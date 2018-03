A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Bara no Maria – (薔薇のマリア)

Titolo internazionale: A Brave Heart of Red Rose – Maria the Rose – Red Rose

Autrici: Ao Jyumonji (storia), Misuzu Sunao (disegni)

Genere: shoujo – avventura, azione, commedia, fantasy, shounen-ai, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Beans Ace

Tratto: dalla serie di Light Novel “Bara no Maria” di Ao Jyumonji

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: A Brave Heart of Red Rose

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Jpop

Traduzione: Filippo Plores

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Nonostante l’aspetto femminile, i bei capelli rossi e i vestiti aderenti, l’avventuriero Maria Rose non è una donna, ma un ragazzo. Anche se sa difendersi benissimo da banditi e mostri, viene preso da tutti come una ragazza bisognosa di aiuto, cosa che lo fa molto arrabbiare.

Come se non bastasse, un suo amico di nome Asian ci prova spesso con lui, ma lo prende anche in giro, chiamandolo sempre con verbi declinati al femminile.

Maria è alla ricerca di lavoro e denaro, e proprio grazie all’aiuto involontario di Asian finisce nella città di Erden, dove violenza e criminalità vivono in perfetta armonia. Un posto pieno di opportunità, ma anche parecchio pericoloso…

Nonostante i temi trattati, il fumetto è più sul comico (e il tema “shounen-ai” molto leggero). Il finale è piuttosto aperto (probabilmente perchè prende in esame solo la prima parte dei romanzi da cui è tratto).

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!