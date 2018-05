A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: 07-Ghost – (セブンゴースト)

Titolo internazionale: 07-Ghost – The Seven Ghosts

Autrici: disegni di Yukino Ichihara, storia di Yuki Amemiya

Genere: josei – azione, avventura, fantasy, mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: dal 2005 al 2013

Casa Editrice giapponese: Ichijinsha

Rivista: Comic Zero-Sum

Volumi: 17 (concluso)

Titolo in Italia: 07-Ghost

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 17 (concluso)

Trasposizione video

– “07-Ghost” serie tv di 25 episodi

TRAMA

In un cupo mondo fantasy, Teito Klein è uno dei pochi sopravvissuti del Regno di Raggs, paese distrutto dalla guerra contro l’Impero di Barsburg. Venduto da bambino come schiavo, Teito si è fatto poi notare per la sua bravura nell’uso della magia, chiamata “zaiphon”, che gli ha permesso di essere voluto dall’esercito, e inviato come cadetto della prestigiosa Accademia Militare del Primo Distretto.

Il ragazzo nasconde però due segreti. Il primo è che, anche se ha pochissimi ricordi della sua infanzia, è un principe, figlio di quel re proprio ucciso dai militari di Barsburg. Il secondo è che nella sua mano destra ha incastonato un artefatto molto potente, il “Occhio di Mikael”.

Teito passa nell’accademia giorni abbastanza solitari, con un solo amico di nome Mikage. Un giorno però il principe incontra il generale Ayanami, e riconosce in lui l’assassino del padre.

Accecato dalla rabbia, attacca il soldato, e a ciò segue l’arresto. Grazie all’aiuto di Mikage, Teito riesce a fuggire dalla prigione, e a nascondersi nel Settimo Distretto, all’interno della Chiesa di Barsburg. Qua incontra tre vescovi, che gli narrano la leggenda dei Seven Ghost.

Si narra infatti che, in tempi remoti, un Dio della morte avesse minacciato le anime degli abitanti di Barsburg, e che in loro aiuto il Dio dei cieli avesse inviato sette ‘luci’, sette guerrieri spirituali, dotati di una potenza magica mai vista prima.

In cerca di vendetta, Teito decide di scoprire se la leggenda sia vera, e di cercare i “sette fantasmi”, che possono aiutarlo contro lo spietato Impero. Questo l’inizio di una lunga saga…

RECENSIONI

