Titolo originale: Rental Magica – (レンタルマギカ)

Titolo internazionale: Rental Magica

Autore: Makoto Sanda – le illustrazioni interne sono di Pako

Genere: light novel (romanzi) – mistero, soprannaturale, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione: 2004

Paese: Giappone

Casa editrice: Kadokawa Shoten

Collana: The Sneaker

Tratto: storia originale

Volumi: 23 (concluso) + 1 volume extra speciale

I libri sono disponibile anche in formato digitale (ebook)

In Italia: inedito

Reperibilità: i primi volumi sono stati tradotti amatorialmente in inglese dal gruppo Baka-Tsuki.

Opere collegate:

– “Rental Magica” serie tv di 24 episodi (2007)

– “Rental Magica” manga di 5 volumi (2006)

– “Rental Magica from Solomon” manga di 2 volumi (2007)

TRAMA

In seguito alla scomparsa del padre, il giovane Iba Itsuki assume il comando dell’attività di famiglia: la compagnia Astral, formata da stregoni che si possono affittare.

La sua famiglia, infatti, ha assunto un gran numero di maghi ed esseri sovrannaturali, per inviarli ad aiutare tutti coloro che hanno bisogno di assistenza magica. In quanto Presidente, Itsuki adesso dovrebbe essere deciso, autorevole ed affidabile, se non fosse che è un inguaribile vigliacco.

Per dirigere un’attività di successo, Itsuki deve cercare di avere un buon rapporto con i suoi dipendenti, cosa molto più complicata di quel che può sembrare visto il suo carattere… E non solo, deve anche vedersela con tutti coloro che minacciano l’attività della sua famiglia.

Romanzi scritti in terza persona (solitamente le light novel sono in prima!)

