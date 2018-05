A cura di Han e M.

SCHEDA

Titolo originale: 2001 Ya Monogatari – (2001夜物語)

Traduzione letterale: Storie delle 2001 notti

il titolo è un ibrido fra “2001: Odissea nello spazio” e “Le mille e una notte”

Titolo internazionale: 2001 Nights

Autore: Yukinobu Hoshino

Genere: seinen – fantascienza, psicologico, spazio

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1984

Casa Editrice giapponese: Futabasha (il manga è stato poi ristampato da diverse case editrici)

Rivista: Super Action

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: 2001 Nights

Edizioni italiane

– edito per la prima volta nel 1992 dalla Granta Press, 6 volumi (concluso)

– ripubblicato nel 2006 dalla Flashbook, in edizione di lusso, 3 volumi (concluso)

Trasposizione video

– “2001 Ya Monogatari” oav

Manga relativi:

– “2001+5” sequel, volume unico

TRAMA

Forse poco conosciuto in Italia, questo manga è un famoso classico della fantascienza a fumetti; ispirato ai classici americani ed europei del genere (come si nota anche dal disegno). Tanto che in origine è pubblicato da sinistra a destra (come appunto leggiamo noi, al contrario dei giapponesi).

L’autore immagina una sorta di “libro di storia” dove ogni racconto (chiamato sempre “notte”) narra di qualche evento importante nella storia dell’uomo del futuro, visti però spesso da punti di vista di persone comuni.

I raccontano seguono tutti lo stesso filo conduttore: la colonizzazione dello spazio da parte dell’umanità, in cerca di un contatto con forme di vita extraterrestri. Il tutto visto in modo molto realistico.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!