.

I primi capitoli sono anche disponibili in lingua italiana (anche se con una traduzione e una grammatica non proprio ottima) a questo indirizzo https://www.baka-tsuki.org/project/index.php?title=Maru-MA_~_(Italian).

Trasposizione:

Dai libri sono stati tratti degli anime

– “Kyou Kara Maou” – serie tv di 78 episodi

– “Kyo kara Maoh! R” – 5 OAV

– “Kyo kara Maoh! 3rd Series” – serie tv di 39 episodi

Inoltre è uscito anche un manga

– “Kyou kara Ma no Tsuku Jiyuugyou!” fumetto disegnato da Temari Matsumoto (autrice anche delle illustrazioni dei libri)

TRAMA

I romanzi sono tutti raccontati in prima persona dal protagonista Yuri (e ci sono delle differenze con le serie animate, anche se iniziano allo stesso modo)

Yuuri Shibuya è uno studente, che decide un giorno di aiutare un suo compagno aggredito da dei bulli. Ma ottiene solo che quei teppisti se la prendono con lui, e per tormentarlo gli ficcano a forza la testa dentro una toilette.

Ma il water lo risucchia letteralmente, trasportandolo in un nuovo mondo!

Un paese fantasy, che assomiglia al medioevo europeo, in cui diverse razze convivono e lottano fra loro. Yuuri viene accolto dalla tribù dei Demoni (Mazoku) che gli annunciano che lui è il Re che aspettavano da tempo, e che dovrebbe aiutarli a sterminare gli esseri umani!

COPERTINE E ILLUSTRAZIONI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Kyou kara Maou!” presente sul sito:

Kyou kara Maou! serie tv, anime

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!