manga – 20TH CENTURY BOYS (20 Seiki Shounen) – di Naoki Urasawa

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: 20 Seiki Shounen – 20th Century Boys – (20世紀少年)

Titolo internazionale: 20th Century Boys

Autore: Naoki Urasawa

Genere: seinen – drammatico, fantascienza, mistero, psicologico, thriller

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1999 – 2006

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Spirits

Volumi: 22 (concluso)

Titolo in Italia: 20th Century Boys

Anno di pubblicazione in Italia: 2002 la prima edizione, è stato poi ristampato diverse volte

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Prezzo: 7 euro al numero

Volumi: 22 (concluso)

TRAMA

1969. Un gruppo di bambini si ritrova per tutta l’estate in una “base segreta”, un vecchio capanno, dove inventano per gioco di salvare il mondo minacciato da una misteriosa organizzazione, scrivendo le loro avventura in un quaderno, da loro chiamato “libro delle profezie”. Per celebrare l’evento, uno di loro disegna un simbolo che rappresenti la loro amicizia: un occhio ed una mano che indica in alto.

1997. Kenji; quello che tra quei bambini sembrava il più sognatore e determinato; a 35 anni si ritrova invece disilluso e rassegnato a gestire con la madre un piccolo emporio, e ad accudire la figlia che sua sorella, ora scomparsa, ha avuto con un uomo sconosciuto.

Dopo la misteriosa morte di uno dei suoi amici di infanzia, ed alla scomparsa di uno scienziato suo cliente, Kenjii si imbatte in una strana setta. Alla guida di questi fanatici, un uomo che si fa chiamare “L’Amico”, che sta usando come simbolo di riconoscimento proprio quel segno che i ragazzi usavano da piccoli. Ma il peggio è che Kenji scopre che questo capo si è impossessato del loro “Libro di profezie”, e che lo sta addirittura usando.

Così l’uomo decide di radunare il suo vecchio gruppo di amici, e di iniziare ad indagare… Come ha fatto il loro gioco a diventare reale?

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITA’

– Questo fumetto ha vinto numerosi premi

– Il titolo deriva da una canzone del 1973 di Marc Bolan e T-Rex

OPERE RELATIVE

Manga

– 20th Century Boys: La raccolta delle opere di Ujiko Ujio – spinoff

– 21st Century Boys – sequel

Film Live Action

– 20th Century Boys 1: Beginning of the End

– 20th Century Boys 2: The Last Hope

– 20th Century Boys 3: Redemption

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Naoki Urasawa presenti sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.