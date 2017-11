A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Re:Monster (Re:Monster ~刺殺から始まる怪物転生記~)

Autore: Kanekiru Kogitsune (storia) Kobayakawa Haruyoshi (illustrazioni)

Genere: light novel (romanzo) – azone, avventura, harem, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione: 2012 – in corso

Paese: Giappone

Casa editrice:

Volumi: 9 (in corso)

In Italia: inedito

Reperibilità: i primi capitoli sono stati tradotti amatorialmente in italiano, dai gruppi NovelMangaGeneration ed United Destiny Team. Potete trovare il loro lavoro in questa pagina.

TRAMA

Tomokui Kanata è morto. Non sa nemmeno lui bene come sia successo, anche se pensa di essere stato pugnalato dalla sua stalker (una ragazza che lo seguiva dovunque), ma sta di fatto che è passato a miglior vita.

Quando riapre gli occhi però, invece di trovarsi nell’aldilà, scopre di essere finito in un altro mondo, di stampo fantasy. E di essersi reincarnato in un bambino goblin. Brutto e dalla pelle verde. Appartenente ad una razza in lotta violenta contro gli umani, dove spesso le donne hanno la peggio.

Le premesse non sono buone, ma Kanata (che ora si chiama Gobu-Rou) scopre di aver mantenuto i potesi ESP che aveva prima di morire, tra cui l’utile [Assorbimento] (scritto proprio così, come in un videogioco) che gli permette di apprendere le abilità di qualsiasi essere divori, e di risalire in fretta la gerarchia dei goblin.

(nota: la storia è raccontata in prima persona da Kanata stesso, diviso in pagine di un diario)

COPERTINE clicca per ingrandire

COMMENTI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!